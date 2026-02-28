Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona-VillarrealDónde ver Barcelona-VillarrealAlineación BarcelonaRashfordAnsu Fati KaneSprint MotoGPHorario MotoGPNewcastleClasificación MotoGPMárquez-AcostaMathieu Piqué bromaXavi Víctor FontDirecto MotoGPBarcelona - Villarreal horarioCuadro Champions octavosSorteo ChampionsRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuadro octavos Europa LeagueCuadro octavos Conference LeagueHorarios octavos ChampionsFinal Champions 2026CarvajalTopuriaOmloop NieuwsbladFrenkie de Jong lesiónAlcaraz SinnerCampeonato España AtletismoDiego Costa SimeoneHorario Movistar KOIEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça - Villarreal al descanso

El Barça se va al descanso venciendo por dos goles a cero gracias a un estelar Lamine Yamal que hizo y deshizo a su antojo

Las notas del FC Barcelona frente al Villarreal al descanso

Las notas del FC Barcelona frente al Villarreal al descanso

SPORT.es

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Lamine Yamal se vistió de héroe en la primera mitad ante el Villarreal y adelantó al Barça por partida doble con dos goles de enorme personalidad. El conjunto groguet, fiel a su estilo ordenado y siempre amenazante, poco pudo hacer frente a la versión más determinante del extremo azulgrana, que desequilibró y marcó la diferencia desde el primer minuto.

Este es el 1x1 del Barça en el descanso:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Seguro

No tuvo mucho trabajo el guardameta de Sallent, que se limitó a ordenar a sus compañeros en defensa. El Villarreal generó mucho peligro, sí, pero ninguna de sus llegadas le obligó a intervenir con seriedad a excepción de una salida en el minuto 25 que le obligó a despejar con la cabeza.

Alejandro Balde, Defensa7

Alejandro Balde, Defensa

Reivindicativo

Se ofreció mucho por la banda izquierda y se desmarcó con acierto. Viene de ser muy criticado en las últimas jornadas y, tras la titularidad de Cancelo, el lateral completó una acertada primera mitad.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Concentrado

Entiende a la perfección el innegociable estilo de Flick de la adelantada línea de juego y sabe como ejecutarla a la perfección. Jugar ante un rival así te obliga a estar muy concentrado, y cumplió.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Líder

Está en uno de los mejores momentos de la temporada y sabe como ordenar al equipo. Capitán sin brazalete con apenas 25 años.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Intermitente

Tuvo una ocasión clarísima en el minuto 13 en un mano a mano que desperdició de manera inentendible. Aun así, estuvo preciso en defensa tapando varios contraataques y ayudó en ataque.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Vital

Siempre genera sensación de peligro. Recuperó y puso un espectacular balón a Lamine para que anotara el primer gol del encuentro. Es, sencillamente imprescindible en este tipo de partidos de ida y vuelta.

Marc Bernal, Centrocampista7

Marc Bernal, Centrocampista

Ordenado

Tiene una capacidad para leer los partidos descomunal y ordena el centro del campo a su antojo. No dudó en hacer pases en largo cada vez que veía que había mucho tráfico de futbolistas.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Equilibrado

Aunque no estuvo fino en los últimos metros, desempeñó su papel con autoridad y dio equilibrio al centro del campo azulgrana gracias a su despliegue y llegada constante.

Lamine Yamal, Delantero9

Lamine Yamal, Delantero

Sensacional

Es un auténtico depredador competitivo. Domina cada acción, somete al rival y decide el ritmo del partido a su antojo. Abrió el marcador tras una recuperación y sentenció con una jugada descomunal, dejando atrás a dos defensores antes de clavarla en la escuadra.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Trabajador

Se deja la vida por el equipo y lo da todo en cada desmarque. Hace probablemente ese trabajo invisible que siempre pasa inadvertido pero que resulta clave para el equipo.

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Discreto

El peligro en la primera mitad llegó por la banda derecha pèro el brasileño, sacrificado como de costumbre, estuvo acertado en la presión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL