El 1x1 de los rivales del Barça en la Champions: ¿Cuáles son los grandes peligros?

El Barça ya conoce a los rivales a los que se medirá en la fase liga de la Champions. Ocho rivales, entre los que destacan sobre todo los duelos ante el PSG, Chelsea y Newcastle, con dos visitas a tierras inglesas. Los otros rivales -más asequibles- serán Eintracht Frankfurt, Brujas, Olympiakos, Slavia Praga y Copenhaguen.

Estas son algunas de las claves de los rivales del Barça:

Un rival temible en el regreso a Stamford Bridge

El Barça se medirá al renovado Chelsea, que vuelve a la Champions, en un campo de grandes recuerdos para el barcelonismo. Un estadio hostil en el que Iniesta marcó uno de los goles más recordados de la historia del club el 6 de mayo de 2009. Han pasado 16 años de aquello, pero el encuentro promete emociones fuertes.

Los de Flick se medirán a un equipo que aún no ha exprimido todo su potencial, pero que ya demostró en el Mundial de Clubes que se ha ganado volver a estar en la conversación de los mejores. El conjunto de Maresca atropelló al PSG en la final y este verano se ha seguido reforzando. La estrella del equipo es Cole Palmer, uno de los futbolistas más creativos del mundo. El extremo de la cantera del City se ha convertido en un mediapunta temible. Un futbolista rápido y habilidoso en carrera que domina como pocos la pausa en los metros finales.

Cole Palmer es la estrella del Chelsea de Maresca / JUSTIN LANE / EFE

Otros futbolistas claves de este Chelsea son el ariete Joao Pedro, que ha tenido un impacto inmediato en el equipo; Caicedo, uno de los mediocentros más físicos del mundo; Enzo, el gran facilitador para los delanteros; Cucurella; lateral agresivo y ultracompetitivo; y Estevao, extremo desequilibrante y perla del fútbol brasileño. La portería, con Robert Sánchez, es una de las piezas más discutidas del equipo y uno de los puntos débiles. Ahora mismo uno de los grandes astéricos es ver en qué equipo jugará Fermín, que de marcharse al Chelsea, sería uno de los grandes morbos del partido.

La final que frustró el Inter: Luis Enrique y Dembélé regresan a la que fue su casa

El duelo servirá para responder, en gran parte, la gran pregunta que se hizo el planeta fútbol la temporada pasada: ¿quién habría ganado la final de Champions si el PSG se hubiese medido al Barça? El campeón de Europa pondrá a prueba al Barça de Flick, que tendrá la ventaja de jugar en casa.

El conjunto francés cuenta con algunos de los futbolistas más diferenciales de la competición: el desequilibrio y los goles de Dembélé; el control de Vitinha en el mediocampo o las aventuras ofensivas de Nuno Mendes, el mejor lateral del momento. El gran asterisco estará en la portería, donde Chevalier tiene un reto mayúsculo: estar a la altura del mejor Donnarumma.

Dembélé marcó y asistió ante el Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubs / AP

Newcastle: Una incógnita sin Isaak

Un 17 de septiembre de 1997 Faustino Asprilla atropelló al Barça con un hat-trick' demoledor. Van Gaal alineó una defensa de tres con Celades de líbero y el colombiano se puso las botas. 28 años después el Barça volverá a St. James' Park, la casa de las urracas, para medirse a una de las grandes revelaciones de la Premier la temporada pasada.

Un equipo que se hace fuerte en casa, pero que es una incógnita porque todo apunta a que perderá a su gran estrella: Alexander Isak. El sueco, que se ha declarado en rebeldía, ya tiene sustituto: el gigantón Nick Woltemade. El delantero alemán es otro nueve exótico: un ariete que, al igual, que Isak es mucho más que un rematador. Los otros futbolistas que explican el nivel de este Newcastle son el delantero Anthony Gordon y el mediocampista Bruno Guimaraes.

Nick Woltemade, estrella de Alemania sub-21 / X

Eintracht Frankfurt, un viejo conocido

El conjunto alemán viene de firmar una temporada espectacular en la que se coló en el top 3 de la Bundesliga entre el Bayern y el Leverkusen. La buena noticia para el Barça es que jugará en casa y eso siempre es un matiz importante ante equipos alemanes.

La última vez que los alemanes visitaron el Camp Nou eliminaron al Barça en los cuartos de final de la Europa League. Ese día ganaron 2-3 con las gradas llenas de aficionados del Eintracht. El Barça se medirá a un equipo exigente con futbolistas tan peligrosos como Bahoya (un extremo que recuerda Barcola) o Burkardt, un ariete con mucha pegada. En los últimos meses el Eintracht ha perdido a futbolistas como Marmoush (City) o Hugo Ekitike (Liverpool).

Brujas, de Iniesta a Reis

El 29 de octubre de 2002, Andrés Iniesta hizo su debut con la camiseta del Barça contra el Brujas en la Liga de Campeones. 23 años después Pedri, un futbolista que recuerda al de Fuentealbilla, lidera el Barça de Flick. Los azulgrana viajarán al estadio Jan Breydel para medirse al conjunto belga.

Un equipo que tiene un futbolista que vistió de azulgrana: el mediocampista Ludovit Reis, que formó parte del Barça Atlètic. Futbolistas como Jutglà (Celta) y Barberà (filial azulgrana) han pasado por el conjunto belga en los últimos años. En la actualidad brillan jugadores como el delantero Vermant.

Copenhague, el asterisco de Roony Bardghji

El delantero sueco cambió este verano el Cophenague por el Barça, pero sigue sin poder ser inscrito. En los útimos días se ha hablado incluso de la posibilidad de que pueda jugar cedido en el conjunto danés, una opción que provocaría una situación curiosa tras el sorteo.

Uno de los nombres más llamativos del Copenhague es Moukoko, un delantero que debutó muy joven en la Bundesliga con el Dortmund, pero que no ha terminado de cumplir con las expectativas hasta ahora. Futbolistas como los delanteros Cornelius y Elyounoussi están por delante en la rotación. El Barça recibirá en casa a los daneses.

Slavia Praga, el gran desconocido

El conjunto txeco es una de las salidas más asequibles para los de Flick. El Barça se medirá a un equipo que destaca sobre todo por acumular muchos futbolistas en el mediocampo.

Su entrenador Jindrich Trpisovsky apuesta por un 4-1-2-1-2 con un bloque formado sobre todo por futbolistas txecos, algunos jóvenes valores como el delantero Vasil Kusej.

Olympiakos, el sello de Mendilibar

Mendilibar ya sabe lo que es ganar una Conference y una liga griega en el banquillo del Olympiakos.Éxitos que han hecho que ya sea una figura venerada entre la afición como en su día Ernesto Valverde.

El éxito del técnico se explica en cómo ha logrado potenciar a futbolistas como el guardameta de 22 años Tzolakis, el ariete El Kaabi, que fue el gran goleador del equipo la temporada pasada, o los mediocampistas Hezze y Chiquinho, claves en el mediocampo del equipo.