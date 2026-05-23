El 1x1 del Valencia - FC Barcelona de LaLiga EASports

El Barça jugó un partido ante el Valencia en el que se adelantó en el marcador, pero acabó viendo como un rival que luchaba por Europa daba la vuelta al marcador. Los blaugrana evidenciaron que lo tenían todo hecho y esa es demasiado losa como para competir como pide la Primera División y un estadio como el de Mestalla.

El 1x1 del FC Barcelona frente al Valencia CF / Sport

Lewandowski celebra su gol contra el Valencia / Valentí Enrich

El Barça disputó un primer tiempo en el que costó muchísimo encontrar la continuidad necesaria para mostrarse superior a su rival. Los che, de hecho, tuvieron mejores ocasiones ante la portería de Szczesny. Pese a todo, tampoco es que tuviera demasiado trabajo. Los blaugrana, por su parte, no tiraron en ningún momento el partido pese a ser campeones de Liga desde el Clásico. Ser profesional es lo que hizo el Barça en la primera mitad.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Valenciav:

5 Wojciech Szczesny, Portero Compañero Jugó para asegurar el primer Zamora de Joan Garcia, que logrará el premio gracias a su llegada al Camp Nou. El polaco, que tiene oficio para aburrir, ejerció sin despeinarse, aunque con algún susto... Nada que no haya vivido antes. Encajó porque lo vendieron.

6 Eric Garcia, Defensa Inteligente Fue un poco de culo porque hubo demasiados desajustes defensivos en un primer tiempo en el que el Barça puso intensidad, pero poca lógica a su fútbol. Bajar las pulsaciones suele ser sinónimo de sensatez. En la segunda se colocó de central y ahí (bueno, en todos lados) se siente muy cómodo. Cuando salió, el caos.

6 Ronald Araujo, Defensa Enorme El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero el charrúa fue titular y no discutió esfuerzos. Ni en defensa ni en ataque. Con el pelo pintado de azul, solo le faltó el grana. No salió tras el descanso.

6 Gerard Martín, Defensa Crecido Lo de Gerard Martín es un escándalo se mire por donde se mire. No entraba en ninguna quiniela y ha sido titular indiscutible. Se lo ha ganado con seriedad, la misma que mostró en Mestalla durante la primera mitad. Nota del autor: le abrieron la cabeza, no fue ni falta ni amarilla para Rioja. Y el Valvencia no devolvió el balón. Lamentable es poco.

6 Alejandro Balde, Defensa Examinado Cancelo le comió la tostada y Flick, antes de tomar una decisión de cara al verano, le dio la titularidad. El canterano hizo un buen primer tiempo e, incluso, estuvo a punto de marcar. En la segunda mantuvo el nivel en un partido en el que, pese a no jugarse nada el Barça, jugó con carácter.

6 Gavi, Centrocampista Potente No sabe jugar de otra forma que no sea dejándonse el alma. Y solo esa actitud ya merece un sobresaliente. Después le saldrá mejor o peor, pero lo da todo. Salvó un gol y, por si fuera poco, va sobrado de fútbol. Quienes lo niegan "no tienen ni puta idea". En la segunda mitad, como todo el equipo, sufrió.

6 Marc Bernal, Centrocampista Contemplativo Ayudó mucho en defensa, no rifó balones y mantuvo en todo momento el tono, mostrando ese toque con la zurda que solo verlo genera placer. No fue un partido para disfrutar, pero sí para crecer. Tras el descanso, casi comete un penalti que habría emborronado su partido, que tampoco fue para tirar cohetes.

6 Dani Olmo, Centrocampista Aglutinador Las pedía todas y lo cierto es que, cuando el balón pasaba por sus botas, mejoraba. En espacios cortos hay pocos futbolistas que tengan tanta clarividencia como él. Dejó su sitio a De Jong y el Barça lo notó.

6 Ferran Torres, Delantero Motivadísimo Fue, con diferencia, el mejor delantero del Barça. Lo intentó de todas las formas partiendo desde la banda derecha, pero no hubo manera de encontrar la precisión que requería cada jugada. Incluso un remate defectuoso suyo acabó en el gol de Lewandowski.

10 Robert Lewandowski, Delantero Atemporal Tenía ganas de despedirse de la Liga marcando con la camiseta del Barça. Y lo hizo. Es un grande, grandioso, grandísimo, el rematador más grande que ha pasado por el Barça desde que el fútbol se hizo moderno. Robert es un delantero único y solo necesitó un mal remate de Ferran Torres para ver puerta.

6 Marcus Rashford, Delantero Correoso Que es el típico adjetivo que se usa para definir a alquien que corre mucho y no acaba ninguna. En el Barça hay que pedir más a un extremo, más allá de los extraordinarios números del inglés.

6 Xavi Espart, Defensa Valiente Entró en el segundo tiempo y demostró que, aunque es joven y le falta crecer, a ilusión no le va a poder nadie. Equivocarse es sinónimo de aprender.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Presente Entró y cambió el partido, aunque no fue para bien. No fue su responsabilidad, por supuesto, pero el Barça bajó mucho en la segunda mitad tras el gol de Lewandowski.

5 Andreas Christensen, Defensa Dudoso Aseguran que renovará dos años. El Barça, pese a tratarse de un futbolista muy respetado, debería pensárselo bien porque lo que se vio en Mestalla no invita al optimismo.

6 Marc Casadó, Centrocampista Comprometido Le da igual jugar uno que dos, tres, cuatro, seis o diez minutos: si viste la camiseta del Barça lo da todo.