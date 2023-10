El 1x1 del Barcelona - Athletic

Los blaugrana sudaron tinta para superar a un rival que planteó un partido muy físico Marc Guiu, con 17 años, entró y, a los 33 segundos, marcó el gol de la victoria

El Barça jugó un partido ante el Athletic en el que sudó tinta para ganar. Necesitó, de hecho, que entrara Marc Guiu, de Granollers y con solo 17 años, para abrir la lata. Tardó 33 segundos en ver puerta, tras controlar y batir a Unai Simón con una definición de delantero centro. ¡Viva La Masia!

El Barça jugó un primer tiempo en el que tuvo muchas dificultades para llegar al área del Athletic de forma regular. Los vascos plantearon un partido muy físico, sobre todo en el centro del campo, obligando a los blaugrana a jugar con paciencia y serenidad para evitar sustos innecesarios. Eso sí, las mejores ocasiones las tuvo el equipo de Xavi.

Un cambio de juego larguísimo de Iñigo Martínez a Ferran Torres acabó en un pase al área del de Foios para Joao Félix, que remató de primeras al larguero. La segunda, igual de clara, fue un remate de Fermín López tras un pase atrás de Balde desde la izquierda que desbarató Unai Simón.

En el segundo tiempo, el Barça apretó el acelerador en busca de la victoria. Entró Lamine Yamal y entró Marc Guiu, que debutaba. Lo hizo a lo grande, como los elegidos, con un gol que vale tres puntos de oro. Enorme.

Estas son las puntuaciones de los jugadores del Barça ante el Athletic:

Xavi dijo que será importante y el central aceptó el reto con solvencia. No acabó contento en Mallorca, pero ante su ex equipo jugó un primer tiempo muy serio, tanto en defensa como con balón. Un cambio de juego extraordinario y milimétrico hacia Ferran Torres inició una ocasión clarísima para el Barça. Muy buen partido.

5

Oriol Romeu, centrocampista

Ajetreado

La presión alta del Athletic le obligó a multiplicarse y a pedir constamentente ayudas. Demasiado trabajo si no se hace en equipo. Su labor no ocupa titulares, pero es imprescindible. Incluso cuando no está fino.