El 1x1 del Barça contra el Girona

El Barça ganó el derbi ante el Girona con un gol salvador de Ronald Araujio en la última jugada del partido. El conjunto azulgrana pasó por muchos apuros y cuando parecía que todo iba a acabar con un empate descorozonador, llegó la acción en profundidad de Frenkie de Jong y el remate de Ronald Araujo, que había salido para ser el improvisado '9' del equipo. Final feliz pero, ciertamente, el equipo no despejó las dudas.

JOAN REPRESA

Hansi Flick presentó un once condicionado por las bajas, pero con apuntes muy interesantes. Así, devolvió a Pau Cubarsí al perfil diestro del eje y fue Eric quien se desplazó a la izquierda. En la medular, entró Casadó en el pivote y Frenkie jugó en la mediapunta. En ataque, Lamine fue titular, Toni Fernández debutó en Liga como falso '9' y Rashford mantuvo su posición en el extremo izquierdo.

La resistencia del Girona aguantó hasta que se encontraron Lamine y Pedri. El de Tegueste abrió la cuenta con un magistral 'pase a la red'. Pero después, llegó la empanada monumental de los azulgranas, el Girona supo encontrar los espacios con velocidad. Witsel marcó, Tek salvó ante Vanat y Portu chutó al palo. Rashford también se estrelló contra la barrera en un lanzamiento de falta muy bien ejecutado.

La segunda mitad fue una historia diferente, el juego fue perdiendo ritmo y aunque el Barça generó más ocasiones, pareció condenado al empate hasta que emergió la figura de Araujo para disfrazarse del Lewandowski de las mejores épocas y ganar el partido.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona en el derbi catalán de Montjuïc contra el Girona:

6 Wojciech Szczesny, Portero Sorprendido No se podía esperar el meta polaco la inverosímil chilena de Witsel. Apenas pudo reaccionar. Hasta ese momento, había estado tranquilo. Y después, le atajó un mano a mano a Vanat con mucho mérito y le salvó el palo en minutos de empanada generalizada. Regresó a la calma cuando el rival apagó su fuelle.

4 Jules Koundé, Defensa Inquietante El francés perdió algunos balones que denotan que sigue sin estar en su mejor momento esta temporada. La velocidad del Girona en las contras y el hecho de estar adelantado le causaron bastantes problemas. Mejoró en la segunda mitad y subió más la banda, pero una sensación de inseguirdad que no se pudo quitar de encima.

5 Pau Cubarsí, Defensa Tibio Pau regresó al perfil diestro en el que se siente muy cómodo, aunque la velocidad de Portu le puso en bastantes apuros y no pudo evitar el remate acrobático de Witsel en el gol rojiblanco. Tuvo protagonismos ofensivo, pues nna buena arrancada suya casi acaba en gol de Frenkie y marcó un gol que fue anulado por falta previa de Eric.

6 Eric Garcia, Defensa Multiusos Juegue donde juegue, siempre da un buen rendimiento el de Martorell. De nuevo, el defensa que mostró una mayor fiabilidad y esta vez en el perfil zurdo que tanto incomoda a los futbolistas diestros. Jugó la recta final como pivote.

5 Alejandro Balde, Defensa Progresivo Alternó alguna muy buena incursión hasta línea de fondo con momentos en que Bryan Gil le superó con muchísima facilidad. Todavía no ha alcanzado la plenitud de forma que le hacen ser determinante por el carril. Mejoró en la segunda parte, cuando el Girona ya no llegó con tantos metros por delante.

5 Marc Casadó, Centrocampista Agobiado Regresó al equipo titular y tras unos minutos tranquilo, se vio muy apretado por la claridad de ideas en los ataques del Girona. No pudo cubrir todos los espacios ni siempre recibió todas las ayudas que necesitaba, hasta el punto que le invadió el nerviosismo. Aun así, se lo dejó todo sobre el campo.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Decisivo El neerlandés avanzó su posición para ejercer la mediapunta y en algunos momentos se le apreció algo perdido, pero pudo marcar en una acción en la que Gazzaniga sacó un bran brazo.No pudo celebrar su renovación con gol, pero sí con una asistencia de oro.

7 Pedri, Centrocampista Messiánico Solo el gol que marcó para abrir el marcador ya justifica pagar una entrada. Al más puro estilo de Leo, 'mareó' a dos rivales y le dio un sutil toque al balón imposible para Gazzaniga. Flick le mantuvo en su posición de director de orquesta, pero con vocación muy ofensiva. El único que brilló en la primera mitad, jugó solo un cuarto de hora en la segunda mitad, pues tenía el descanso pactado.

6 Lamine Yamal, Delantero Inacabado Flick no tuvo dudas en ponerle de titular porque todos los partidos son finales y más cuando se viene de dos derrotas. Y Lamine lo justificó en parte con buenas acciones en banda y la 'asistencia' a Pedri. En el origen del empate del Girona anduvo algo despistado y le faltó claridad de ideas para concluir con éxito sus acciones. Relevado a la hora de partido.

6 Toni Fernández, Delantero Debutante El canterano jugó su primer partido liguero con el FC Barcelona y lo hizo como falso '9'. Trabajó bien, aunque acusó los nervios y el mal partido general. Fue sustituido al descanso por Fermín.

6 Marcus Rashford, Delantero Intencionado Disparó una magnífica falta que se estrelló en el travesaño, pero le faltó participar más en el juego en la primera mitad. Esta vez, el inglés fue más protagonista cuando se ubicó como punta de lanza al inicio de la segunda mitad. Abrió espacios y tuvo ocasiones, falló una muy clara.

6 Fermín López, Centrocampista Revulsivo A los pocos minutos de estar sobre el césped ya protagonizó las ocasiones azulgranas, una de ellas con disparo muy ajustado a la base del poste.

7 Roony Bardghji, Delantero Atrevido Un buen pase a los pocos minutos de entrar por Lamine para ver la llegada al segundo palo de Rashford. Buscó encarar una y otra vez, aunque no siempre le salió. Inició la jugada del gol de la victoria.

6 Andreas Christensen, Defensa Obediente Regresó de un parón de selecciones en el que destacó con Dinamarca, pero no le dio para ser titular. Buenos minutos, seguro en el centro de la defensa.

6 Gerard Martín, Defensa Disciplinado Le tocó ser suplente por Balde, pero entró con toda la intención del mundo y puso buenos centros.