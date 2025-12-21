Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Villarreal al descanso

El Barça se marcha al descanso venciendo por 0-1 a un Villarreal que se quedó con diez jugadores tras una tarjeta roja de Renato Veiga sobre Lamine Yamal

El 1x1 del FC Barcelona ante el Villarreal al descanso / Joan Represa

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça se va al descanso con ventaja en el marcador (0-1) ante un Villarreal que se quedó diez hombres tras la tarjeta roja mostrada a Renato Veiga por una falta sobre Lamine Yamal. El conjunto azulgrana empezó el encuentro con dificultades para imponer su juego y sufrió en los primeros minutos, pero con el paso del tiempo fue asentándose sobre el césped. De menos a más, el equipo supo aprovechar la superioridad numérica para llevar el peso del partido y marcharse al vestuario con sensaciones positivas.

Este es el 1x1 del Barça ante el Villarreal al descanso:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Seguro

La figura del portero muchas veces se menosprecia y la figura de Joan Garcia lo demuestra siempre, haciedno grandes paradas que pasan inadvertidas. Muy atento en la salida de balón y firme con el balón en los pies.

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Imprudente

Cedió un balón sin fuerza a Joan Garcia para que Buchanan anotara el gol el empate en el minuto 35. Incompresniblemente y gracias a un paradón de Joan Garcia, no lo hizo.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Exigente

Al igual que Gerard Martín, se mostró impreciso cuando el equipo iniciaba el juego desde atrás. Aun así, volvió a demostrar su inteligencia para manejar el fuera de juego, algo ya habitual en él, y logró desactivar con solvencia varios intentos ofensivos del Villarreal.

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Impreciso

No fue la primera más brillante con el balón del canterano, que arrancó dubitativo y lejos de la solidez que suele transmitir. Cometió varias imprecisiones con y sin balón impropias del central, dando grandes ocasiones al conjunto local.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Discreto

Se marcó un gol en propia puerta que posteriormente fue invalidado en fuera de juego. No estuvo muy participativo en la primera mitad y se mostró cómodo en ataque con la presencia de Lamine Yamal y la de un Raphinha que se dejó caer a la banda.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Ordenado

Cumplió bien en tareas defensivas y, pese a no estar especialmente fino, como el resto de la zaga azulgrana, aportó equilibrio y orden al equipo. Con su presencia en el terreno de juego, el Barça siempre sale ganando.

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Sereno

Distribuyó el balón con acierto hacia las bandas y supo darle pausa al juego cuando el contexto del partido lo pedía. En un inicio marcado por el ritmo alto y la intensidad, Frenkie recurrió a su experiencia y criterio para rebajar las revoluciones y aportar calma al equipo.

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Generoso

Jugando como mediocentro con llegada, aporta más ideas en ataque, pero tampoco se olvida de defender ni de abrir el juego hacia las bandas. Probó el disparo desde lejos sin acierto y se dejó todo en el campo para ayudar a sus compañeros.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Clave

Al Barça le costó encontrar al joven extremo al ininicio, donde tuvo poca presencia, aunque su posición ayudó a liberar espacios para que Raphinha emergiera como principal foco ofensivo. Superada la media hora, empezó a recibir con mayor continuidad y sacó partido de su desborde para superar rivales y crear situaciones de peligro. Fue claramente de menos a más. Forzó una roja que dejó al Villarreal con 10.

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Imprescindible

Recibió el balón abierto en banda y, en su primera intervención del partido, encaró forzando un penaltí clarísimo que posteriormente anotó. Su presencia en el terreno de juego se nota muchísimo. Sin él, el Barça no es el Barça.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Sacrificado

Trabajó incansablemente en la presión y en el desmarque para generar espacios. No tuvo especial participación con balón. Trabajo invisible.

