El 1x1 del Barça ante el Dortmund

El FC Barcelona se mete en semifinales de Champions por primera vez en las últimas seis ediciones. Pese a perder en Dortmund (3-1) y ver finiquitada su racha, el 4-0 de la ida permitió clasificarse al equipo de Hansi Flick, aunque los alemanes llegaron a soñar durante varios minutos al colocarse 2-0 en un partido vibrante en el Signal Iduna Park.

En un momento dulce de resultados -no habían perdido en lo que iba de 2025-, los azulgranas vieron truncada su racha de imbatibilidad justo antes del tramo decisivo del curso, en el que se jugarán la Liga, la Copa y la misma Champions League. El sueño del triplete está muy vivo pero tanto Flick como Joan Laporta insistieron en las últimas horas en la necesidad de tocar con los pies en el suelo. Y lo cierto es que el Dortmund metió miedo en el cuerpo.

Para el envite de este martes, hay que recordar que el técnico alemán no pudo contar ni con Ter Stegen, ni con Balde, ni con Bernal ni con Casadó, todos ellos lesionados. El lateral izquierdo estará unas tres semanas de baja, por lo que Gerard Martín tiene de ahora en adelante una oportunidad de oro para demostrar que está preparado. Lo cierto es que Gerard cumplió con creces pese a ser un mal partido a nivel colectivo.

Pese a que se especulaba con la posibilidad de que Lewandowski pudiera arrancar en el banquillo, el polaco fue finalmente titular en la que fue su casa durante varios años. Sí sorprendió Flick al dar descanso a un Pedri que apenas rota. Además, Araujo entró por Íñigo, al que el técnico de Heidelberg prefirió reservar teniendo en cuenta que estaba apercibido.

Cometió un penalti absurdo ante Gross que permitió abrir el marcador al Dortmund. El jugador teutón se iba hacia el córner, por lo que no había ninguna necesidad. Después, eso sí, se redimió ante Adeyemi cerca del descanso y también nada más arrancar la reanudación. No pudo hacer nada en el segundo y tercer gol.

El galo no le perdió la cara al partido pero tuvo mucho trabajo ante las embestidas de Adeyemi en el primer tiempo. Se le escapó en área rival un control que habría sido medio gol. Vivió más cómodo en la segunda mitad, aunque suya era la marca en el 2-0 de Guirassy.

El lateral no fue, ni mucho menos, de los peores. Se le vio sereno, despejó sin ponerse nervioso y cumplió sin fisuras. En el segundo tiempo siguió regular, aunque estuvo algo blando con Duranville en el 3-1.

7

Fermín López, Centrocampista

Dinámico

No negoció su movilidad y ritmo, aunque el Barça no estuvo preciso en la mitad de campo rival. Tuvo una clara ocasión que perdonó, aunque había fuera de juego. Tras el descanso, suyo fue el centro que permitió al Barça marcar y, además, tuvo otros dos disparos aunque no mostró precisión en la definición.