El 1x1 del Barça - Villarreal al descanso

Lamine Yamal se vistió de héroe en la primera mitad ante el Villarreal y adelantó al Barça por partida doble con dos goles de enorme personalidad. El conjunto groguet, fiel a su estilo ordenado y siempre amenazante, poco pudo hacer frente a la versión más determinante del extremo azulgrana, que desequilibró y marcó la diferencia desde el primer minuto.

Este es el 1x1 del Barça en el descanso:

7 Joan Garcia, Portero Seguro No tuvo mucho trabajo el guardameta de Sallent, que se limitó a ordenar a sus compañeros en defensa. El Villarreal generó mucho peligro, sí, pero ninguna de sus llegadas le obligó a intervenir con seriedad a excepción de una salida en el minuto 25 que le obligó a despejar con la cabeza.

7 Alejandro Balde, Defensa Reivindicativo Se ofreció mucho por la banda izquierda y se desmarcó con acierto. Viene de ser muy criticado en las últimas jornadas y, tras la titularidad de Cancelo, el lateral completó una acertada primera mitad.

7 Pau Cubarsí, Defensa Concentrado Entiende a la perfección el innegociable estilo de Flick de la adelantada línea de juego y sabe como ejecutarla a la perfección. Jugar ante un rival así te obliga a estar muy concentrado, y cumplió.

7 Eric Garcia, Defensa Líder Está en uno de los mejores momentos de la temporada y sabe como ordenar al equipo. Capitán sin brazalete con apenas 25 años.

6 Jules Koundé, Defensa Intermitente Tuvo una ocasión clarísima en el minuto 13 en un mano a mano que desperdició de manera inentendible. Aun así, estuvo preciso en defensa tapando varios contraataques y ayudó en ataque.

7 Fermín López, Centrocampista Vital Siempre genera sensación de peligro. Recuperó y puso un espectacular balón a Lamine para que anotara el primer gol del encuentro. Es, sencillamente imprescindible en este tipo de partidos de ida y vuelta.

7 Marc Bernal, Centrocampista Ordenado Tiene una capacidad para leer los partidos descomunal y ordena el centro del campo a su antojo. No dudó en hacer pases en largo cada vez que veía que había mucho tráfico de futbolistas.

6 Dani Olmo, Centrocampista Equilibrado Aunque no estuvo fino en los últimos metros, desempeñó su papel con autoridad y dio equilibrio al centro del campo azulgrana gracias a su despliegue y llegada constante.

9 Lamine Yamal, Delantero Sensacional Es un auténtico depredador competitivo. Domina cada acción, somete al rival y decide el ritmo del partido a su antojo. Abrió el marcador tras una recuperación y sentenció con una jugada descomunal, dejando atrás a dos defensores antes de clavarla en la escuadra.

6 Ferran Torres, Delantero Trabajador Se deja la vida por el equipo y lo da todo en cada desmarque. Hace probablemente ese trabajo invisible que siempre pasa inadvertido pero que resulta clave para el equipo.