El 1x1 de los jugadores del Barça según Fermín: animal, magia, pitbull...

Fermín López está viviendo una gran temporada, donde más allá de sus últimos dos encuentros ante Betis y Eintracht de Frankfurt (en los cuales no mostró su mejor versión) y de sus dos contratiempos físicos en lo que va de campaña, parece haberse hecho con la titularidad en el FC Barcelona de Hansi Flick.

Con siete goles y cuatro asistencias en 15 partidos entre todas las competiciones, el de El Campillo se aproxima a las buenas cifras de la pasada campaña, cuando sumó ocho anotaciones y 11 pases de gol en 46 partidos. De esta manera, el canterano culer apunta a realizar su mejor curso con la elástica azulgrana, desde que debutara con Xavi Hernández en la 23/24. Ahora, sabiendo su peso en el vestuario, ha definido a sus compañeros con una única palabra para cada uno en un reel de 'ProDirectSoccer'.

El 1x1 de Fermín López en clave Barça

El primer jugador que se le pregunta al campeón de los Juegos Olímpicos es el del primer capitán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, al que define con un escueto 'líder', en un momento complicado para el teutón y con su futuro por definir. Para Pablo Gavi, jugador con el que ha compartido amistad y vestuario desde pequeños, utiliza el término 'pasión', una de las características más específicas del formado en la Masia. Por el mismo lado apunta en el caso de otro de los capitanes, Raphinha, al que define con la palabra 'intensidad', algo muy necesario en el Barça de Hansi Flick, mientras que para Ronald Araujo usa 'animal', en el buen sentido de la palabra.

Sin salir del mundo de los animales, utiliza el término 'pitbull' para Marc Casadó y 'tiburón' con Ferran Torres, en referencia a su ya mítico apodo. Dejando probablemente lo mejor para el final, habla de Pedro González 'Pedri' utilizando el mote 'magia', como definición de su juego, antes de describir a Lamine Yamal como 'The Best' (el mejor en inglés).

Fermín y Lamine celebran un gol del Barça / EFE

Las palabras para los internacionales con la Selección de España

Sin embargo, en el contexto de una temporada que terminará con el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el campeón de Europa con España en 2024 también realizó el mismo ejercicio con algunos de sus compañeros de la Selección de España. Preguntado por Unai Simón, portero del Athletic Club de Bilbao, lo describe como 'capitán', mientras que para un canterano del Barça como Marc Cucurella, al cual el club enfrentó hace poco, utiliza el adjetivo 'divertido' a la vez que se ríe.