El 1x1 de las carpetas abiertas entre el Barça y Mendes

Joan Laporta y Mateu Alemany han viajado este martes a Oporto para reunirse con Jorge Mendes. El presidente y el director de fútbol del FC Barcelona se han desplazado a tierras lusas para abordar algunas de las numerosas carpetas compartidas con el famoso representante. Desde Ansu Fati a Lamine Yamal, la última ‘adquisición’ de Gestifute, los dirigentes culés han podido actualizar algunos casos muy importantes para el presente y el futuro inmediato de la entidad catalana.

Repasamos todos los nombres propios que han podido tener protagonismo en la cumbre mantenida este martes entre Joan Laporta, Mateu Alemany y Jorge Mendes.

Ansu Fati, el tema más 'caliente'

Si nada cambia, el '10' podría ser uno de los temas estrella en el próximo mercado de fichajes. El canterano no está contando con la continuidad deseada en una temporada que afrontaba con muchas ganas de dejar atrás los problemas físicos. Aunque se ha perdido muy pocos encuentros por lesión, Xavi Hernández no le ha concedido demasiadas oportunidades y, especialmente en los últimos partidos, la frustración del futbolista ha sido evidente y pública. Mendes, como informó 'The Sun', ya está trabajando en la posibilidad de un traspaso y ha ofrecido al joven futbolista a varios clubs de la Premier, entre ellos Manchester United, Arsenal, Liverpool y Newcastle.

Balde, una renovación vital

El rendimiento del lateral izquierdo, por excelente pero también por inesperado, está siendo una de las mejores noticias de la temporada. Balde ya es indispensable en el proyecto de Xavi (acumula 32 apariciones este curso) y el Barça quiere 'blindarlo'. Las negociaciones no serán fáciles, pero ambas partes son optimistas en el compartido objetivo de alargar el vínculo que expira el 30 de junio de 2024. La voluntad de todos es la misma y 'solo' es cuestión de llegar a un acuerdo.

Lamine Yamal, la perla que viene

El pasado fin de semana, 'Relevo' explicó que la joya más ilusionante de la Masia ha decidido poner su futuro en manos de Jorge Mendes. El Barça y Mendes, por consiguiente, tienen un motivo de peso más para irse viendo con regularidad como lo están haciendo desde el regreso de Joan Laporta a la presidencia barcelonista. El 13 de julio, cuando cumpla 15 años, el atacante podrá firmar su primer contrato como futbolista profesional. Se trata de una apuesta firme de la entidad culé, por lo que, nuevamente, el representante portugués y la cúpula directiva catalana deberán llegar a una entente.

El regreso de Nico

Siguiendo con la lista de futbolistas jóvenes del Barça representados por Mendes, la dirección deportiva blaugrana tendrá que tomar una decisión muy importante con Nico González a partir del próximo mes de julio, cuando finalice su cesión al Valencia. Xavi, en principio, cuenta con él, pero veremos el rol que le propone y la voluntad del centrocampista. Los problemas con el 'fair play' no concederán demasiado margen de maniobra al club y eso podría beneficiar a futbolistas de la casa como él. Recuperado de la lesión que le ha alejado de los terrenos de juego los últimos dos meses, el tramo final de la temporada será decisivo para su futuro.

Cancelo, pendiente de la 'investigación'

En el apartado de posibles incorporaciones también hay varias carpetas destacables. En los últimos días, el Barça ha intensificado su interés en Joao Cancelo. La incierta situación del lateral portugués en el Bayern de Múnich, donde está jugando en calidad de cedido por el Manchester City, que no quiere ni verlo, abre la puerta a su posible llegada al Spotify Camp Nou por un precio relativamente asequible. Como hemos ido informando en SPORT, sin embargo, el luso aún tiene que pasar el 'filtro' de su comportamiento extradeportivo para que empiecen las negociaciones.

Bernardo Silva, una petición de Xavi

Si hay algún futbolista que tiene el corazón robado a Xavi, es Bernardo Silva. El técnico ya pidió su fichaje el pasado verano, pero la realidad económica del Barça no ayudó a la hora de realizar una oferta a la altura de uno de los mejores centrocampistas del mundo. El Manchester City logró retenerlo y, aunque no se puede descartar un nuevo intento catalán, cada vez parece menos probable su llegada. Veremos si los dirigentes culés vuelven a 'lanzarse' a por el portugués, pero su incorporación solo tendría razón de ser en caso de que hubiera alguna salida muy importante.

Rúben Neves, la alternativa

También hace mucho tiempo que su nombre está sobre la mesa del Barça. Neves, no obstante, no crea consenso entre el área deportiva y el cuerpo técnico. Él se había comprometido a esperar al club, pero las dudas azulgranas le han 'empujado' a escuchar otras propuestas. Sea como sea, la carpeta no se cerrará definitivamente hasta que se resuelva su futuro. Las buenas relaciones con su agente, Jorge Mendes, permitirán al Barça estar muy pendiente de todos sus movimientos y, en función de las circunstancias, tomar una decisión categórica.



Asensio, ¿una opción real?

El futuro de Marco Asensio en el Madrid peligra. Tanto el jugador como su entorno están decepcionados con las últimas decisiones deportivas de Carlo Ancelotti, que le han relegado al ostracismo y el futbolista se está replanteando muy seriamente su futuro. El balear está sufriendo para conservar el rol de revulsivo en el equipo blanco y hay equipos que están preguntando por él si finalmente se marcha con la carta de libertad. El internacional español está dispuesto a escuchar al Barça, pero por ahora el club blaugrana no ha movido ficha.

La última carpeta compartida entre FC Barcelona y Jorge Mendes es la de Francisco Trincao. El extremo portugués, en principio, no dará mucho más trabajo a unos y otros, pues salvo sorpresa mayúscula el Sporting ejecutará la cláusula de compra estipulada en el acuerdo de cesión.