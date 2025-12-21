El Barça se va al descanso con ventaja en el marcador (0-1) ante un Villarreal que se quedó diez hombres tras la tarjeta roja mostrada a Renato Veiga por una falta sobre Lamine Yamal. El conjunto azulgrana empezó el encuentro con dificultades para imponer su juego y sufrió en los primeros minutos, pero con el paso del tiempo fue asentándose sobre el césped. De menos a más, el equipo supo aprovechar la superioridad numérica para llevar el peso del partido y marcharse al vestuario con sensaciones positivas.

Este es el 1x1 del Barça ante el Villarreal al descanso:

7 Joan Garcia, Portero Seguro La figura del portero muchas veces se menosprecia y la figura de Joan Garcia lo demuestra siempre, haciedno grandes paradas que pasan inadvertidas. Muy atento en la salida de balón y firme con el balón en los pies.

5 Alejandro Balde, Defensa Imprudente Cedió un balón sin fuerza a Joan Garcia para que Buchanan anotara el gol el empate en el minuto 35. Incompresniblemente y gracias a un paradón de Joan Garcia, no lo hizo.

6 Pau Cubarsí, Defensa Exigente Al igual que Gerard Martín, se mostró impreciso cuando el equipo iniciaba el juego desde atrás. Aun así, volvió a demostrar su inteligencia para manejar el fuera de juego, algo ya habitual en él, y logró desactivar con solvencia varios intentos ofensivos del Villarreal.

5 Gerard Martín, Defensa Impreciso No fue la primera más brillante con el balón del canterano, que arrancó dubitativo y lejos de la solidez que suele transmitir. Cometió varias imprecisiones con y sin balón impropias del central, dando grandes ocasiones al conjunto local.

6 Jules Koundé, Defensa Discreto Se marcó un gol en propia puerta que posteriormente fue invalidado en fuera de juego. No estuvo muy participativo en la primera mitad y se mostró cómodo en ataque con la presencia de Lamine Yamal y la de un Raphinha que se dejó caer a la banda.

6 Eric Garcia, Defensa Ordenado Cumplió bien en tareas defensivas y, pese a no estar especialmente fino, como el resto de la zaga azulgrana, aportó equilibrio y orden al equipo. Con su presencia en el terreno de juego, el Barça siempre sale ganando.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Sereno Distribuyó el balón con acierto hacia las bandas y supo darle pausa al juego cuando el contexto del partido lo pedía. En un inicio marcado por el ritmo alto y la intensidad, Frenkie recurrió a su experiencia y criterio para rebajar las revoluciones y aportar calma al equipo.

5 Fermín López, Centrocampista Generoso Jugando como mediocentro con llegada, aporta más ideas en ataque, pero tampoco se olvida de defender ni de abrir el juego hacia las bandas. Probó el disparo desde lejos sin acierto y se dejó todo en el campo para ayudar a sus compañeros.

7 Lamine Yamal, Delantero Clave Al Barça le costó encontrar al joven extremo al ininicio, donde tuvo poca presencia, aunque su posición ayudó a liberar espacios para que Raphinha emergiera como principal foco ofensivo. Superada la media hora, empezó a recibir con mayor continuidad y sacó partido de su desborde para superar rivales y crear situaciones de peligro. Fue claramente de menos a más. Forzó una roja que dejó al Villarreal con 10.

8 Raphinha, Delantero Imprescindible Recibió el balón abierto en banda y, en su primera intervención del partido, encaró forzando un penaltí clarísimo que posteriormente anotó. Su presencia en el terreno de juego se nota muchísimo. Sin él, el Barça no es el Barça.