Los 20 mejores '9' de la historia del Barça: de Arocha a Lewi pasando por Romario, Ronaldo, Eto'o o Suárez

El Barça siempre ha contado con delanteros magníficos. La vocación ofensiva del Barçaforma parte de su ADN y en los más de 125 años de su historia siempre ha contado con nueves de gran prestigio y calidad contrastada. El sustituto de Leandowski buscará entrar en la galería histórica de los '9' legendarios que han defendido la camiseta blaugrana. Estos son, a nuestro juicio, los mejores '9' de la historia del Barça.

ÁNGEL AROCHA: 242 goles en 241 partidos con el Barça es una estadística que define al delantero tinerfeño. Arocha jugó de blaugrana entre 1927 y 1933 con un impacto realizador tremendo. Aunque en aquella época ejercía de '10' su función era más parecida a la de un delantero centro actual que a la de un interior o un segunda punta. Su calidad era de fuera de serie.

El once de enero de 1931 el Barça logró su primera gran goleada liguera sobre el máximo rival, ganando 6-2 con tres dianas de Arocha / Archivo

JOSEP SAMITIER: El 'home llagosta' no solo fue un goleador legendario sino que es uno de los grandes mitos de la historia blaugrana. Aunque empezó como centrocampista acabó como delantero centro. Entre 1919 y 1932 'el mago' acumuló 504 partidos con el Barça. En estos partidos 'Sami' pudo anotar 364 goles.

Samitier es uno de los grandes iconos de la historia del Barça / Francina Cortés

Es cierto que muchos de estos partidos eran amistosos pero la mayoría de estos encuentros no oficiales eran más exigentes que los partidos de competiciones nacionales. Fue clave para ganar la primera liga de la historia del club. Samitier es el primer crack de la historia del Barça que trascendió a su condición de jugador de fútbol.

JOSEP ESCOLÀ: Después de Joan Gamper fue el primero en anotar nueve goles en un partido. Conocido como 'el catedrático', Escolà alternó las funciones de interior y delantero centro. Entre 1934 y 1948, Pep anotó 227 goles en 298 partidos.

Josep Escolà militó primeramente entre las temporadas 1934 y 1937, para regresar en una segunda etapa en 1940 hasta 1948. / Archivo

Además de ser un fantástico rematador también era un jugador muy elegante y de depurada técnica. Su implicación con el Barça se alargó después de su retirada trabajando en las categorías inferiores del club.

MARIANO MARTÍN: El palentino salvó con sus goles al Barça en una promoción dramática contra el Murcia. Entre 1940 y 1947 anotó 203 goles en los 202 partidos que sumó como blaugrana. Mariano Martín era un delantero centro puro que destacaba por su efectividad rematadora.

Mariano Martín, poco antes de la final de Copa de 1942, en Chamartín / Antoni Campañà Bandranas

Una grave lesión cuando tenía 25 años frenó una carrera en el Barça que podría haber sido aún más legendaria. Ayudó a conquistar 2 ligas y una Copa.

CÉSAR RODRÍGUEZ: El leonés se mantiene como el segundo máximo realizador blaugrana en partidos oficiales. El 'pelucas' anotó 302 goles incluyendo amistosos mientras que su cifra de dianas en competiciones oficiales es de 234. César era un delantero centro puro aunque en ocasiones jugaba un poco más atrasado como interior.

Las cifras goleadoras de César Rodríguez solo las ha superado Messi / Archivo

Su dupla con Kubala es una de las mejores que se han visto en la historia del Barça. Entre 1939 y 1955 sumó 457 partidos defendiendo los colores blaugranas.

LASZI KUBALA: El húngaro es uno de los cracks del Barça más emblemáticos en sus más de 125 años de vida de este club. Laszi era un genio que dominaba todos los registros futbolísticos y entre ellos era un magnífico goleador. Sin ser un delantero centro puro ejerció muchos partidos de '9' aunque también actuó como interior.

Kubala, en el partido de Copa entre el Barça y el CA Tetuán / FCB

Dotado de una magia incomparable, sus cifras no describen la dimensión real de su figura. Kubala marcó 288 goles en los 361 partidos que disputó de blaugrana entre 1951 y 1961. Si lo limitamos a partidos oficiales Kubala anotó 194 dianas en 256 partidos oficiales

EVARISTO DE MACEDO: El primer gran '9' brasileño del Barça llegó del Flamengo con el aval de Pepe Samitier. Exquisito en lo técnico y contundente para rematar marcó uno de los goles más icónicos de la historia blaugrana. Al margen del gol que eliminó por primera vez al Real Madrid de la Copa de Europa destacó por su mezcla de fantasía y habilidad para finalizar.

Evaristo llegó a Barcelona de la mano de Pepe Samitier / Archivo

Sumó cinco temporadas en el Barça (1957-62) en las que participó en 238 partidos y pudo anotar 181 goles. A la sombra de Kubala y Suárez, Evaristo fue un goleador completísimo.

EULOGIO MARTÍNEZ: El paraguayo era un atacante de gran clase que formó parte de una de las mejores delanteras del Barça de todos los tiempos. Sin ser un '9' puro 'Coquito' era un punta desequilibrante.

Eulogio Martínez fue un delantero formidable / Saénz-Guerrero

Entre 1956 y 1962 marcó 180 goles en los 257 partidos en los que lució la camiseta del Barça. Como le sucedió a Evaristo, Eulogio estuvo a la sombra de Kubala aunque su calidad técnica era también excelente.

JOSÉ ANTONIO ZALDÚA: Fue el goleador del Barça en la década de los 60. Entre las épocas de Kubala y Cruyff se vivió una travesía en el desierto muy dura para el barcelonismo. Zaldúa no era un virtuoso pero su condición de '9' puro le acercaba al gol. Fichado del Valladolid se ganó la titularidad durante una década en el Barça a base de sacrificio y trabajo.

Zaldúa, el capitán, tratando de dar la vuelta olímpica con el trofeo / Antoni Campañà

Entre 1961 y 1970 el delantero centro navarro celebró 179 goles en los 361 partidos (amistosos y oficiales) que jugó con el Barça.

JOHAN CRUYFF: Aunque su número fetiche era el '14' en el Barça lució el dorsal '9' ya que en aquella época los titilares tenían que llevar los dorsales del número uno al once. No era un delantero centro puro y su movilidad era total pero su función era lo más parecido a un '9' versátil. Su cambio de ritmo, imaginación y dotes de mando brillaron más que sus números en los cinco años que jugó en el Barça.

Cruyff y Hernández se saludan antes del inicio de la final de Copa de 1978, en el Santiago Bernabéu. / La Provincia

Entre 1973 y 1978 marcó 86 goles en los 231 partidos que disputó de blaugrana. Su carisma y capacidad de liderazgo dejaron huella y sentaron las bases de su impacto posterior como entrenador.

HANSI KRANKL: El austríaco llegó como el sustituto de Cruyff y su primera temporada fue excelente. Delantero centro nato brilló por una capacidad rematadora magnífica.

Hans Krankl, jugador del Barcelona entre 1978 y 1981, tuvo su mejor temporada en 1979 cuando fue máximo goleador de la Liga española. / Archivo

Es de los pocos '9' zurdos de la historia del Barça. Hansi Krankl marcó 64 goles en los 88 partidos que jugó en el conjunto blaugrana entre 1978 y 1980. Potente, habilidoso y con un remate brutal. Aunque paso por el Barça fue efímero Krankl dejó huella en su estancia en Barcelona.

QUINI: El asturiano es uno de los '9' más queridos por los culés. el Barça luchó durante toda la década de los 70 para contratarlo pero el Sporting logró retenerlo hasta el año 1980. En sus cuatro temporadas como delantero blaugrana celebró 1001 goles en 182 partidos.

Enrique Castro 'Quini' / SPORT

Delantero centro puro que destacaba por un poderoso remate de cabeza y una gama inacabable de remates con las dos piernas. Su habilidad rematadora cautivó a un barcelonismo que vivió de manera intensa el sufrimiento por el secuestro que Quini sufrió en los primeros meses del año 1981.

JULIO SALINAS: El delantero centro vasco no fue el '9' más estético pero su efectividad rematadora resultó útil en el 'Dream Team' de Johan Cruyff. Aunque era un '9' puro solo ejerció de delantero centro titular en su primera temporada como blaugrana. Salinas supo adaptarse al rol de extremo accidental y especialmente a su papel como revulsivo en los minutos finales. Erael 'patito feo' de un equipo muy elegante pero siempre que se le necesitó ofreció un rendimiento notable.

Un solitario gol de Julio Salinas sentenció la victoria en la cuarta jornada de la temporada 90-91, la del primer título del Barça de Cruyff / Archivo Sport

En sus seis temporadas en el Barça celebró 152 goles tras participar en 302 partidos.

ROMARIO: Johan Cruyff pasó de jugar con falso '9' a alinear un delantero centro puro a causa de su fichaje. El brasileño es probablemente el '9' de mayor talento y calñidad técnica de la historia del fútbol. El 'Baixinho' era un genio en espacios reducidos ya que su virtuosismo en el área no tenía límites.

Romario, durante su etapa en el Barça / SPO

Después de ganar el Mundial en el verano de 1994 empezaron los problemas con Cruyff y solo duró media temporada más. Con la camiseta blaugrana anotó 53 goles en los 84 partidos que disputó en los años 1993 y 1994. La belleza de la mayoría de sus goles quedará para siempre en la memoria colectiva del barcelonismo.

RONALDO NAZARIO: El delantero centro brasileño jugó su mejor temporada vestido de blaugrana en la temporada 1996-97. Ronaldo es probablemente el mejor '9' de la historia del fútbol. Rápido, dotado de una potencia descomunal y con una clase exquisita. Su capacidad para desbordar y definir era estratosférica.

Los 34 goles de Ronaldo Nazario con el Barça en la liga 1996/1997 / FCB

La temporada de Bobby Robson en el banquillo estuvo marcada por el impacto brutal de este goleador. En el Barça anotó 47 goles en los 51 partidos que disputó en la temporada 96-97. Aunque ganó un Mundial y siguió marcando goles, las lesiones le restaron potencial y nunca más volvió a ofrecer la versión 'extraterrestre' del Barça.

PATRICK KLUIVERT: El holandés es uno de los '9' más elegantes de toda la historia blaugrana. Alto, potente y creativo se le acusó de ser poco contundente y egoísta aunque sus cifras no fueron malas. Kluivert respondía al perfil de delantero centro generoso que destacaba más por su plasticidad que por una gran efectividad en el remate.

Patrick Kluivert, en una imagen de su etapa azulgrana / Valentí Enrich

Pese a todo Patrick anotó 145 goles en los 309 partidos que jugó en el Barça entre 1998 y el 2004.

SAMUEL ETO'O: El camerunés es uno de los delanteros más efectivos e irrepetibles de toda la historia del Barça. Marcar en dos finales de la Champions en las que el Barça salió vencedor es solo una de sus grandes aportaciones. Militó en el Barça entre 2004 y 2009 con el bagaje de 235 partidos y 154 goles anotados.

Samuel Eto'o, durante su etapa con el FC Barcelona / SPORT

Veloz, intenso, potente y ambicioso de cara el gol, el atacante africano también aportaba grandes dosis de agresividad y presión. A la sombra de Ronaldinho y Messi, Eto'o fue capital en el Barça de Rijkaard y en la primera temporada de Guardiola como 'míster' blaugrana.

LUIS SUÁREZ: El uruguayo se mantiene como el tercer máximo goleador de la historia del Barça en partidos oficiales. Solo superado por Messi y César, Luis Suárez se erigió como un '9' completísimo. Además de ser un rematador incomparable, Luis se reivindicó como un excelente pasador y un trabajador infatigable.

El momento en el que Luis Suárez marca el 1-0 en el Barça-LA Galaxy / Valentí Enrich

El tridente que formó con Messi y Neymar supuso para muchos la mejor delantera blaugrana de todos los tiempos. Su ubicación como '9' puro provocó que Messi tuviera que reinventarse como falso extremo derecho. Sus 209 goles en 304 partidos entre el 2014 y 2020 son números de otra época. Marcar en la final de la Champions de Berlín es uno de sus argumentos para estar en la cima de los mejores '9' blaugranas de todos los tiempos.

ROBERT LEWANDOWSKI: El polaco es el último gran '9' de la historia del Barça. Aunque llegó ya veterano a Barcelona sus cuatro temporadas de blaugrana han sido espléndidas gracias a un olfato goleador impecable.

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