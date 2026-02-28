El 1x1 del Barça - Villarreal

Lamine Yamal se puso el traje de héroe ante el Villarreal con un ‘hat-trick’ descomunal que decidió el partido. El extremo azulgrana hizo y deshizo a su antojo y dejó claro que atraviesa el mejor momento de su corta pero brillante carrera. Ya en el tramo final, Robert Lewandowski, que había ingresado tras el descanso, aprovechó su oportunidad para firmar el cuarto y cerrar la noche redonda del Barça.

Este es el 1x1 del Barça:

7 Joan Garcia, Portero Sólido Aunque se fue a casa sin la portería a cero, poco pudo hacer en el solitario gol del Villarreal. El de Sallent, seguro como de costumbre, ordenó al equipo desde atrás.

7 Alejandro Balde, Defensa Participativo Se ofreció mucho por la banda izquierda y se desmarcó con acierto. Viene de ser muy criticado en las últimas jornadas y, tras la titularidad de Cancelo, el lateral completó una acertada primera mitad.

7 Pau Cubarsí, Defensa Aplicado Entiende a la perfección el innegociable estilo de Flick de la adelantada línea de juego y sabe como ejecutarla a la perfección. Jugar ante un rival así te obliga a estar muy concentrado, y cumplió.

7 Eric Garcia, Defensa Jerárquico Está en uno de los mejores momentos de la temporada y sabe como ordenar al equipo. Capitán sin brazalete con apenas 25 años. Su polivalencia hace que se desempeñe a la perfección en cualquier lugar del campo.

7 Jules Koundé, Defensa Comprometido Dispuso de una oportunidad inmejorable en el minuto 13, un mano a mano que no supo resolver cuando lo tenía todo a favor. Pese a ello, se mostró sólido en tareas defensivas, frenando varias transiciones rivales y aportando también en fase ofensiva. Anotó a Lewandowski en el cuarto gol.

8 Fermín López, Centrocampista Vital Transmite amenaza constante cada vez que entra en contacto con el balón. Robó en campo rival y asistió con un pase brillante a Lamine para abrir el marcador. En encuentros de ritmo alto y transiciones continuas, su presencia resulta absolutamente determinante.

7 Marc Bernal, Centrocampista Inteligente Tiene una capacidad para leer los partidos descomunal y ordena el centro del campo a su antojo. No dudó en hacer pases en largo cada vez que veía que había mucho tráfico de futbolistas. Fue cambiado en la segunda mitad y tendrá un gran papel ante el Atlético.

7 Dani Olmo, Centrocampista Consistente Aunque no estuvo fino en los últimos metros, desempeñó su papel con autoridad y dio equilibrio al centro del campo azulgrana gracias a su despliegue y llegada constante.

10 Lamine Yamal, Delantero Sensacional Es un competidor insaciable. Abrió el marcador tras una recuperación, firmó el segundo con una acción brillante dejando atrás a dos rivales antes de ajustarla a la escuadra y cerró su exhibición definiendo con precisión tras un gran pase de Pedri. Simplemente increíble.

7 Ferran Torres, Delantero Trabajador Se deja todo por el equipo y pelea cada desmarque con máxima entrega. Hace ese trabajo menos vistoso que no siempre se reconoce, pero que resulta fundamental para el funcionamiento del grupo.

6 Raphinha, Delantero Discreto Sin firmar su actuación más brillante, volvió a mostrarse generoso en el esfuerzo y preciso en la presión, aportando el sacrificio habitual al servicio del equipo.

8 Pedri, Centrocampista Omnipresente Fue llegar y el canario ordenó al conjunto azulgrana. Está en todos lados y siempre está ahí para asistir a quien lo requiera. Le puso un pase descomunal al espacio a Lamine Yamal para que anotara el hat trick,

6 Roony Bardghji, Delantero Eficaz Apenas tuvo protagonismo frente a una defensa mermada por las embestidas de Lamine, aunque, como siempre, rentabilizó el tiempo del que dispuso.

6 Marcus Rashford, Delantero Incisivo Es capaz de fabricar peligro incluso cuando no lo hay, y esa capacidad para desequilibrar explica que el Barça apueste por quedárselo definitivamente.

6 Ronald Araujo, Defensa Ascendente Cada vez cuenta más en los esquemas del equipo gracias a su rendimiento constante. El Barça nunca le ha soltado la mano y su evolución es clara.