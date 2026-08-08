El 1x1 del Barça contra el Udinese

El FC Barcelona no pudo superar al Udinese en el tercer y definitivo partido del triangular que le dio el triunfo a los locales en el torneo. Dominio sin definición en el debut de jugadores como Bisiwu. Buen papel de Álvaro Cortés o del agitador Toni Fernández en una derrota para sacar pocas conclusiones.

Las notas de los titulares del Barça contra el Udinese:

SZCZESNY (5) Superado: Tuvo menos trabajo, aunque acusó el cansancio. Salió bien cuando fue necesario, pero se vio superado en el gol.

XAVI ESPART (5) Fatigado: Repitió después de disputar el primer partido completo. Acumuló minutos y tuvo menos presencia ofensiva.

CHRISTENSEN (5) Caburando: Otro tramo de partido para seguir recuperando ritmo. Intentó ordenar la defensa antes de ser sustituido.

GERARD MARTÍN (5) Sereno: Tuvo menos trabajo que ante el Nottingham Forest. Cumplió sin alardes hasta el carrusel de cambios.

JORDI PESQUER (5) Reconocido: Estuvo menos exigido que en el primer encuentro y respondió con mayor tranquilidad. Flick valoró su trabajo al sustituirlo.

MARC BERNAL (5) Activo: Estuvo más participativo y buscó el primer gol del Barça. Dio continuidad al juego, aunque sin encontrar el premio.

BRIAN FARIÑAS (5) Participativo: Abrió el campo con mucha tranquilidad y trató de ordenar la circulación. Volvió a mostrar comodidad con el balón.

EBRIMA TUNKARA (5) Eléctrico: Encaró prácticamente cada vez que recibió y demostró que tiene algo especial. Vio una amarilla por ir demasiado fuerte.

KARIM ADEYEMI (5) Mejorado: Afinó en la asociación y dejó varios cambios de ritmo, pero remató sin potencia su mejor ocasión. Más participativo, aunque todavía falto de acierto.

HAMZA ABDELKARIM (5) Sacrificado: Trabajó mucho en ataque y volvió a disponer de pocos balones aprovechables. Su futuro continúa abierto ante la situación de los delanteros del Barça.

SHANE KLUIVERT (5) Incansable: Lo intentó, pero sus compañeros apenas consiguieron encontrarlo. Compensó su escasa participación con una presión constante.

También jugaron:

ALEJANDRO BALDE (5) Reaparecido: Necesita minutos para recuperar ritmo. Dejó algún regate y también recibió algún golpe.

ORIAN GOREN (5) Salvador: Dejó un detalle decisivo al sacar un gol sobre la línea. Talento puro y atención defensiva.

ÁLVARO CORTÉS (6) Jerárquico: Pidió el balón, dio instrucciones y salió con solvencia. Desbarató una ocasión clarísima con un toque preciso y recordó a Iñigo Martínez.

JESSE BISIWU (5) Tapado: Buscó diagonales constantemente en su debut, pero Bertola y Palma cerraron sus espacios. Apenas pudo mostrar su uno contra uno.

HÉCTOR FORT (5) Reivindicativo: Con el futuro en el aire, salió dispuesto a dar guerra. Firmó una buena acción individual y dejó un túnel espectacular.

GUILLE FERNÁNDEZ (5) Testimonial: Entró en el tramo final y apenas tuvo tiempo para intervenir. Trató de ofrecerse por dentro.

TONI FERNÁNDEZ (6) Desinhibido: Remató a la primera oportunidad y jugó sin complejos. Dejó además un pase excelente que dio vida al ataque.

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TOMMY MARQUÉS (5) Reconvertido: Flick lo situó como central para los últimos minutos. El Udinese reclamó un penalti en una de sus acciones defensivas.