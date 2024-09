El 1x1 de los internacionales del Barça con sus selecciones

Cada parón de Liga, la diáspora de futbolistas en el Barça se dispara y el técnico de turno, en este caso Hansi Flick, tiene que trabajar con lo puesto. Hasta 9 futbolistas azulgranas han jugado con sus respectivas selecciones, el último de ellos, Ter Stegen con Alemania. Se reincorporarán este jueves para preparar el derbi catalán de este domingo (16.15 horas) en Girona.

En principio, tenían que ser 10, aunque en el caso de Héctor Fort era la citación para unos entrenamientos con la sub-19. Un virus le dejó sin poder concentrarse, aunque se recuperó y pudo ayudar al filial en la goleada 3-0 al Ourense.

Y hubo un 'movimiento' de piezas en la selección sub-21, pues Fermín López cayó lesionado cuando estaba ya concentrado y le sustituyó otro azulgrana, Pablo Torre.

Así le ha ido a los 9 internacionales del FC Barcelona:

LAMINE YAMAL (ESPAÑA) 135 MINUTOS, 1 ASISTENCIA

Lamine jugó los 90 minutos en Belgrado (0-0), donde fue un peligro constante, y se salió en la primera mitad de Suiza (1-4). Asistió a Joselu y estuvo muy cerca del gol. De la Fuente le dio descanso toda una parte, después de que se hubiera generado mucho debate sobre la necesidad de que parar del canterano azulgrana, que con el Barça de Flick solo se perdió 4 minutos oficiales (en Mestalla) en los 4 partidos de Liga.

DANI OLMO (ESPAÑA) 82 MINUTOS

El egarense fue titular en Belgrado y sufrió un golpe en la rodilla en una acción en la que se le fue un control y vio la amarilla al impactar contra un rival. Fue sustituido minutos después y se le hicieron pruebas. No revelaron lesión, pero De la Fuente optó por no arriesgar y no jugó frente a Suiza. En el partido de Serbia, le costó encontrar espacios ante el férreo marcaje de los locales.

PEDRI (ESPAÑA) 42 MINUTOS

Suplente y con pocos minutos tanto en Belgrado como en Ginebra, De la Fuente no quiso complicarse tras regresar el tinerfeño de una lesión y con los precedentes que tenían al barcelonismo muy inquieto. En Serbia (14 minutos), dio fluidez al juego, pero los balcánicos se defendieron bien; y en Suiza (28') entró en un momento complicado por la presión helvética y su visión y circulación fue importante en la goleada final.

FERRAN TORRES (ESPAÑA) 53 MINUTOS, 1 GOL Y 1 ASISTENCIA

Aprovecho los minutos como nadie en el segundo partido, cuando entró tras el descanso. El 'Tiburón' entró cuando España sufría de lo lindo y primero asistió con precisión a Fabián, y después, recogió un pase en largo y no falló en el uno contra uno. Antes, el valenciano apenas contó con 8 minutos en el Pequeño Maracaná en el que poco pudo hacer.

Ferran Torres celebra su gol en el Suiza - España de la Nations Lwague / EFE

TER STEGEN (ALEMANIA) 180 MINUTOS, 2 GOLES ENCAJADOS

Regresó a la titularidad de la Mannschaft tras la retirada de Neuer. Goleada 5-0 a Hungría y un mano a mano salvado de mucho mérito. Países Bajos le complicó más la vida en el empate (2-2) del Amsterdam Arena. Reijnders le marcó en el 2' por debajo de las piernas tras dejarle vendida su defensa. Poco pudo hacer en el segundo de Dumfries y salvó dos goles cantados, a Gakpo y a Gravenbech, con dos grandes manos.

ROBERT LEWANDOWSKI (POLONIA) 162 MINUTOS, 1 GOL Y 1 ASISTENCIA

El polaco no pudo evitar la derrota de los suyos ante la Croacia de Luka Modric (1-0), aunque envió un balón al travesaño y en añadido, sirvió en picado a un Swiderski que no logró rematar de lleno para 'rascar' un empate. Se temió por una lesión, pero no fue nada y sí pudo ser decisivo en el Hampden Park de Glasgow. Asistió a Szymanski para abrir el marcador y firmó el segundo de penalti. Polonia derrotó 2-3 a Escocia.

JULES KOUNDÉ (FRANCIA) 102 MINUTOS

El azulgrana tuvo un merecido descanso en el primer encuentro frente a Italia, donde solo jugó los últimos 12 minutos sin poder evitar la derrota (1-3). Titular ante Bélgica (2-0), no hace falta ni decirlo, como lateral diestro, participó de la mejoría 'bleu' con un partido más que correcto en el que mantuvo a raya a Doku. El parisino dio el susto en un momento del choque al ponerse la mano en el tobillo, pero no fue nada y siguió jugando.

PAU CUBARSÍ (ESPAÑA SUB-21) 180 MINUTOS

El canterano de 17 disputó los 90 minutos de las victorias en Escocia (1-2) y en Hungría (0-1). En ambos partidos, el de Estanyol mostró una grandísima fiabilidad tanto en misiones defensivas como en la salida del balón. Fue su estreno con la Rojita (antes lo había hecho con la absoluta y la olímpica) y se llevó el premio de la clasificación para la Eurocopa. Podría tener opciones con la absoluta en la próxima ventana.

PABLO TORRE (ESPAÑA SUB-21) 149 MINUTOS, 1 ASISTENCIA

Casi se pierde los primeros partidos del clasificatorio para el Europeo y hubiera sido una lástima, pues Pablo Torre, que entró por la lesión de Fermín, evidenció un gran nivel futbolístico. En Glasgow, el cántabro recortó y centró con precisión para el cabezazo a la red de Huijsen. En Hungría, volvió a destacar y estuvo muy cerca del gol con un remate que salvó el meta local Hegyi. Sustituido en los dos partidos en el tramo final.