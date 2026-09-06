El 1x1 del Barça contra el Valencia al descanso

Salía, como cabía esperar, con varias novedades Flick al césped de Mestalla para el Valencia-Barça. Pero, eso sí, con un once que prácticamente podría ser el titular si tuviera que jugarse una eliminatoria de Champions o una final hoy mismo el técnico alemán. Debut de Rodri como titular y vueltas al once de Gerard Martín, Eric y Fermín López. Previsiblemente, de cara al estreno de Champions ante el Feyenoord el de Heidelberg tirará de fondo de armario, puesto que la clave es no cargar demasiado de minutos en este arranque (Xavi Espart al margen).

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

8 Joan Garcia, Portero Impecable Atentísimo jugando adelantado para cortar balones largos peligrosos. Y cuando tuvo que intervenir en un mano a mano con Danjuma estuvo perfecto. Seguro de vida el de Sallent.

7 Eric Garcia, Defensa Noqueado El de Martorell sufrió un golpe fortísimo con Rodri en un córner (fuego amigo) y tuvo que ser sustituido. Misma zona (la nariz) que el año pasado, cuando tuvo que llevar máscara varios meses. Hasta ese momento, buena actuación.

8 Pau Cubarsí, Defensa Mariscal El mejor de la defensa. Corrector, bien en salida de balón y ordenando la línea del fuera de juego. Además, cuando pudo filtrar pases verticales lo hizo con mucho acierto.

6 Gerard Martín, Defensa Impreciso Cometió un par de errores en entrega que pudieron costar caros, pero luego se rehizo y estuvo bastante correcto, tanto en salida de balón como en los duelos y las correcciones.

7 Xavi Espart, Defensa Intocable Titular por cuarto partido seguido, el de Vilassar estuvo más centrado en labores defensivas para contener a Maffeo-Otorbi. En ataque se movió, como siempre, buscando superioridades por dentro. Muy fiable.

7 Rodrigo Hernández, Centrocampista Metrónomo Debut de titular totalmente reconocible del madrileño. Llevó el peso del juego, el equilibrio. Su labor debe ser básica para reducir las pérdidas y las posibilidades de transición rápida del rival. Bendición para Flick.

6 Pedri, Centrocampista Aseado No fue su partido más vistoso ni el que más brilló, pero sí repartió juego y se movió con soltura para someter al rival. Tuvo una buena oportunidad al filo del descanso.

8 Fermín López, Centrocampista Demoledor Qué primera mitad del de El Campillo. Generoso en los esfuerzos, brillante en el último pase y llegando con veneno al área. Y cuando tiene opción suelta el latigazo

8 Gordon, Delantero Eléctrico El inglés sigue dando recitales de intensidad y dinamismo. No da un balón por partido, trabaja sin cesar. Fue clave en el gol de Fermín peleando un balón muerto en el área. Cuarta asistencia de gol en cuatro partidos.

8 Lamine Yamal, Delantero Brillante Destellos de genio. Vaselina deliciosa para inaugurar el marcador y luego definiendo el 0-2, que fue invalidado por cuatro dedos. Pudo marcar dos más tranquilamente. Cuando esté feliz y enchufado es otra cosa.

7 Raphinha, Delantero Intenso Partido más desagradecido del brasileño. Trabajo en la sombra, desmarques sin parar, presión arriba. Y ninguna ocasión de gol, al contrario de otros días. Intachable su labor.