FC BARCELONA
El 1x1 del Guadalajara contra el Barça al descanso
El conjunto azulgrana no es capaz de anotar en la primera parte y se marcha al descanso con empate a cero
El Barça se marcha al descanso con empate a cero ante el Guadalajara en el estadio Pedro Escartín, en un partido gris del conjunto de Flick. El técnico ha experimentado con Casadó como lateral y con Ter Stegen como titular y ha tenido muchas dificultades para generar peligro en un duelo muy atascado en el centro del campo, ante un Guadalajara sólido atrás que, sin llegar con claridad, está sabiendo frenar las acometidas blaugranas.
Este es el 1x1 al descanso del Guadalajara - Barça:
Ter Stegen, Portero
Osado
No tuvo mucho trabajo pero demostró que sigue siendo un portero hábil con los pies al que le gusta correr riesgos siempre con la intención de salir con el balón desde atrás
Jofre Torrents, Defensa
Solvente
Es la primera titularidad del canterano en partido oficial y no mostró carencias. No tuvo la banda despejada como a él le hubiera gustado para percutir, pero se le vió cómodo.
Andreas Christensen, Defensa
Completo
El noruego es, junto a Cubarsí, el central con mejor salida de balón del equipo y lo sigue demostrando cada vez que juega. Se muestra seguro y contundente. Si no fuera por sus constantes lesiones, sería un serio competidor para los centrales.
Eric Garcia, Defensa
Jerárquico
Poco a poco se está convirtiendo en el líder de la defensa, juegue donde juegue. El Barça con él está más seguro y es mucho más reconocible. Lo intentó desde el medio del campo y cerca estuvo de anotar el 0-1.
Marc Casadó, Centrocampista
Cumplidor
Salió, para sorpresa de todos, para jugar de lateral derecho, posición en la que jugó en el filial antes de subir al primer equipo. No estuvo especialmente activo pero evitó que el Guadalajara causara peligro por su banda.
Marc Bernal, Centrocampista
Reconocible
Aunque Flick quiera ir poco a poco con su adaptación, su calidad es palpable en apenas media jugada, tiene detalles de 'crack'. Le faltó algo de espacio para poder desempeñar su juego como él quiere, pero aún así hizo una buena primera parte. Vio una tarjeta amarilla.
Frenkie de Jong, Centrocampista
Impreciso
Intentó hacer un pase en el interior del área a un compañero cuando podía chutar a puerta. En alguna ocasión pudo haber estado más activo y determinante. No fueron sus mejores 45 minutos.
Lamine Yamal, Delantero
Anulado
Jugó por dentro como está haciendo últimamente pero la defensa del Guadalajara le impidió sentirse cómodo en los primeros 45 para entrar en el partido. Aun así, estuvo activo intentando desequilibrar. Forzó un par de faltas peligrosas en el borde del área y una amarilla.
Marcus Rashford, Delantero
Aislado
Tuvo un par de ocasiones pero no estuvo especialmente acertado en la toma de decisiones ante un rival rocoso. Le llegaron pocos balones.
Roony Bardghji, Delantero
Creciente
Estuvo cerca de encontrar portería en un libre directo antes de la media hora de partido. Sus compañeros no le hicieron llegar mucho el balón, pero siempre que lo tiene actúa con criterio. Cada día mejora. En línea ascendente.
Fermín López, Centrocampista
Activo
De los jugadores más participativos en la primera mitad. Es de aquellos futbolistas que se empiezan a sentir cómodos a medida que empiezan a estar en contacto con el balón. Estuvo a punto de marcar en un golpeo seco que rozó la portería de Dani Vicente
