El 1x1 del Barça contra el Valencia al descanso

Hansi Flick decidió revolucionar el once del Barça en un escenario tan poco habitual como el Estadi Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. El técnico alemán dispuso un once revolucionario, con novedades en todas las líneas. La primera alineación después del parón por selecciones que ha dejado fuera de juego a Lamine, una situación que ha provocado un enfrentamiento con la Federación.

A pesar de que Lewandowski demostró con Polonia que estaba al 100%, Ferran fue el titular, formando un tridente ofensivo inédito con dos de los fichajes de esta temporada: el sueco Roony Bardghji, debutante tras confirmarse su inscripción; y Marcus Rashford. Raphinha fue suplente después de jugar con Brasil, pero con un motivo de fondo que ya ha penalizado a otros jugadores bajo la 'era Flick'. Iba a ser de la partida, pero fue castigado, según 'RAC 1', por llegar tarde a la sesión de activación previa al Barça - Valencia.

Por su parte, Gerard Martín ocupó el puesto del lesionado Balde, mientras que Eric García y Cubarsí fueron la pareja de centrales. Flick todavía no ha encontrado un once tipo y también es consciente del carrusel de partidos que le espera al Barça este mes. El regreso más esperado es el de Marc Casadó, reemplazo en la medular de Frenkie de Jong, otro de los lesionados en un encuentro celebrado en un escenario de circunstancias por las obras incompletas del Camp Nou. Igualmente fue celebrado el regreso a una convocatoria de Marc Bernal después un año y un mes.

7 Joan Garcia, Portero Inédito No tuvo demasiado trabajo en la primera mitad, después de una exhibición en Vallecas. A cambio, demostró que tiene buen pie, algo fundamental en este Barça.

7 Jules Koundé, Defensa Incisivo El lateral volvió a ser el jugador reconocible que se incorpora al ataque y encuentra a sus compañeros por dentro. Llevó a cabo una asociación inédita con Roony.

7 Eric Garcia, Defensa Líder Tras la salida de Iñigo Martínez, es el capitán general de la zaga azulgrana. El encargado de que la línea adelantada de Flick funcione y el primero en iniciar las jugadas. Con Cubarsí, aspira a formar la pareja de centrales titular. Eso sí, un autopase casi le cuesta un susto al Barça.

8 Pau Cubarsí, Defensa Atento Otro de los zagueros preparados para recoger el vacío de jerarquía que ha dejado Iñigo Martínez. Se entiende bien con Eric y sus virtudes, en el esquema de Flick, son imprescindibles para que la segunda temporada sea una prolongación de la primera. Enmendó a su compañero en un despiste.

7 Gerard Martín, Defensa Operativo Tuvo trabajo con Hugo Duro. El Valencia explotó su flanco para reponerse del gol de Fermín, lo que le exigió estar atento al corte. Minutos que le vienen bien para ganar combustible y confianza.

7 Pedri, Centrocampista Necesario Es el jugador que da sentido al Barça, incluso sin acierto pleno en los pases. Lo hace con un simple giro que provoca la desorientación del rival. De los futbolistas más difíciles de dosificar en una temporada larga.

7 Marc Casadó, Centrocampista Retornado La frescura de ideas del canterano será otro argumento a explotar por un Barça que exige tener distintos hilos conductores. Lo intentó con un disparo desde lejos y refrescó la salida de balón.

9 Fermín López, Centrocampista Reivindicativo Un jugador llamado a cambiar partidos, como hizo frente al Valencia. Después de teledirigir un pase a Ferran para el que debería ser el primer tanto finalizó a las mil maravillas un

6 Roony Bardghji, Delantero Diluido Debutó siendo titular. Con el dorsal '28' a la espalda se ofreció en todo momento para buscar el regate o el movimiento hacia dentro. Finalizó todas las jugadas que inició.

7 Marcus Rashford, Delantero Activo Arrancó con intensidad. Es un jugador que necesita conectarse. Tuvo una gran ocasión en la que envió el balón fuera. Está en el club ideal para volver a la realidad de antaño, pero necesita confianza para ser importante.