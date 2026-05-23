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FC Barcelona

El 1x1 del Valencia - FC Barcelona de LaLiga EASports al descanso

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Valencia en la última jornada de LaLiga EA Sports

Ivan San Antonio

Ivan San Antonio

El Barça disputó un primer tiempo en el que costó muchísimo encontrar la continuidad necesaria para mostrarse superior a su rival. Los che, de hecho, tuvieron mejores ocasiones ante la portería de Szczesny. Pese a todo, tampoco es que tuviera demasiado trabajo. Los blaugrana, por su parte, no tiraron en ningún momento el partido pese a ser campeones de Liga desde el Clásico. Ser profesional es lo que hizo el Barça en la primera mitad.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Valencia en el primer tiempo en Mestalla:

Wojciech Szczesny, Portero6

Wojciech Szczesny, Portero

Compañero

Jugó para asegurar el primer Zamora de Joan Garcia, que logrará el premio gracias a su llegada al Camp Nou. El polaco, que tiene oficio para aburrir, ejerció sin despeinarse, aunque con algún susto...

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Inteligente

Fue un poco de culo porque hubo demasiados desajustes defensivos en un primer tiempo en el que el Barça puso intensidad, pero poca lógica a su fútbol. Bajar las pulsaciones suele ser sinónimo de sensatez.

Ronald Araujo, Defensa7

Ronald Araujo, Defensa

Enorme

El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero el charrúa fue titular y no discutió esfuerzos. Ni en defensa ni en ataque. Con el pelo pintado de azul, solo le faltó el grana.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Crecido

Lo de Gerard Martín es un escándalo se mire por donde se mire. No entraba en ninguna quiniela y ha sido titular indiscutible. Se lo ha ganado con seriedad, la misma que mostró en Mestalla durante la primera mitad. Nota del autor: le abrieron la cabeza, no fue ni falta ni amarilla para Rioja. Y el Valvencia no devolvió el balón. Lamentable es poco.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Examinado

Cancelo le comió la tostada y Flick, antes de tomar una decisión de cara al verano, le dio la titularidad. El canterano hizo un buen primer tiempo e, incluso, estuvo a punto de marcar.

Gavi, Centrocampista6

Gavi, Centrocampista

Gigante

No sabe jugar de otra forma que no sea dejándonse el alma. Y solo esa actitud ya merece un sobresaliente. Después le saldrá mejor o peor, pero lo da todo. Salvó un gol y, por si fuera poco, va sobrado de fútbol. Quienes lo niegan "no tienen ni puta idea".

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Contemplativo

No fue su mejor primer tiempo, el contexto no ayudaba tampoco. Ayudó mucho en defensa, no rifó balones y mantuvo en todo momento el tono, mostrando, eso sí, ese toque con la zurda que solo verlo genera placer.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Aglutinador

Las pedía todas y lo cierto es que, cuando el balón pasaba por sus botas, mejoraba. En espacios cortos hay pocos futbolistas que tengan tanta clarividencia como él.

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Motivadísimo

Fue, con diferencia, el mejor delantero del Barça antes del descanso. Lo intentó de todas las formas partiendo desde la banda derecha, pero no hubo manera de encontrar la precisión que requería cada jugada.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Peleón

Y poquita cosa más porque estuvo muy vigilado. Se notaba que tenía ganas de despedirse de la Liga marcando con la camiseta del Barça, pero la defensa del Valencia se jugaba mas y se notaba. En el último minuto envió un cabezazo al palo a la salida de un córner.

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Correoso

Que es el típico adjetivo que se usa para definir a alquien que corre mucho y no acaba ninguna. En el Barça hay que pedir más a un extremo, más allá de los extraordinarios números del inglés.

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