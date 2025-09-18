El 1x1 del Newcastle-Barça al descanso

Estreno europeo de lo más complicado el que tenía el FC Barcelona en Saint James' Park y frente a uno de los equipos que más ha gastado en el mercado en los últimos años. El Newcastle, un histórico del fútbol inglés (con una leyenda como Alan Shearer, ídolo de Lewandowski de infancia), servía como escollo importante para este inicio de curso oficial de un cuadro de Hansi Flick que venía de imponerse con autoridad y buenas sensaciones al Valencia en el Johan Cruyff.

Tenía varias dudas el técnico germano de cara a formar la alineación. Y así lo había expresado en la rueda de prensa previa desde el propio feudo inglés. Finalmente, el de Heidelberg apostaba por meter a Araujo junto a Cubarsí en el eje de la zaga, a Frenkie por Casadó, a Raphinha por Bardghji y a Lewandowski por Ferran respecto al Valencia el pasado domingo.

Estas son las valoraciones de SPORT de la primera mitad:

7 Joan Garcia, Portero Adaptadísimo El de Sallent sigue sin cometer errores y siendo determinante en acciones puntuales. Paradón al tiro a bocajarro de Barnes e intervenciones providenciales. Da una seguridad tremenda y esta más que aclimatado a entrar mucho en contacto con el balón.

6 Jules Koundé, Defensa Contenido No pudo desplegarse casi en el lateral ante las ofensivas de Barnes y de todo el zafarrancho de las 'urracas'. Se dedicó más a achicar agua y a labores de contención sin apenas cometer errores. Más allá de llegar un poco tarde a tapar a Barnes en la más clara de la primera parte.

7 Ronald Araujo, Defensa Enchufado No tuvo que lidiar con el 'gigante' Woltemade por el cambio de planes de Howe, pero estuvo solvente en la mayoría de acciones, no se complicó en salida de balón y apenas cometió errores. No era fácil con tres extremos rápidos arriba.

7 Pau Cubarsí, Defensa Vigilante De menos a más y acoplándose bien al cambio de pareja en el eje de la zaga. Pau se las vio en los primeros 20-25' como el resto de compañeros ante la ofensiva de los británicos, pero resolvió bien el trabajo.

7 Gerard Martín, Defensa Sereno Cuánto ha mejorado en un año el de Sant Andreu de la Barca. Ha afinado muchísimo en salida de balón y juega más tranquilo y sosegado. Tapó muy bien su banda y con posesión estuvo más que correcto.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Atareado Lució poco en labores de creación porque se las vio y deseó con el rival acumulando tantos jugadores en campo contrario. No fue determinante en la construcción ni pudo dar demasiada fluidez al juego.

6 Pedri, Centrocampista Ascendente El canario empezó muy tapado y sin apenas intervenir, pero luego se fue soltando y mostrando esa versión determinante. Lo hilvana todo y da sentido a cada jugada. 'In crescendo'.

5 Fermín López, Centrocampista Ofuscado El andaluz, tras su partidazo ante el Valencia, estuvo mucho más marcado y sin la posibilidad de llegar al área y ser relevante en 3/4 de campo. Le costó asociarse con sus compañeros.

5 Raphinha, Delantero Saturado Salió enrabietado el pasado domingo y fue un torbellino. Esta vez estuvo menos acertado y fino en sus acciones. Sin la chispa que nos tiene acostumbrados. Algo mejor en el tramo final del primer tiempo.

6 Marcus Rashford, Delantero Insistente Lo intentó muchísimo y se le vio más motivado que nunca en su tierra. Sin demasiado acierto, pero voluntarioso y con chispa. Tuvo un par claras que resolvió mal.