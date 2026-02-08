REAL MADRID
El 1x1 del Madrid contra el Valencia
Carreras y Mbappé decidieron un partido insulso ante un Valencia en caída libre
El conjunto de Ancelotti terminó llevándose el duelo en Mestalla en uno de los Valencia-Madrid más insípidos de los últimos tiempos. Les bastaron a los blancos los goles de Carreras y Mbappé en la segunda mitad para ganar y seguir a solo un punto del Barça.
Estas son las notas de los jugadores del Madrid:
Thibaut Courtois, Portero
Salvado
En un partido sin apenas trabajo, tuvo la suerte del larguero en la mejor ocasión del Valencia con un golpeo de primeras de Beltrán.
David Jiménez, Defensa
Conservador
En su primera titularidad, el canterano trató de evitar errores no forzados: pases de seguridad y no perder la posición para evitar que le ganaran la espalda en algún contragolpe esporádico.
Asencio, Defensa
Sólido
Se mostró atento e intenso en las acciones defensivas y salió casi siempre ganador. Se nota que disfruta defendiendo y el Valencia tampoco demostró recursos individuales para ponerlo en aprietos.
Dean Huijsen, Defensa
Creciente
Empezó dubitativo, sin la confianza de sus mejores días para sacar el balón, y afrontando balones divididos con una falta de activación. Pero creció en la segunda parte y suyo fue un pase formidable al espacio a Brahim que terminó con el segundo gol del Madrid.
Álvaro Carreras, Defensa
Decisivo
Su talento defensivo lo convierte en un rival muy incómodo. Dominó su banda con autoridad y también tuvo influencia en ataque. Una incursión suya terminó con el primer gol del Madrid con un disparo dentro del área tras llevarse un rebote.
Tchouaméni, Centrocampista
Posicional
El stopper del Madrid se pasó de frenada en varias acciones defensivas. En ataque desplegó su habitual juego conservador con balón buscando siempre al compañero más cercano.
Fede Valverde, Centrocampista
Desapercibido
Partido muy gris del uruguayo que solo amenazó al Valencia con alguna llegada mesporádica. Formó el doble pivote con Tchouameni pero jugando casi en la misma altura y sin apenas hacer daño al bloque bajo del Valencia.
Eduardo Camavinga, Centrocampista
Inadvertido
Ocupó la banda izquierda y apenas inquietó al Valencia con una actuación muy discreta.
Arda Güler, Centrocampista
Desubicado
Jugó en la banda derecha, una posición que lo aleja del juego y lo hace sentir más incómodo. El turco fue de más a menos y se fue desinflado con el paso de los minutos, lejos de sus días más intervencionistas.
Gonzalo García Torres, Delantero
Intrascendente
Formando pareja con Mbappé en el ataque del Madrid, apenas hubo noticias del canterano. El equipo no lo encontró en ningún momento y él no logró involucrarse en el partido.
Kylian Mbappé, Delantero
Variable
Transmitió una permanente sensación de peligro pero sin la contundencia final de sus mejores noches. Copete y Cömert estuvieron muy atentos y apenas le dejaron espacios, pero le bastó una aparición en los los últimos instantes para rematar a placer un gran centro de Brahim.
Brahim Díaz, Centrocampista
Vertical
Entró con ganas de ser protagonista y protagonizó varias jugadas interesantes, la más trascendente, la asistencia de gol a Mbappé en los últimos minutos.
Trent Alexander Arnold, Defensa
Testimonial
El Valencia apenas inquietó la portería de Courtois y no tuvo que emplearse a fondo.
Franco Mastantuono, Delantero
Accidentado
Sufrió varias acciones duras y apenas pudo entrar en juego.
