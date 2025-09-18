El 1x1 del Newcastle-Barça

Estreno europeo de lo más complicado el que tenía el FC Barcelona en Saint James' Park y frente a uno de los equipos que más ha gastado en el mercado en los últimos años. El Newcastle, un histórico del fútbol inglés (con una leyenda como Alan Shearer, ídolo de Lewandowski de infancia), servía como escollo importante para este inicio de curso oficial de un cuadro de Hansi Flick que venía de imponerse con autoridad y buenas sensaciones al Valencia en el Johan Cruyff.

Tenía varias dudas el técnico germano de cara a formar la alineación. Y así lo había expresado en la rueda de prensa previa desde el propio feudo inglés. Finalmente, el de Heidelberg apostaba por meter a Araujo junto a Cubarsí en el eje de la zaga, a Frenkie por Casadó, a Raphinha por Bardghji y a Lewandowski por Ferran respecto al Valencia el pasado domingo.

Estas son las valoraciones de SPORT:

7 Joan Garcia, Portero Adaptadísimo El de Sallent sigue sin cometer errores y siendo determinante en acciones puntuales. Paradón al tiro a bocajarro de Barnes e intervenciones providenciales. Da una seguridad tremenda y esta más que aclimatado a entrar mucho en contacto con el balón.

8 Jules Koundé, Defensa Inexpugnable A nivel defensivo estuvo a un nivel soberbio. Casi insuperable, un muro en la derecha junto a Araujo. Algo más tímido en sus subidas, se soltó en la segunda parte y acabó dando un centro clave para el 0-1 de Rashford.

8 Ronald Araujo, Defensa Imperial No era un examen fácil para el charrúa, pero lo pasó con nota. Muy bien atrás, sin apenas cometer errores, ganando mil y un duelos aéreos y sin complicarse en salida de balón. Lo jugó entero pese a las rampas y salió reforzado.

8 Pau Cubarsí, Defensa Inteligente De menos a más y acoplándose bien al cambio de pareja en el eje de la zaga. Pau se las vio en los primeros 20-25' como el resto de compañeros ante la ofensiva de los británicos, pero resolvió bien el trabajo. Lo relevó Flick por molestias en la rodilla en la segunda mitad.

7 Gerard Martín, Defensa Asentado Cuánto ha mejorado en un año el de Sant Andreu de la Barca. Ha afinado muchísimo en salida de balón y juega más tranquilo y sosegado. Tapó muy bien su banda y con posesión estuvo más que correcto. Lidió bien con la cartulina toda la segunda mitad.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Currante Lució poco en labores de creación en el primer tiempo porque se las vio y deseó con el rival acumulando tantos jugadores en campo contrario. Fue claramente a mejor con los minutos y mandó en la posesión con Pedri, llevando los tempos.

8 Pedri, Centrocampista Metrónomo El canario empezó muy tapado y sin apenas intervenir, pero luego se fue soltando y mostrando esa versión determinante. Lo hilvana todo y da sentido a cada jugada. 'In crescendo' y dueño y señor del partido en el segundo tiempo.

6 Fermín López, Centrocampista Terrenal El andaluz, tras su partidazo ante el Valencia, estuvo mucho más marcado y sin la posibilidad de llegar al área y ser relevante en 3/4 de campo. Acabó bastante mejor y Flick lo mantuvo los 90' pese a tener amarilla.

6 Raphinha, Delantero Bregador Salió enrabietado el pasado domingo y fue un torbellino. Esta vez estuvo menos acertado y fino en sus acciones. Sin la chispa que nos tiene acostumbrados. Pero con esa dosis innegociable de lucha, entrega y de percutir sin parar. Nos vale.

8 Marcus Rashford, Delantero Lord Regresó a Inglaterra, a su patria, y salió motivadísimo. Lo intentó desde el primer momento, con más o menos acierto. Y en la segunda parte mostró su versión más demoledora. Cabezazo y golazo tras jugada personal. Sir Marcus.

5 Robert Lewandowski, Delantero Gris Poquito del polaco. Muy marcado (en ocasiones con demasiada agresividad), no pudo apenas dar al equipo jugando de espaldas. Sin oportunidades en un día que no pasará para él a los anales de la historia.

6 Ferran Torres, Delantero Activo El 'Tiburón', tras un inicio fulgurante de curso, descansó de inicio en Newcastle. Salió con ganas

6 Eric Garcia, Defensa Multiusos Flick lo puso de lateral zurdo, donde aún no había jugado en el Barça. Este chico te vale para todo.

6 Dani Olmo, Centrocampista Refresco Le está costando tener relevancia en este arranque, pero es que sus compañeros no lo ponen fácil. Salió voluntarioso.

6 Andreas Christensen, Defensa Entonado Se compenetró bien y estuvo muy eficaz junto a Araujo en el eje. Tendrá protagonismo esta temporada.