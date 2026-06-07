El 1x1 de las joyas de España en el Europeo sub'17

Terminado el Europeo sub'17 (de forma más prematura de lo que a España le hubiera gustado), es momento de hacer balance del paso de la selección nacional por un torneo que suele ser un escaparate buenísimo de cara a las perlas que se están cociendo para el futuro. Buena parte de los nombres que hemos visto y estamos viendo en Estonia estos días abanderarán el fútbol mundial los próximos 10 o 15 años y hay que poner la lupa.

Ebrima ante Italia en las semifinales del Europea Sub-17 / SEFutbol

Fue un cruel final para la 'rojita', que cayó ante Italia en la tanda de penaltis en un encuentro en el que fue superior buena parte de la primera mitad, pero en el que el penalti de los italianos al filo del descanso hizo mucho daño. No hay que restar méritos a una España que había sido de las selecciones que mejor sensaciones había dejado. Con un nivel individual y colectivo muy alto y con jugadores que auguran un gran futuro para nuestro fútbol.

Vamos a repasar un poco las principales figuras y ases a seguir de una 'rojita' que se quedó a las puertas de la gran final:

Ebrima, diferencial

Ebrima Tunkara fue el único futbolista de España en ser titular en todos los encuentros. Es un perfil diferencial, una de las mayores perlas forjadas en La Masia en la última década. Mediapunta, extremo, interior. Superioridad física al resto de chicos de su edad. El de Mataró, que se incorporó al Barça en la 2018/19, formará parte, si nada cambia, del Barça Atlètic la temporada que viene. Un gol y cinco asistencias y la sensación de que sigue creciendo y tiene un techo muy alto, pese a que le falta mucho por pulir aún.

Jordi Pesquer, un carrilero de pedigrí

Jordi Pesquer, en una imagen del Europeo sub'17 / UEFA

Otro del Barça. Jordi Pesquer fue de los mejores de la 'rojita', incisivo y un peligro constante por la izquierda. Es profundo, tiene buen pie, se asocia bien. Tras jugar en la reciente Copa de Campeones, se espera que la próxima campaña se asiente en el Juvenil A con posibles incursiones en el filial. El de Llinars ha crecido en este Europeo.

Holmes Junior

El Girona tiene un diamante en bruto a tener muy en cuenta. Un jugador polivalente, capaz de actuar de central y de centrocampista más posicional. Con un físico envidiable, ha estado esta campaña en dinámica del filial en Segunda RFEF. Ha sido otra pieza importante para Sergio Garcia y ante Italia estuvo muy sobrio como corrector y también llegando con peligro en segunda línea. Futuro TOP por delante y veremos con el Girona en Segunda A este curso si no lo vemos ya debutar. Salió de la cantera del Reus y destacó en el Nàstic antes de dar el salto a Girona.

Holmes Junior Zamorano, junto a Ian Mencia, Imga, Mayans y otros compañeros / UEFA

Sergi Mayans

El capitán y un central en el que el Barça también tiene muchas esperanzas puestas. Liderazgo y muchísima fiabilidad atrás, ha sido el gran líder atrás de Sergio Garcia. Salió de las inferiores del Reus y llegó al benjamín del Barça y se ha desarrollado todos estos años en La Masia. Zurdo, con buena planta y con gran trato de balón.

Ian Mencía, la perla rojiblanca

Firmó hace un año su primer contrato profesional con el Atlético. Es un pulmón y posee también dotes de liderazgo. Llegador, es un perfil de centrocampista moderno y llegó a ser MVP de un Torneo Promises de La Liga reciente. De ascendencia paraguaya, comparte equipo con otro crack de esta España, Rubén Gómez.

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Enzo Alves, más que el hijo de Marcelo

Fue suplente en las semifinales (jugó un Roberto Tomás que es otra de las perlas del Barça que apunta muy bien), pero cuando entró aportó presencia ofensiva. Lejos del perfil de su padre Marcelo, Enzo Alves es un '9' más clásico, con poderío aéreo y bastante técnico. Vermeos si le da para llegar a la élite. El Madrid lo tiene bien controlado.