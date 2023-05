El 1x1 del Barcelona contra el Valladolid

El equipo de Xavi jugó condicionado por el desafortunado gol en propia portería de Christensen nada más empezar el partido Los blaugrana estuvieron muy lejos de su mejor versión y sumaron una nueva derrota

El FC Barcelona encajó su segunda derrota consecutiva en la Liga al caer por 3-1 en el campo del Valladolid. El equipo de Xavi Hernández jugó condicionado por el desafortunado gol en contra de Christensen nada más empezar el partido. El equipo vallisoletano amplió su ventaja gracias a un penalti de Eric Garcia señalado tras un contacto muy leve en el área y en el segundo tiempo Gonzalo Plata marcó el 3-0, ya con el debutante Iñaki Peña bajo los palos.

El equipo blaugrana naufragó claramente en el estadio José Zorrilla y estuvo muy lejos de su mejor versión. Raphinha fue el delantero que más buscó el gol al poner a prueba a Masip en tres ocasiones, aunque sin suerte. El polaco Robert Lewandowski recortó distancias en la recta final.

4

Ter Stegen, portero

Batido

Un día más el alemán no pudo mantener su portería imbatida para igualar el récord de Liaño. No pudo hacer nada en el 1-0 y no estuvo acertado en su salida en la acción del penalti que significó el 2-0