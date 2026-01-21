El 1x1 del Barça ante el Slavia de Praga al descanso

Visita clave a Praga de un FC Barcelona que necesita ganar sí o sí los dos partidos de Champions que le quedan para soñar con ahorrarse una engorrosa ronda previa a los octavos de final. El cuadro azulgrana ha agotado ya todo el margen de error y en buena parte por eso Hansi Flick apostaba por un once muy titular. Tan solo la baja de Pau Cubarsí, que daba paso a un Gerard Martín que formaba tándem con Eric Garcia.

Este es el 1x1 de SPORT al descanso del Slavia de Praga-Barça:

5 Joan Garcia, Portero Glacial No fue culpa suya el gol, para nada. Aunque luego no fue capaz de rebañar un balón que entró de forma estrambótica tras la pasividad de De Jong. Más allá de eso, no tuvo que intervenir más y estuvo correcto con los pies.

5 Jules Koundé, Defensa Ofensivo Dobló de forma incansable a Bardghji, pisó línea de fondo, tuvo situaciones interesantes. Pero no tuvo el temple ni el acierto en el último paso. Bien en esas labores ofensivas y en defensa correcto.

6 Eric Garcia, Defensa Jerarca Fue el mejor de la defensa. Le flotaron bastante en salida de balón y estuvo correcto en ese apartado. Sufrió algo más atrás, pero salió más o menos bien parado.

4 Gerard Martín, Defensa Gris Estuvo desde el principio impreciso, con algunos nervios. Tuvo alguna pérdida de balón y Chory, el corpulento delantero del Slavia, le hizo la vida imposible.

4 Alejandro Balde, Defensa Espeso No estuvo donde debía en el córner del Slavia del 1-0 y su marca peinó al segundo palo sin oposición. Más allá de eso, tampoco pudo aportar mucho en ataque, no estuvo fino en sus decisiones.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Asistente Estuvo poco activo y se durmió en el gol del Slavia, puesto que el futbolista al segundo palo era suyo. Más allá de eso, dio fluidez al balón y la asistencia del 1-1 de Fermín. Claroscuros.

5 Pedri, Centrocampista Opaco No fueron sus mejores 45 minutos. Estuvo bien marcado y el estado del terreno de juego no ayudó a hacer su magia habitual. Fue de menos a más, pero algo espeso en líneas generales.

9 Fermín López, Centrocampista Bendecido Otra temporada espectacular de el de El Campillo. Sumando goles, asistencias e irrumpiendo en segunda línea siempre haciendo daño. Tuvo una primera ocasión que no resolvió bien, pero en la segunda fusiló al portero del Slavia para hacer el 1-1. Y luego marcó un golazo. Él solo arregló el desaguisado. 10 goles y 10 asistencias.

4 Raphinha, Delantero Invisible Desconocido el brasileño. Quizás por el frío extremo. Apenas le vimos, no se asoció con sus compañeros, no generó casi nada. No estamos acostumbrados a esta versión suya.

5 Roony Bardghji, Delantero Voluntarioso Se ofreció, dio alternativas, pero no pudo desbordar ni ser diferencial. Tuvo un par de destellos, pero no le salió gran cosa.