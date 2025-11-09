El 1x1 del Celta-Barça

El Barça venció en Balaídos por 2-4 gracias a un brutal Lewandowski, que regresó a la titularidad y volvió a ser decisivo con un hat-trick. El equipo de Flick sufrió en la primera mitad, con momentos de desconcierto e indecisión en la salida de balón.

En la segunda parte se vio un Barça mucho más reconocible, siendo fiel a su estilo y con mayor control del juego. Rashford ofreció su mejor versión en la banda y Frenkie de Jong fue creciendo hasta convertirse en la brújula del equipo.

4 Wojciech Szczesny, Portero Señalado Aunque tuvo poco trabajo tras el descanso, en el primer gol del Celta dudó en la salida y volvió a errar. En la segunda mitad, la defensa lo arropó y no recibió tiros a puerta.

5 Alejandro Balde, Defensa Expuesto Se le vio algo algo tibio en defensa pero mejoró notablemente ofreciendo una gran ayuda a Rashford y aportando mucho más en ataque. De menos a más.

6 Pau Cubarsí, Defensa Creciente Aunque apareció en la imagen del primer gol del Celta por un desajuste en la línea del fuera de juego, elevó notablemente su nivel en la segunda mitad, donde formó un sólido y equilibrado tándem con Araújo.

6 Ronald Araujo, Defensa Mejorado Al igual que Cubarsí, mejoró notablemente en la segunda mitad. Se mostró seguro al corte, veloz en la presión a la marca y asumiendo su papel de corrector para dar más equilibrio atrás.

6 Eric Garcia, Defensa Expeditivo Exhibió seguridad y dejó claro a Flick que, pese a no ser su posición natural, es perfectamente capaz de desempeñarse con solvencia.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Drástico Después de una primera parte desastrosa, tomó el control del juego, redefinió la propuesta del Barça y logró que el equipo jugara a favor de sus virtudes. Hubo dos caras completamente distintas en cada mitad. Terminó expulsado por un pisotón sobre Aspas.

6 Dani Olmo, Centrocampista Solvente Fue titular por sorpresa tras las molestias de Casadó en el entrenamiento y dejó detalles y trató de actuar como enlace para dar balones a la delantera, aunque no siempre con éxito. Tuvo una clara ocasión para anotar antes del descanso.

6 Fermín López, Centrocampista Entregado Demostró que no hace falta lucirse para ser decisivo en una victoria coral. Trabajó para el equipo con enorme entrega. Su trabajo invisible sostuvo al conjunto y marcó la diferencia.

7 Marcus Rashford, Delantero Vital Falló un mano a mano claro ante Radu que podía haber sido el 0-2 y que terminó siendo el 1-1 tras un error defensivo. Tras el error, dio dos grandes asistencias para irse al descanso con victoria.

9 Robert Lewandowski, Delantero Letal Regreso soñado a la titularidad. Firmó un hat-trick descomunal y dejó claro a Hansi Flick que, por mucho que se cuestione su rendimiento o su edad, el polaco siempre responde en el campo. Le basta muy poco para marcar la diferencia.

7 Lamine Yamal, Delantero Implacable No le llegaron tantos balones como en el último partido ante el Brujas. Es tan bueno que necesita muy poco parcar ser determinante. Anotó el 2-3 y pudo anotar el 2-5 en un balón que impactó con el palo.

5 Andreas Christensen, Defensa Insignificante Tuvo muy pocos minutos y tuvo que salir del terreno de juego por un golpe

5 Gerard Martín, Defensa Útil Contuvo con éxito al siempre incómodo Bryan Zaragoza, aunque le faltó tiempo y libertad para proyectarse por la banda izquierda.

5 Ferran Torres, Delantero Astuto En los pocos minutos que dispuso, se ofreció con movilidad, bajó balones con criterio y contribuyó a mantener el resultado con inteligencia.