El 1x1 del Barça contra el Eintracht de Frankfurt

El Barça volvió a remontar un encuentro y sumó tres puntos de oro en la Champions League. Los de Hansi Flick se fueron al descanso merecidamente con el marcador en contra, tras una primera mitad flojísima que aprovechó Knauff para marcar, pero la cabeza de Jules Koundé lideró una reacción salvadora. El francés cabeceó a la red los precisos centros de Rashford, que entró en el arranque de la segunda mitad, y de Lamine Yamal.

Este es el 1x1 de los jugadores del Barça contra el Eintracht de Frankfurt:

7 Joan Garcia, Portero Espabilado Poco pudo hacer en el disparo de Knauff, pese a estirarse con todo. Blocó con seguridad y se lució en un disparo a quemarropa de su compañero Gerard Martin.

8 Jules Koundé, Defensa Redimido Su cabeza sacó al Barça de la más absoluta oscuridad. ¡Y por partida doble! Dos testarazos, a centros de Rashford y Lamine, para certificar que la versión más ofensiva de Koundé está de vuelta. Ahora solo falta que también vaya a más en sus prestaciones defensivas, pues en alguna acción estuvo indeciso.

5 Pau Cubarsí, Defensa Protegido Con la presencia de Gerard Martín en el perfil izquierdo, Pau puede sentirse más seguro. Así debería serlo, pero lo cierto es que los centrales tuvieron problemas con las rápidas contras de los alemanes, en especial en los primeros 45 mintuos. Sigue sin alcanzar su mejor nivel.

5 Gerard Martín, Defensa Confiado Para lo bueno y para lo malo. Un gran zurdazo suyo lejano obligó a volar al meta del Eintracht. Un gran recurso. Pero atrás, no estuvo fino en el intento de despeje del centro que fue a parar a Knauff en el 0-1. Casi se marca un gol en propia en el intento del despeje.

5 Alejandro Balde, Defensa Irregular Muy apurado con las entradas de Knauff por su zona, en el gol alemán, le faltó 'encimar' más al rival. Como el resto del equipo, mejoró a la vuelta de vestuarios y puso una marcha más, pero le faltó casi siempre una mayor clarividencia.

6 Eric Garcia, Defensa Contundente Dejó la responsabilidad de la creación a Pedri y se limitó a acciones más defensivas. El de Martorell se ha asentado en el pivote, aunque ha tenido partidos con mayor protagonismo. Falta muy dura a Chaïbi. Se libró de la amarilla.

7 Pedri, Centrocampista Catalizador Fue quien intentó variar por todos los medios que cambiara el sentido del partido. No se conformó cuando no encontró las soluciones para superar el muro defensivo rival y a base de constancia y de su privilegiada visión del juego, le fue dando la vuelta a la situación hasta volver a ser el faro del equipo.

4 Fermín López, Centrocampista Ofuscado Moviéndose entre líneas suele encontrar espacios, pero no fue el caso en unos primeros 45 minutos complicados para todo el equipo. Cayó en la precipitación y fue sustituido por Marcus Rashford al descanso.

6 Lamine Yamal, Delantero Disconforme Después de un primer tiempo en el que no le sentó bien volver al extremo diestro, se las ingenió el de Rocafonda para poner un centro inverosímil a Koundé para el segundo. Vio una cartulina amarilla que le impedirá estar en el próximo partido de Praga. Se marchó descontento.

4 Robert Lewandowski, Delantero Olvidadizo Sentar a un futbolista (Ferran Torres) que viene de un hat-trick obliga a mucho más. El polaco no encontró el remate en ningún momento, sus movimientos tampoco fueron los de otros días, y fue reemplazado en el minuto 65.

5 Raphinha, Delantero Condicionado El brasileño le puso toda la voluntad, pero le costó mucho crear peligro. Tampoco le sirvió demasiado centrar su posición. No está todavía al cien por cien y se notó. Aun así, mostró un muy buen cambio de ritmo en una acción.

7 Marcus Rashford, Delantero Revolucionario Su entrada al césped cambió por completo el partido. El centro que le puso a la cabeza de Koundé para el primero azulgrana fue una absoluta exquisitez. Tiene un guante el inglés. Eso sí, en el remate volvió a fallar una muy clara.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Ordenado Entró para poner orden en el centro del campo, aunque se limitó a dar pases de seguridad, sin arriesgar.

7 Ferran Torres, Delantero Proactivo Se tomó de buena manera una suplencia con tintes de injusta y a las primeras de cambio, ya probó su disparo. Gran actitud.

5 Roony Bardghji, Delantero Desaprovechado Esta vez, Flick solo le dio los minutos finales.