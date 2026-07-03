El 1x1 de la junta directiva del Barça

Joan Laporta tomó posesión de su cargo de presidente del FC Barcelona este 1 de julio. Lo hizo en un acto solemne que transcurrió en el Auditori 1899. Horas antes, había presidido la primera de la reunión de la junta directiva que gobernará el club durante las próximas cinco temporadas. Repiten los directivos que acabaron el anterior mandato y suma cinco caras nuevas para un total de 22 miembros. Este es el 1x1 de la nueva junta directiva de la entidad azulgrana.

Joan Laporta i Estruch. Presidente

Barcelona, 1962. Socio 9.601. Licenciado en Derecho por la Universitat de Barcelona, es socio fundador del despacho Laporta & Arbós Advocats Associats. Presidente del Barça entre los años 2003 y 2010. Lo volvió a ser en el 2021 y lo será durante los próximos cinco años tras volver a ganar las elecciones en este 2026. En su cuarto mandato, tiene com reto inaugurar el nuevo Spotify Camp Nou.

Rafel Yuste i Abel. Vicepresidente primero

Barcelona , 1962. Socio 6.858. Ha sido el presidente del Barça mientras ha durado todo el proceso electoral con unos meses de éxito para el club. Amigo de Laporta desde que compartieron clase en el colegio, formó parte de la junta directiva entre el 2006 y el 2010. Tras la victoria de Laporta en el 2021, se convirtió en vicepresidente primero y deportivo, cargo que repetirá. Socio fundador de AQIPA Iberia.

Joan Laporta y Rafa Yuste, tras la toma de posesión del primero / Valentí Enrich

Elena Fort i Cisneros. Vicepresidenta Institucional

Barcelona, 1970. Socia 5.469. Barcelonista de pura cepa, guerrera. Abogada experta en derecho público y urbanismo, fue diputada por Junts en el Parlament de Catalunya y directiva del área social del FC Barcelona entre el 2008 y el 2010. Desde el 2021, portavoz de la junta directiva, una de las responsables del Espai Barça y vicepresidenta del área institucional, cargo que repite.

Antonio Escudero i Martínez. Vicepresidente Social

Salobre, Albacete, 1954. Socio 53.107. Empresario y administrador de un grupo empresarial familiar del sector de la hostelería y el comercio (Grupo Escudero). También del centro comercial Gran Jonquera. Fue presidente del Girona entre 1998 y 1999. Vicepresidente del área social en el anterior mandato, repite cargo.

Ferran Olivé i Cànovas. Vicepresidente Económico

Barcelona, 1958. Socio 57.248. Licenciado en Medicina y Cirugía. Se especializó en Psiquiatría, pero lo que siempre le había gustado eran las Ciencias Exactas. Presidente de la Fundació Hestia, que se dedica a asistir a personas mayores con o sin enfermedad mental. Fue tesorero del Barça entre el 2021 y el 2026. Asciende en el organigrama hasta la vicepresidencia económica.

Joan Soler i Ferré. Vicepresidente de Marketing

Vilafranca del Penedès, 1974. Socio 67.886. Formó parte de la lista de Jordi Farré en las elecciones del 2021 y acabó formando parte de la directiva de Laporta. En el último mandato, ha sido el máximo responsable del fútbol base y ha formado parte de la comisión deportiva. En el nuevo, será vicepresidente de marketing. Gerente de las empresas Grup Giró Soler, Logística Girand, Fusion Management i Advice Soan SL. Fue presidente del FC Vilafranca.

Joan Soler durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Josep Cubells i Ribé. Secretario

Barcelona, 1964. Socio 29.429. Socio fundador del despacho de abogados Iuris Grup Advocats. Uno de los directivos más fieles a Joan Laporta. Sigue sus pasos desde el año 2003. Secretario de la junta y responsable de la sección de baloncesto en el último mandato, repetirá el primer cargo en este nuevo mandato.

Alfons Castro i Sousa. Tesorero

Barcelona, 1963. Socio 35.621. Otro de los fieles a Laporta. Llegó a la junta directiva del Barça en el 2003 con Laporta y siempre ha estado con él. Nunca ha querido protagonismo. Fue responsable de la seguridad y será desde ahora el tesorero del club, cargo que ocupó mientras duró el proceso electoral. Licenciado en Derecho y empresario del sector inmobiliario y financiero.

Xavier Puig i Hernández

Barcelona, 1962. Socio 53.623. Abogado especialista en derecho concursal y mercantil, es uno de los mejores amigos de Joan Laporta. Habitual en los viajes del presidente en periodos de descanso, es el máximo responsable del fútbol femenino desde el año 2021. Seguirá siéndolo.

Xavi Puig en la sede de la candidatura de Laporta durante las elecciones a la presidencia del Barça / Defensem el Barça

Àngel Riudalbàs i Codina

Lleida, 1972. Socio 78.174. No formó parte de la lista de Laporta en el 2021, pero entró más tarde en la junta directiva. En el último mandato fue vocal del área económica y seguirá reforzando esta área. Es, entre otras cosas, copropietario y CEO de B&B Trends SL (Ufesa, Zelmer, Di4), empresa líder en la fabricación y comercialización de pequeños aparatos electrodomésticos.

Carme Hortalà i Vallvé

Barcelona, 1968. Socia 47.206. Una de las caras nuevas de la junta. Fue presidenta de la Comisión Económica entre el 2024 y el 2026 y reforzará el área económica. Hija de quien fue presidente de la Bolsa de Barcelona, Joan Hortalà, y concejal y diputado por Esquerra Republicana de Catalunya, Carme Hortalà es economista y ha hecho la mayor parte de su carrera en GVC, la empresa familiar.

Josep Ignasi Macià i Gou

Vilanova de Bellpuig, 1961. Socio 9.120. Trabajó durante más de 40 años en el sector bancario. Fue directivo entre el 2008 y el 2010 y repitió con Laporta en el 2021. Responsable del área social, es el directivo más vinculado al movimiento peñístico.

Jaume Santiveri i Gilabert

Barcelona, 1964. Socio 10.188. Otra de las caras nuevas de la junta directiva azulgrana. Es un importante ejecutivo del sector inmobiliario que gestiona diversos hoteles en Castelldefels y Sitges. Trabajó durante 13 años como auditor en Deloitte, siendo director entre el 2000 y el 2002.

Joan Solé i Sust

Badalona, 1958. Socio 12.631. Odontólogo de profesión, es socio fundador del Centre Odontologic Digest donde desarrolla su actividad profesional. Socio fundador del Centre Mèdic Digest i Radigest Centre de Radiologia, actualmente reconvertidos en Centre Mèdic Quirón Salud Badalona. Responsable del balonmano desde el año 2021.

Miquel Camps i Font

Barcelona, 1975. Socio 26.696. Administrador único de Miquel Camps Instal·lacions SL y adjunto a la Presidencia de Pimec. Durante el último mandato, fue portavoz adjunto de la junta directiva. Estuvo en la candidatura de Laporta en el año 2015.

Xavier Barniol i Fornell

Berga, 1962. Socio 35.381. Otra de las caras nuevas de la junta directiva. Copropietario de Berga Resort, empresa líder en el sector de campings de montaña en España, y de Berga Residencial dedicada a la asistencia para la gente mayor.

Aureli Mas i Raldiris

Barcelona, 1965. Socio 38.554. Administrador de fincas, agente de la Propiedad y mediador de seguros. Responsable del fútbol sala desde el año 2021, cuando se convirtió en directivo tras el triunfo electoral de un Laporta a quien conoció a través de Xavier Sala i Martín.

Joan Laporta, en el Palau con Aureli Mas y con el presidente Rafa Yuste / VALENTÍ ENRICH

Carles Ayats i Terradas

Sant Celoni, 1970. Socio 66.631. Formó parte en el 2010 de la lista de la candidatura continuista que encabezó Jaume Ferrer. Llega a la junta directiva con el objetivo de hacer sostenibles a las secciones del club. Es socio y director del Grup Ayats, con más de 30 años de experiencia en promoción inmobiliaria.

Josep Maria Albert i Turcó

Sant Boi de Llobregat, 1969. Socio 74.457. Con amplia experiencia en el mundo de la multinacional de electrónica de consumo, fue director general de compras de Media Markt. Directivo desde el año 2021, ha trabajado en el área económica de la entidad.

Xavier Barbany i Canaleta

Riells i Biabrea, 1967. Socio 79.259. Directivo desde el año 2021, ha sido responsable del hockey patines y formó parte de la comisión del Espai Barça. Presidente de Infinita Holding, grupo de empresas dedicadas a la construcción residencial, a la gestión patrimonial inmobiliaria, energías renovables y también negocios de turismo rural. Acaba de inaugurar un hotel.

Jaume Nicolás i Magriñà

Vilafranca del Penedès, 1968. Socio 103.260. Propietario de la empresa Nima del sector de la automoción con concesionarios oficiales de doce marcas en toda Catalunya. Conoció a Laporta en la campaña electoral del 2021 y cinco años después ha decidido entrar en la junta directiva.

Sisco Pujol i Sabaté

Almacelles, Lleida, 1966. Socio 107.891. Formó parte de la lista de Jordi Farré en el 2021. Debía ser directivo en el 2021, pero no tenía la suficiente antigüedad como socio. Entró en la junta en el 2025 y ha sido el responsable del baloncesto en este periodo de interinidad. Seguirá en el cargo. Fue presidente del Club Esportiu EFAC Almacelles. Empresario del sector inmobiliario, de las energías renovables y el reciclaje, de la restauración y del sector primario.