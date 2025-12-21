Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Villarreal - BarcelonaRoja Renato VeigaLesión Christensen1x1 BarçaAlavés - Barcelona Copa de la ReinaPenalti RaphinhaBarcelona - JoventutClasificación LaLigaAtlético Baleares - Barça AtlèticGirona - AtléticoFichajes BarçaDmitrovicLesión PedriViniciusAudios VARLesión ClyburnDika MemMercado de FichajesLotería de Navidad 2025 directoCopa África 2025Javi PovesRally Dakar 2026Gonzalos BernardosLotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Villarreal

El Barça se va al parón navideño venciendo por 0-2 al Villarreal y a cuatro puntos de distancia del Real Madrid gracias a un partidazo de Joan Garcia y los goles de Raphinha y Lamine Yamal

Lamine y Raphinha celebran un gol

Lamine y Raphinha celebran un gol / DANI BARBEITO

Carlos Monfort

Carlos Monfort

El Barça venció por 0-2 al Villarreal, que acabó el partido con diez jugadores tras la expulsión de Renato Veiga. El equipo azulgrana aprovechó la superioridad numérica y fue creciendo con el paso de los minutos. Un gol de Lamine Yamal y un gran partido de Joan Garcia, decisivo bajo palos, sellaron el triunfo. De esta manera, el Barça se va al parón navideño a cuatro puntos del Real Madrid y con muy buenas sensaciones.

Este es el 1x1 del Barça ante el Villarreal:

Joan Garcia, Portero8

Joan Garcia, Portero

Imperial

Lo para absolutamente todo. Está a un nivel excelso y, por muchas ocasiones que disponga el equipo rival, simplemente no se deja marcar. Ahora mismo, el mejor portero del mundo.

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Creciente

Cedió un balón sin fuerza a Joan Garcia para que Buchanan anotara el gol el empate en el minuto 35. Incomprensiblemente y gracias a un paradón de Joan Garcia, no lo hizo. Con el paso de los minutos fue mejorando y sintiéndose más cómodo. Fue de menos a más.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Fiable

Volvió a demostrar su inteligencia para manejar el fuera de juego, algo ya habitual en él, y logró desactivar con solvencia varios intentos ofensivos del Villarreal. Pese a que no fue su mejor primera mitad, claramente mejoró con el paso de los minutos y logra otra portería a cero. Siempre rinde.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Correcto

Arrancó con dudas y lejos de la solidez habitual, cometiendo algunas imprecisiones con y sin balón que concedieron ocasiones al conjunto local. Aun así, con el paso del tiempo se fue asentando en la posición de central y continúa mostrando una progresión clara, mejorando partido a partido.

Jules Koundé, Defensa6

Jules Koundé, Defensa

Resiliente

Se marcó un gol en propia puerta que posteriormente fue invalidado en fuera de juego. No estuvo muy participativo en la primera mitad y fue ganando en solidez en la segunda mitad, en la que recuperó su nivel. Se marchó del terreno de juego con una lesión muscular.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Indispensable

Cumplió bien en tareas defensivas y aportó equilibrio y orden al equipo. Con su presencia en el terreno de juego, el Barça siempre sale ganando. Fue sustituido en el minuto 60 para dar entrada a Bernal.

Frenkie de Jong, Centrocampista7

Frenkie de Jong, Centrocampista

Controlador

Movió el balón con criterio hacia las bandas y supo pausar el juego cuando la situación lo exigía. En la segunda mitad se mostró especialmente cómodo y preciso, aprovechando los espacios para manejar el ritmo del partido con balón.

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Entregado

Tuvo poca participación en el juego, condicionado por la presión constante del Villarreal que le impidió encontrar espacios para crear en tres cuartos. No fue su actuación más destacada, aunque volvió a mostrar compromiso y sacrificio en la presión, aportando mucho al equipo sin balón.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Clave

Al inicio le costó entrar en juego. En la segunda parte asumió protagonismo, destacó con el balón y marcó el 0-2 para dar tranquilidad al Barça. Lo celebró con el gesto del silbato, dedicado a todos aquellos que lo pitaron en la acción de la expulsión. Está a un grandísimo nivel.

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Imprescindible

Nada más arrancar el partido forzó un penalti y lo transformó con acierto, marcando el camino de la victoria. Fue una pieza clave, incansable en la presión y siempre solidario tanto en ataque como en defensa. Su impacto en el juego es enorme: con él en el campo, el Barça es otro equipo.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Incansable

Se dejó la piel en la presión y en los desmarques constantes para generar espacios. No tuvo una participación destacada con el balón, pero su aportación fue clave desde el trabajo silencioso, aportando equilibrio y ayudando al equipo en tareas que no siempre se reflejan en las estadísticas.

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Comprometido

Con espacios se encuentra mucho más cómodo, aprovechándolos con desmarques largos y potentes conducciones. Se mostró generoso a la hora de cambiar de banda y ofrecer soluciones constantes, siempre al servicio del equipo. Su implicación y entrega fueron totales.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Convincente

Aportó equilibrio al equipo y demostró su calidad en la media hora que Flick le dio. Está entrando poco a poco en el once y está rindiendo a un gran nivel.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Desapercibido

No entró mucho en contacto con el balón dado que tuvo poco espacio. A raíz de la expulsión del Renato Veiga, la segunda parte del encuentro se jugó en el área local y no le llegaron balones.

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Cumplidor

Salió como lateral derecho para suplir al lesionado Koundé. Cumplió como de costumbre y aprovechó sus minutos como suele hacer.

TEMAS