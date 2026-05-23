El 1x1 del Valencia - FC Barcelona de LaLiga EASports al descanso

El Barça disputó un primer tiempo en el que costó muchísimo encontrar la continuidad necesaria para mostrarse superior a su rival. Los che, de hecho, tuvieron mejores ocasiones ante la portería de Szczesny. Pese a todo, tampoco es que tuviera demasiado trabajo. Los blaugrana, por su parte, no tiraron en ningún momento el partido pese a ser campeones de Liga desde el Clásico. Ser profesional es lo que hizo el Barça en la primera mitad.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante el Valencia en el primer tiempo en Mestalla:

6 Wojciech Szczesny, Portero Compañero Jugó para asegurar el primer Zamora de Joan Garcia, que logrará el premio gracias a su llegada al Camp Nou. El polaco, que tiene oficio para aburrir, ejerció sin despeinarse, aunque con algún susto...

6 Eric Garcia, Defensa Inteligente Fue un poco de culo porque hubo demasiados desajustes defensivos en un primer tiempo en el que el Barça puso intensidad, pero poca lógica a su fútbol. Bajar las pulsaciones suele ser sinónimo de sensatez.

7 Ronald Araujo, Defensa Enorme El Mundial está a la vuelta de la esquina, pero el charrúa fue titular y no discutió esfuerzos. Ni en defensa ni en ataque. Con el pelo pintado de azul, solo le faltó el grana.

6 Gerard Martín, Defensa Crecido Lo de Gerard Martín es un escándalo se mire por donde se mire. No entraba en ninguna quiniela y ha sido titular indiscutible. Se lo ha ganado con seriedad, la misma que mostró en Mestalla durante la primera mitad. Nota del autor: le abrieron la cabeza, no fue ni falta ni amarilla para Rioja. Y el Valvencia no devolvió el balón. Lamentable es poco.

6 Alejandro Balde, Defensa Examinado Cancelo le comió la tostada y Flick, antes de tomar una decisión de cara al verano, le dio la titularidad. El canterano hizo un buen primer tiempo e, incluso, estuvo a punto de marcar.

6 Gavi, Centrocampista Gigante No sabe jugar de otra forma que no sea dejándonse el alma. Y solo esa actitud ya merece un sobresaliente. Después le saldrá mejor o peor, pero lo da todo. Salvó un gol y, por si fuera poco, va sobrado de fútbol. Quienes lo niegan "no tienen ni puta idea".

6 Marc Bernal, Centrocampista Contemplativo No fue su mejor primer tiempo, el contexto no ayudaba tampoco. Ayudó mucho en defensa, no rifó balones y mantuvo en todo momento el tono, mostrando, eso sí, ese toque con la zurda que solo verlo genera placer.

6 Dani Olmo, Centrocampista Aglutinador Las pedía todas y lo cierto es que, cuando el balón pasaba por sus botas, mejoraba. En espacios cortos hay pocos futbolistas que tengan tanta clarividencia como él.

7 Ferran Torres, Delantero Motivadísimo Fue, con diferencia, el mejor delantero del Barça antes del descanso. Lo intentó de todas las formas partiendo desde la banda derecha, pero no hubo manera de encontrar la precisión que requería cada jugada.

6 Robert Lewandowski, Delantero Peleón Y poquita cosa más porque estuvo muy vigilado. Se notaba que tenía ganas de despedirse de la Liga marcando con la camiseta del Barça, pero la defensa del Valencia se jugaba mas y se notaba. En el último minuto envió un cabezazo al palo a la salida de un córner.