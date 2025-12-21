El Barça venció por 0-2 al Villarreal, que acabó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Renato Veiga. El equipo azulgrana aprovechó la superioridad numérica y fue creciendo con el paso de los minutos. Un gol de Lamine Yamal y un gran partido de Joan Garcia, decisivo bajo palos, sellaron el triunfo. De esta manera, el Barça se va al parón navideño a cuatro puntos del Real Madrid y con muy buenas sensaciones.

Este es el 1x1 del Barça ante el Villarreal:

8 Joan Garcia, Portero Imperial Lo para absolutamente todo. Está a un nivel excelso y, por muchas ocasiones que disponga el equipo rival, simplemente no se deja marcar. Ahora mismo, el mejor portero del mundo.

5 Alejandro Balde, Defensa Creciente Cedió un balón sin fuerza a Joan Garcia para que Buchanan anotara el gol el empate en el minuto 35. Incomprensiblemente y gracias a un paradón de Joan Garcia, no lo hizo. Con el paso de los minutos fue mejorando y sintiéndose más cómodo. Fue de menos a más.

7 Pau Cubarsí, Defensa Fiable Volvió a demostrar su inteligencia para manejar el fuera de juego, algo ya habitual en él, y logró desactivar con solvencia varios intentos ofensivos del Villarreal. Pese a que no fue su mejor primera mitad, claramente mejoró con el paso de los minutos y logra otra portería a cero. Siempre rinde.

6 Gerard Martín, Defensa Correcto Arrancó con dudas y lejos de la solidez habitual, cometiendo algunas imprecisiones con y sin balón que concedieron ocasiones al conjunto local. Aun así, con el paso del tiempo se fue asentando en la posición de central y continúa mostrando una progresión clara, mejorando partido a partido.

6 Jules Koundé, Defensa Resiliente Se marcó un gol en propia puerta que posteriormente fue invalidado en fuera de juego. No estuvo muy participativo en la primera mitad y fue ganando en solidez en la segunda mitad, en la que recuperó su nivel. Se marchó del terreno de juego con una lesión muscular.

7 Eric Garcia, Defensa Indispensable Cumplió bien en tareas defensivas y aportó equilibrio y orden al equipo. Con su presencia en el terreno de juego, el Barça siempre sale ganando. Fue sustituido en el minuto 60 para dar entrada a Bernal.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Controlador Movió el balón con criterio hacia las bandas y supo pausar el juego cuando la situación lo exigía. En la segunda mitad se mostró especialmente cómodo y preciso, aprovechando los espacios para manejar el ritmo del partido con balón.

5 Fermín López, Centrocampista Entregado Tuvo poca participación en el juego, condicionado por la presión constante del Villarreal que le impidió encontrar espacios para crear en tres cuartos. No fue su actuación más destacada, aunque volvió a mostrar compromiso y sacrificio en la presión, aportando mucho al equipo sin balón.

8 Lamine Yamal, Delantero Clave Al inicio le costó entrar en juego. En la segunda parte asumió protagonismo, destacó con el balón y marcó el 0-2 para dar tranquilidad al Barça. Lo celebró con el gesto del silbato, dedicado a todos aquellos que lo pitaron en la acción de la expulsión. Está a un grandísimo nivel.

8 Raphinha, Delantero Imprescindible Nada más arrancar el partido forzó un penalti y lo transformó con acierto, marcando el camino de la victoria. Fue una pieza clave, incansable en la presión y siempre solidario tanto en ataque como en defensa. Su impacto en el juego es enorme: con él en el campo, el Barça es otro equipo.

6 Ferran Torres, Delantero Incansable Se dejó la piel en la presión y en los desmarques constantes para generar espacios. No tuvo una participación destacada con el balón, pero su aportación fue clave desde el trabajo silencioso, aportando equilibrio y ayudando al equipo en tareas que no siempre se reflejan en las estadísticas.

6 Marcus Rashford, Delantero Comprometido Con espacios se encuentra mucho más cómodo, aprovechándolos con desmarques largos y potentes conducciones. Se mostró generoso a la hora de cambiar de banda y ofrecer soluciones constantes, siempre al servicio del equipo. Su implicación y entrega fueron totales.

6 Marc Bernal, Centrocampista Convincente Aportó equilibrio al equipo y demostró su calidad en la media hora que Flick le dio. Está entrando poco a poco en el once y está rindiendo a un gran nivel.

6 Robert Lewandowski, Delantero Desapercibido No entró mucho en contacto con el balón dado que tuvo poco espacio. A raíz de la expulsión del Renato Veiga, la segunda parte del encuentro se jugó en el área local y no le llegaron balones.