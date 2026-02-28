FC BARCELONA
El 1x1 del Barça - Villarreal al descanso
El Barça se va al descanso venciendo por dos goles a cero gracias a un estelar Lamine Yamal que hizo y deshizo a su antojo
Lamine Yamal se vistió de héroe en la primera mitad ante el Villarreal y adelantó al Barça por partida doble con dos goles de enorme personalidad. El conjunto groguet, fiel a su estilo ordenado y siempre amenazante, poco pudo hacer frente a la versión más determinante del extremo azulgrana, que desequilibró y marcó la diferencia desde el primer minuto.
Este es el 1x1 del Barça en el descanso:
Joan Garcia, Portero
Seguro
No tuvo mucho trabajo el guardameta de Sallent, que se limitó a ordenar a sus compañeros en defensa. El Villarreal generó mucho peligro, sí, pero ninguna de sus llegadas le obligó a intervenir con seriedad a excepción de una salida en el minuto 25 que le obligó a despejar con la cabeza.
Alejandro Balde, Defensa
Reivindicativo
Se ofreció mucho por la banda izquierda y se desmarcó con acierto. Viene de ser muy criticado en las últimas jornadas y, tras la titularidad de Cancelo, el lateral completó una acertada primera mitad.
Pau Cubarsí, Defensa
Concentrado
Entiende a la perfección el innegociable estilo de Flick de la adelantada línea de juego y sabe como ejecutarla a la perfección. Jugar ante un rival así te obliga a estar muy concentrado, y cumplió.
Eric Garcia, Defensa
Líder
Está en uno de los mejores momentos de la temporada y sabe como ordenar al equipo. Capitán sin brazalete con apenas 25 años.
Jules Koundé, Defensa
Intermitente
Tuvo una ocasión clarísima en el minuto 13 en un mano a mano que desperdició de manera inentendible. Aun así, estuvo preciso en defensa tapando varios contraataques y ayudó en ataque.
Fermín López, Centrocampista
Vital
Siempre genera sensación de peligro. Recuperó y puso un espectacular balón a Lamine para que anotara el primer gol del encuentro. Es, sencillamente imprescindible en este tipo de partidos de ida y vuelta.
Marc Bernal, Centrocampista
Ordenado
Tiene una capacidad para leer los partidos descomunal y ordena el centro del campo a su antojo. No dudó en hacer pases en largo cada vez que veía que había mucho tráfico de futbolistas.
Dani Olmo, Centrocampista
Equilibrado
Aunque no estuvo fino en los últimos metros, desempeñó su papel con autoridad y dio equilibrio al centro del campo azulgrana gracias a su despliegue y llegada constante.
Lamine Yamal, Delantero
Sensacional
Es un auténtico depredador competitivo. Domina cada acción, somete al rival y decide el ritmo del partido a su antojo. Abrió el marcador tras una recuperación y sentenció con una jugada descomunal, dejando atrás a dos defensores antes de clavarla en la escuadra.
Ferran Torres, Delantero
Trabajador
Se deja la vida por el equipo y lo da todo en cada desmarque. Hace probablemente ese trabajo invisible que siempre pasa inadvertido pero que resulta clave para el equipo.
Raphinha, Delantero
Discreto
El peligro en la primera mitad llegó por la banda derecha pèro el brasileño, sacrificado como de costumbre, estuvo acertado en la presión.
