FC BARCELONA
El 1x1 del Barça contra el Udinese
Derrota blaugrana en el último partido del triangular, donde un equipo plagado de canteranos tuvo dominio, pero careció de definición ante el Udinese, que ganó el torneo en la última jugada
El FC Barcelona no pudo superar al Udinese en el tercer y definitivo partido del triangular que le dio el triunfo a los locales en el torneo. Dominio sin definición en el debut de jugadores como Bisiwu. Buen papel de Álvaro Cortés o del agitador Toni Fernández en una derrota para sacar pocas conclusiones.
Las notas de los titulares del Barça contra el Udinese:
SZCZESNY (5) Superado: Tuvo menos trabajo, aunque acusó el cansancio. Salió bien cuando fue necesario, pero se vio superado en el gol.
XAVI ESPART (5) Fatigado: Repitió después de disputar el primer partido completo. Acumuló minutos y tuvo menos presencia ofensiva.
CHRISTENSEN (5) Caburando: Otro tramo de partido para seguir recuperando ritmo. Intentó ordenar la defensa antes de ser sustituido.
GERARD MARTÍN (5) Sereno: Tuvo menos trabajo que ante el Nottingham Forest. Cumplió sin alardes hasta el carrusel de cambios.
JORDI PESQUER (5) Reconocido: Estuvo menos exigido que en el primer encuentro y respondió con mayor tranquilidad. Flick valoró su trabajo al sustituirlo.
MARC BERNAL (5) Activo: Estuvo más participativo y buscó el primer gol del Barça. Dio continuidad al juego, aunque sin encontrar el premio.
BRIAN FARIÑAS (5) Participativo: Abrió el campo con mucha tranquilidad y trató de ordenar la circulación. Volvió a mostrar comodidad con el balón.
EBRIMA TUNKARA (5) Eléctrico: Encaró prácticamente cada vez que recibió y demostró que tiene algo especial. Vio una amarilla por ir demasiado fuerte.
KARIM ADEYEMI (5) Mejorado: Afinó en la asociación y dejó varios cambios de ritmo, pero remató sin potencia su mejor ocasión. Más participativo, aunque todavía falto de acierto.
HAMZA ABDELKARIM (5) Sacrificado: Trabajó mucho en ataque y volvió a disponer de pocos balones aprovechables. Su futuro continúa abierto ante la situación de los delanteros del Barça.
SHANE KLUIVERT (5) Incansable: Lo intentó, pero sus compañeros apenas consiguieron encontrarlo. Compensó su escasa participación con una presión constante.
También jugaron:
ALEJANDRO BALDE (5) Reaparecido: Necesita minutos para recuperar ritmo. Dejó algún regate y también recibió algún golpe.
ORIAN GOREN (5) Salvador: Dejó un detalle decisivo al sacar un gol sobre la línea. Talento puro y atención defensiva.
ÁLVARO CORTÉS (6) Jerárquico: Pidió el balón, dio instrucciones y salió con solvencia. Desbarató una ocasión clarísima con un toque preciso y recordó a Iñigo Martínez.
JESSE BISIWU (5) Tapado: Buscó diagonales constantemente en su debut, pero Bertola y Palma cerraron sus espacios. Apenas pudo mostrar su uno contra uno.
HÉCTOR FORT (5) Reivindicativo: Con el futuro en el aire, salió dispuesto a dar guerra. Firmó una buena acción individual y dejó un túnel espectacular.
GUILLE FERNÁNDEZ (5) Testimonial: Entró en el tramo final y apenas tuvo tiempo para intervenir. Trató de ofrecerse por dentro.
TONI FERNÁNDEZ (6) Desinhibido: Remató a la primera oportunidad y jugó sin complejos. Dejó además un pase excelente que dio vida al ataque.
TOMMY MARQUÉS (5) Reconvertido: Flick lo situó como central para los últimos minutos. El Udinese reclamó un penalti en una de sus acciones defensivas.
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