El 1x1 del Barça contra el Valencia

Salía, como cabía esperar, con varias novedades Flick al césped de Mestalla para el Valencia-Barça. Pero, eso sí, con un once que prácticamente podría ser el titular si tuviera que jugarse una eliminatoria de Champions o una final hoy mismo el técnico alemán. Debut de Rodri como titular y vueltas al once de Gerard Martín, Eric y Fermín López. Previsiblemente, de cara al estreno de Champions ante el Feyenoord el de Heidelberg tirará de fondo de armario, puesto que la clave es no cargar demasiado de minutos en este arranque (Xavi Espart al margen).

Este es el 1x1 de SPORT:

8 Joan Garcia, Portero Impecable Atentísimo jugando adelantado para cortar balones largos peligrosos. Y cuando tuvo que intervenir en un mano a mano con Danjuma estuvo perfecto. Seguro de vida el de Sallent.

7 Eric Garcia, Defensa Noqueado El de Martorell sufrió un golpe fortísimo con Rodri en un córner (fuego amigo) y tuvo que ser sustituido. Misma zona (la nariz) que el año pasado, cuando tuvo que llevar máscara varios meses. Hasta ese momento, buena actuación.

8 Pau Cubarsí, Defensa Mariscal El mejor de la defensa. Corrector, bien en salida de balón y ordenando la línea del fuera de juego. Además, cuando pudo filtrar pases verticales lo hizo con mucho acierto. Flick le dio descanso pensando en la Champions.

7 Gerard Martín, Defensa Ascendente Cometió un par de errores en entrega que pudieron costar caros, pero luego se rehizo y estuvo bastante correcto, tanto en salida de balón como en los duelos y las correcciones. Mejor en la segunda mitad.

8 Xavi Espart, Defensa Maduro Titular por cuarto partido seguido, el de Vilassar estuvo más centrado en labores defensivas para contener a Maffeo-Otorbi. En ataque se movió, como siempre, buscando superioridades por dentro. Muy fiable y demostrando una grandísima madurez.

7 Rodrigo Hernández, Centrocampista Metrónomo Debut de titular totalmente reconocible del madrileño. Llevó el peso del juego, el equilibrio. Su labor debe ser básica para reducir las pérdidas y las posibilidades de transición rápida del rival. Bendición para Flick, que lo cambió cuando el equipo se empezó a romper un poquito.

7 Pedri, Centrocampista Picante No fue su partido más vistoso ni el que más brilló, sobre todo en la primera mitad. pero sí repartió juego y se movió con soltura para someter al rival. Y en la segunda se le vio bien físicamente, llegando con peligro hasta el premio del 0-4. Cruzó perfecto

9 Fermín López, Centrocampista Bárbaro Qué primera mitad del de El Campillo. Generoso en los esfuerzos, brillante en el último pase y llegando con veneno al área. Y cuando tiene opción suelta el latigazo. Un gol y dos asistencias, pero, sobre todo, una exhibición. Tándem bestial con Lamine.

7 Gordon, Delantero Gaseoso El inglés sigue dando recitales de intensidad y dinamismo. No da un balón por partido, trabaja sin cesar. Fue clave en el gol de Fermín peleando un balón muerto en el área. Cuarta asistencia de gol en cuatro partidos. Luego falló mucho de cara a puerta. Lo tuvo todo para estrenarse como goleador.

9 Lamine Yamal, Delantero Exquisito Destellos de genio. Vaselina deliciosa para inaugurar el marcador y luego definiendo el 0-2, que fue invalidado por cuatro dedos. Pudo marcar dos más tranquilamente. Cuando está feliz y enchufado es otra cosa. Doblete y caviar su asociación con Fermín.

7 Raphinha, Delantero Cazagoles Partido más desagradecido del brasileño. Trabajo en la sombra, desmarques sin parar, presión arriba. En la segunda sí apareció de '9' puro para empujar el 0-3 tras una gran jugada de

7 Jules Koundé, Defensa Creciente El galo tuvo que salir sin apenas calentar y entró algo precipitado en un par de acciones, pero luego se fue entonando. De lateral, por cierto. En la segunda jugó muy plácido.

7 Marc Bernal, Centrocampista Asentado Seguridad y control cuando entra el de Berga. Esta vez de suplente, pero dando equilibrio ya con el duelo sentenciado.

7 Adeyemi, Delantero Chispeante Tuvo un par de arrancadas marca de la casa llenas de potencia. Cambios de ritmo y un estilo de juego 'made in' Rashford.

7 Andreas Christensen, Defensa Jerarca Ha recuperado su nivel del primer año con Xavi. Si tiene continuidad a nivel físico dará mucho este año.

8 Dani Olmo, Centrocampista Mr. Cátering Estuvo 20 minutos sobre el césped de Mestalla y dio dos asistencias. Bendito dilema tiene Flick en la mediapunta.