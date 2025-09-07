El 1x1 de los jugadores en dinámica de primer equipo contra el Porreres

DRO: un recital técnico ilusionante

Pedro Fernández Sarmiento debutó (en partido oficial) con el Barça Atlètic. Dro sumó 73 minutos muy interesantes en el Johan Cruyff. El gallego partió como teórico extremo izquierdo pero se movió con libertad de movimientos entre las demarcaciones de '11' y de '10'. A Dro se le ve suelto y con una confianza ilimitada.

El salto al primer equipo le ha dado mayor autoestima y su físico parece cada vez más consistente. Contra el Porreres en ningún momento dio la impresión de que el futbolista de Nigrán debutase tanto con el Barça Atlètic como en la Segunda Federación.

El calentamiento de Dro antes de debutar en partido oficial con el Barça Atlètic / FCB

Dro pedía todos los balones y los gestionaba con enorme clase. Controles de exquisita calidad, pases medidos diagonales llenas de clase y verticalidad...El clínic de fútbol del mediapunta de raíces filipinas convenció a los poco más de mil aficionados fieles que acudieron al Johan Cruyff.

Cuando el equipo lo necesitaba dro ejercía de extremo izquierdo puro ofreciendo amplitud y profundidad pero su tendencia natural era la de liberarse y actuar entre líneas. A Dro solo le faltó sumar estadísticas tangibles a sus inmejorables sensaciones.

El gallego de 17 años disfrutó de una clara ocasión de gol y generó mucho fútbol aunque el Porreres logró evitar que sus acciones fueran definitivas.

En los primeros 45 minutos Sama Nomoko percutía una y otra vez por la derecha mientras que Dro, desde la izquierda, tejía asociaciones más que interesantes con los primos Fernández Casino.

La relación Dro-Toni se intensificó en la segunda parte con paredes y combinaciones interiores de gran nivel propias de dos escogidos.

Dro fue objeto de muchas faltas y de acciones muy duras que el colegiado no castigó con la severidad que merecían estas 'intensas' entradas. Con el paso de los minutos el gallego acusó el cansancio y Flick lo suplió. Sus últimos minutos fueron jugando como interior después del cambio de Aziz por Guille.

En clave de primer equipo Dro demostró una vez más que Hansi Flick no se ha equivocado apostando por él.

Dro ofreció todo un recital en el Johan Cruyff / FCB

Si en algún momento el primer equipo necesita un jugador con características similares a les de Pedri y Olmo, Dro puede ayudar y mucho con su visión privilegiada. Técnicamente es una de las mejores apariciones de La masia de los últimos años.

Los controles, regates y toques con la pierna derecha son sublimes pero la izquierda del ex del Val Miñor no es tampoco desdeñable. Dro es, además, un jugador con una gran potencia y altura que le dibujan como un futbolista muy completo y todavía con mucho margen de mejora.

GUILLE: Trabajo táctico con poco brillo

Guilermo Fernández Casino ejerció de interior izquierdo completando un centro del campo muy ofensivo con Brian Fariñas y Toni.

Con estos dos compañeros de viaje al de la Zona Franca se le vio menos desatado en ataque de lo normal. Guille estaba concienciado en cubrir las excursiones ofensivas de Brian, un interior que ejercía de '6'. Toni también tiene alma de mediapunta y a Guille le tocó una labor menos agradecida y más sacrificada.

Guille cumplió en las obligaciones defensivas y en un trabajo físico impecable pero es cierto que no lució tanto como en otros partidos.

Su fuerte son las arrancadas en conducción para superar líneas pero el posicionamiento tan defensivo del conjunto balear dejó poco espacio para este tipo de acciones.

Guille Fernández es una pieza clave para Belletti / FCB

Guille es un futbolista con un sentido muy vertical del juego al que le cuesta sumar pases de seguridad. Contra el Porreres no estuvo excesivamente fino y tanto él como Brian perdieron algunos balones peligrosos. El gran potencial ofensivo de Guille no lució en este partido pero no hay que olvidar que estamos ante un futbolista con unas cualidades superlativas.

Guille, en el debut ante el Porreres / FCB

Ser un futbolista al que se le caen los goles será algo que el Barça Atlètic va a agradecer durante toda la temporada ya que Guille siempre suma goles y asistencias.

En el juego combinativo Guille tiene que mejorar en contextos de bloques bajos pero a veces su ansiedad para finalizar las acciones es lo que estropea su toma de decisiones.

Pese a todo Guille, sin tener su mejor día, siempre aporta entusiasmo y energía positiva. Se trata de un proyecto de centrocampista de alto nivel que aspira a ganarse la confianza de Flick.

TONI: Liderazgo, asociación y gol

Toni Fernández acabó la temporada pasada en el Barça Atlètic jugando de interior derecho y Belletti lo ha vuelto a situar de '8'.

Toni completaba con su primo Guille y Brian Fariñas un centro del campo de lujo. El de Rubí ha ido de menos a más en el partido y ha acabado marcando un gran gol que premiaba su magnífica actuación.

Cuando Toni actúa de interior trabaja y toca como un centrocampista pero asegura llegada y capacidad goleadora. Si lo alinean arriba su potencial goleador aumenta pero también es capaz de tejer superioridades en base a paredes y acciones de gran calidad.

Toni Fernández aportó calidad y gol contra el Porreres / FCB

Toni volvió a mostrar ante el Porreres que es una pieza básica para el filial. Sus conexiones con Dro fueron oro puro y siempre está concentrado y listo para generar peligro.

El mediapunta zurdo de La Masia es vertical, técnico y con olfato goleador. El físico actual de Toni no será el definitivo ya que si su primo creció de manera precoz su desarrollo es mucho más tardío y todavía tiene que ganar fuerza y potencia.

La ventaja de Toni es que sin ser un jugador individualista siempre tiene el gol o los pases definitivos en la cabeza pero a la vez posee la inteligencia suficiente para proteger el balón y saber combinar con paciencia cuando la jugada lo pide.

Toni Fernández lució contra el porreres / FCB

En clave primer equipo Toni lo tiene todo para ser un aspirante a medio plazo para opositar a ser un gran falso 9. A corto plazo Toni puede garantizar minutos ejerciendo el rol de Lamine así como las funciones de Olmo o Raphinha. Su versatilidad y calidad son una garantía para cualquier entrenador.

El 1X1 de los otros jugadores del Barça Atlètic

Los otros jugadores que actuaron contra el Porreres también ofrecieron un rendimiento interesante. Así definimos la actuación de los jugadores que ha alineado hoy Belletti.

EDER ALLER: Salvador. El portero leonés resolvió de maravilla el escaso trabajo que tuvo. Contagió seguridad.

JOAN ANAYA: Asistente. El lateral derecho reusense fue clave con su centro a Barberá para abrir la lata.

ALEXIS OLMEDO: Sobrio. El manresano ofreció una gran salida de balón y se mostró muy atento al cruce.

ÁLVARO CORTÉS: Líder. el central zurdo aragonés es el mejor defensa del Barça Atlètic. Jerarquía total

DAVID ODURO: Ofensivo. El ghanés se sumó con peligro al ataque aunque le faltó precisión en sus centros

BRIAN FARIÑAS: Dinámico. Alternó un despliegue intenso con algunas imprecisiones. Es un centrocampista con todas las virtudes para ser una pieza clave

SAMA NOMOKO: Explosivo. Su velocidad y potencia por la banda derecha fue un dolor de cabeza para el Porreres. Estrelló un balón en el larguero y provocó un penalti ignorado.

Sama Nomoko debutó con el Barça Atlètic / FCB

ÓSCAR GISTAU: Generoso. El de Salou no se cansó de presionar y moverse con intensidad por el frente de ataque. Necesia un gol para ganar confianza.

AZIZ ISSAH: Encarador. Buscó con constancia encarar a su lateral aunque le faltó finura para centrar y chutar

TOMMY MARQUÉS: Sólido: El mediocentro siempre aporta calma y criterio cuando Belletti lo introduce en el campo

ÓSCAR UREÑA: Esperanzador. En los pocos minutos que jugó mostró que puede ser un elemento diferencial en esta categoría.