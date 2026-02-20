Los 200 o 300 ‘kilos’ más del Camp Nou

La junta directiva de Joan Laporta pidió permiso al socio para pedir un financiamiento máximo de 1.450 millones de euros para construir el Camp Nou y el Palau Blaugrana. 960 ‘kilos’ para el estadio y 420 para el pabellón polideportivo.

Según expuso el abogado del club en el juicio por el Palau del pasado miércoles, la financiación no estaba incluida en esos 1.450 millones, pese a que el propio club mostró los datos a la Asamblea en un ‘PowerPoint’.

Aparcado el Palau, tampoco el Camp Nou costará lo previsto, sino entre 200 y 300 millones más, un incremento enorme debido al retraso de las obras y las ya tradicionales contingencias. Esta subida del coste se ha conocido esta semana, aunque en el club ya hacía tiempo que eran conscientes de que el precio final de las obras sería mucho más elevado de lo planificado inicialmente.

No ha sido, de hecho, ninguna sorpresa y, pese a ello, tampoco existe ninguna intención de pedir a la constructora Limak el millón de euros que Laporta aseguró que debía pagar la empresa turca por cada día de retraso. De esta manera, será el propio Barça quien deberá hacer frente a estos entre 200 y 300 millones de euros más. Junto, por supuesto, a sus respectivos intereses.