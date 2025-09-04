El '2' queda desierto: un dorsal entre maldito i mítico

Hasta la temporada 94-95 el Barça y el resto de equipos de la liga española salían cada partido con dorsales del uno al once. Fue en el curso 95-96 cuando se asignaron dorsales fijos y cada futbolista lucía el mismo número en su espalda durante todo el curso. Desde entonces doce futbolistas han lucido el número '2', un dorsal reservado tradicionalmente para los laterales derechos.

NI KOUNDÉ NI ERIC NO HAN HEREDADO EL 2 DE CUBARSÍ

De hecho solo Pau Cubarsí y Martín Cáceres han lucido en estas temporadas este número sin ser laterales. Ambos son centrales aunque es cierto que con el paso de los años Cáceres ha acabado ejerciendo de '2' puro pero los pocos partidos que disputó en el Barça fue eje de la zaga.

Cubarsí celebra un gol con Gavi y Eric / Valentí Enrich

Con el descarte de Héctor Fort, Hansi Flick dispone esta temporada de dos aspirantes a la posición de lateral derecho. Curiosamente ambos son dos centrales reciclados. Jules Koundé ya se ha asentado como lateral y Eric García ha iniciado el curso con más protagonismo del esperado en esta demarcación.

Koundé, Eric y el resto de jugadores celebran un gol / Valentí Enrich

Los dos curiosamente lucen un dorsal con escaso glamour. El francés se ha hecho suyo el número '23' desde que llegó del sevilla mientras que Eric tiene asignado el '24'. Es sorprendente que ninguno haya pedido quedarse con el dorsal '2', un número que está asociado a la posición en la que ambos compiten para ser titulares.

PRECEDENTES POCO POSITVOS

En la última década los jugadores del Barça que han llevado el '2' no han gozado de demasiada suerte en el club. El portugués Joao Cancelo tuvo un paso irregular con tantos partidos brillantes como encuentros decepcionantes. Anteriormente Héctor Bellerín regresó al club en el que se había formado sin poder dignificar un dorsal pensado para el lateral derecho titular. Su antecesor fue Sergiño Dest, otro prometedor jugador que fue de más a menos en su etapa barcelonista.

Bellerin no cuajó en el Barça / Valentí Enrich

Dest llegó para llenar el hueco de un Semedo que tampoco logró cubrir las altas expectativas que generó su incorporación. Semedo no triunfó pero dejó actuaciones correctas algo que no pudo conseguir el brasileño Douglas, un fichaje desconcertante en todos los aspectos.

Nelson Semedo debutó con el Barcelona / FCB

LATERALES OFENSIVOS

Martín Montoya heredó el '2' de Dani Alves que ha sido indiscutiblemente el mejor lateral derecho del Barça de este siglo. El brasileño lució el dorsal que le correspondía por su demarcación entre el 2010 y 2013.

Montoya aprendió de Dani Alves / Javi Ferrándiz

El citado Cáceres fue el '2' del Barça en la temporada 2008-09 después de un curso (2008-08) en el que nadie escogió este dorsal. Hace, por tanto, 18 temporadas que el '2' no queda desierto en la plantilla barcelonista.

Cáceres y Alves lucieron el '2' / Valentí Enrich

Anteriormente fue Juliano Belletti el inquilino de este número. El brasileño es todavía recordado popr ser el héroe de París en la final del 2006. Belletti era un lateral muy ofensivo que heredó el dorsal de dos laterales que lo lucieron durante más de una década y con un perfil mucho más defensivo.

La emoción incalificable de Belletti en la final de la champions del 2006 / Valentí Enrich

LATERALES DE PERFILES DISPARES

El neerlandés Michael Reiziger (99-04) y el canterano Albert Ferrer (95-99) habían sido los laterales del Barça a finales del siglo pasado e inicio del actual.

Ambos destacaban por ser muy rápidos y especialistas en el trabajo defensivo. Los dos se formaron para jugar en el 3-4-3 , un esquema en el que los laterales no tenían libertad para incorporarse al ataque.

Reiziger fue un lateral notable / Josep Maria Arolas

Anteriormente, como hemos ya explicado, los dorsales podían variar en cada partido pero en una mayoría de ellos el que jugaba de lateral derecho era el que lucía el 2 en la camiseta.

El canario Gerardo Miranda, Pepitu Ramos, Tente Sánchez, Torito Zuviría o Quimet Rifé fueron los futbolistas que se repartieron este número entre las décadas de los 70 y 80.

Gerardo Miranda fue consolado por Venables en la final de Sevilla / Antoni Campaña

En la década de los 60 Julio César Benítez logró ser considerado uno de los mejores laterales derechos que nunca ha tenido el club blaugrana. El uruguayo era mucho más que un defensa al uso ya que su calidad era propia de un medio o incluso de un atacante.

Benítez es el único jugador en activo de la historia del Barça que murió cuando era futbolista del Barça en un desgraciado 6 de Abril de 1968 todavía en unas circunstancias por aclarar.

Benítez lucha con Luis Aragonés / Archivo

En las décadas anteriores Zabalo, Seguer o Ferran Olivella fueron otros futbolistas destacados que jugaron habitualmente en la demarcación de lateral derecho con un rendimiento notable.

El dorsal '2' del barça ha tenido un punto de maldición en los últimos años pero durante buena parte de la historia los jugadores que han actuado con este número han reivindicado con su juego una posición que a menudo está infravalorada.

Olivella fue un magnífico defensa / Archivo

El Barça 2025-26 no tendrá ningún '2' en su plantilla. ¿Será Xavi Espart, el lateral derecho del filial el que herederá este dorsal que se ha movido en la historia entre lo mítico y lo maldito?