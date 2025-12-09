FC BARCELONA
El 1x1 del Barça contra el Eintracht de Frankfurt al descanso
El Barça pierde al descanso del partido contra el Eintracht de Frankfurt tras una primera mitad muy floja
Flojísima primera mitad del Barça contra un Eintrackt de Franfurt que vence por 0-1 al descanso del partido con un gol de Knauff. Los de Hansi Flick no están encontrando soluciones a la defensa ordenada de los alemanes ni al peligro que generan en las contras.
Este es el 1x1 de los jugadores del Barça al descanso contra el Eintracht:
Joan Garcia, Portero
Batido
Poco pudo hacer en el disparo de Knauff, el balón le pasó por debajo del cuerpo. Después, blocó un par de centros con seguridad.
Jules Koundé, Defensa
Llegador
Sigue progresando en las incursiones por banda derecha. Llegó a línea de fondo en un muy buen pase atrás a Fermín. No fue de los peores atrás, pero cometió algún error de bulto.
Pau Cubarsí, Defensa
Protegido
Con la presencia de Gerard Martín en el perfil izquierdo, Pau puede sentirse más seguro. Así debería serlo, pero lo cierto es que los centrales tuvieron problemas con las rápidas contras de los alemanes. Sigue sin alcanzar su mejor nivel.
Gerard Martín, Defensa
Confiado
Para lo bueno y para lo malo. Un gran zurdazo suyo lejano obligó a volar al meta del Eintracht. Un gran recurso. Pero atrás, no estuvo fino en el intento de despeje del centro que fue a parar a Knauff en el 0-1.
Alejandro Balde, Defensa
Agobiado
Irregular en las subidas, muy apurado con las entradas de Knauff por su zona, que le creó graves problemas. En el gol alemán, le faltó 'encimar' más al rival.
Eric Garcia, Defensa
Perdonado
Dejó la responsabilidad de la creación a Pedri y se limitó a acciones más defensivas. El de Martorell se ha asentado en el pivote, aunque ha tenido partidos con mayor protagonismo. Falta muy dura a Chaïbi. Se libró de la amarilla.
Pedri, Centrocampista
Inconformista
Fue quien intentó variar por todos los medios que cambiara el sentido del partido. No encontró soluciones para superar el muro defensivo rival e incluso se le llegó a ver molesto.
Fermín López, Centrocampista
Ofuscado
Moviéndose entre líneas suele encontrar espacios, pero no fue el caso en un partido complicado para todo el equipo. Muy precipitado.
Lamine Yamal, Delantero
Extremado
No le sentó bien del todo regresar al extremo diestro, donde lo intentó con poco éxito. En el tramo final del primer tiempo incluso centró su posición en alguna acción para encontrar más el balón. No hubo manera.
Robert Lewandowski, Delantero
Inmerecido
Sentar a un futbolista (Ferran Torres) que viene de un hat-trick obliga a mucho más. El polaco no encontró el remate.
Raphinha, Delantero
Condicionado
El brasileño le puso toda la voluntad, pero como el resto de sus compañeros, nunca encontró la manera para crear peligro. Tampoco le sirvió centrar su posición. No está todavía al cien por cien.
