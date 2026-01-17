El 2026 del desatascador Fermín, una oda a la asistencia

El Barça suma y sigue y ya son 11 victorias consecutivas entre todas las competiciones. Son muchos los motivos que explican esta racha, uno de ellos el magnífico estado de forma de algunos jugadores. Como el de Fermín López, que aunque arrancó como suplente en Santander, fue decisivo con un magistral pase en profundidad a Ferran Torres para abrir un partido que estaba siendo complicado. El de El Campillo se ha puesto su mejor traje de asistente para arrancar este 2026.

Un no parar de asistencias

Y es que son ya 6 asistencias en los 4 partidos que llevamos disputados este año que acaba de empezar, y con muy buenas sensaciones para un Fermín que, pese a la dura competencia de Dani Olmo, se está consolidando en la mediapunta del conjunto azulgrana.

El año 2026 se abrió futbolísticamente para el Barça ni más ni menos que en el caliente derbi contra el RCD Espanyol. Entrar en el arranque de la segunda mitad no le impidió desequilibrar la balanza con dos asistencias dignas del mejor desatascador. Moviéndose por zonas invisibles para los rivales con su dinamismo, el de El Campillo encontró primero a Dani Olmo y después a Lewandowski para sumar, en aquel momento, su tercera y cuarta asistencia de la temporada.

Zurdazo al Athletic Club

Pero vendrían más. Hansi Flick le puso como titular en la semifinal de la Supercopa frente al Athletic Club y acertó de pleno el técnico alemán. Y es que Fermín. En solo 12 minutos, los que van del 22 al 34, Fermín López marcó un gol con un gran zurdazo dentro del área llegando, indetectable, desde atrás y repartió dos asistencias para dejar totalmente sentenciado el pase a la gran final, donde también fue protagonista.

Gracias a la lucha incesante de Fermín, el clásico de Jeddah se empezó a decantar para el lado azulgrana cuando el de El Campillo, muy vivo, interceptó la entrega de Raúl Asencio e inmediatamente detectó a Raphinha. Un pase que combina muy bien todas las características del andaluz.

Hansi Flick saluda a Fermín López en un partido del FC Barcelona esta temporada / Dani Barbeito

Los elogios de Flick

Para llegar al encuentro copero en los Campos de Sport del Sardinero. Hansi Flick rotó todo el centro del campo y se decantó por Dani Olmo en la mediapunta, pero ya en el descanso, ordenó a Fermín que calentara más fuerte que sus compañeros. Efectivamente, fue el primero en salir. Y lo hizo con una clarividencia que muy pocos futbolistas tienen. Su pase a Ferran Torres al primer toque para dejar al 'tiburón' encarado hacia la meta rival fue, simplemente, una delicia. Y un alivio, porque iban pasando los minutos y el equipo no marcaba.

No es de extrañar que en la rueda de prensa posterior, Hansi Flick le dedicara los elogios más encendidos a su futbolista: "Tenerlo en el equipo es increíble, es muy especial. Me encanta su actitud y su dinámica. Asiste, marca goles y es un futbolista que nos ayuda muchísimo”. Y ahí están los datos para corroborarlo.