El 1x1 del Barça ante el Slavia de Praga

Visita clave a Praga de un FC Barcelona que necesitaba ganar todo lo que le queda en Champions para soñar con ahorrarse una engorrosa ronda previa a los octavos de final. El cuadro azulgrana ha agotado ya todo el margen de error y en buena parte por eso Hansi Flick apostaba por un once muy titular. Tan solo la baja de Pau Cubarsí, que daba paso a un Gerard Martín que formaba tándem con Eric Garcia. Con una mala primera mitad, pero el equipo barcelonista lo sacó adelante.

Este es el 1x1 de SPORT al descanso del Slavia de Praga-Barça:

6 Joan Garcia, Portero Helado No fue culpa suya el 0-1, para nada. Aunque luego no fue capaz de rebañar un balón que entró de forma estrambótica en el segundo palo. Le marcaron lo que le tiraron en la primera y luego sí dio mucha seguridad en la segunda. Aura lo de la manga corto a -6º siendo portero.

6 Jules Koundé, Defensa Ofensivo Dobló de forma incansable a Bardghji, pisó línea de fondo, tuvo situaciones interesantes. Pero no tuvo el temple ni el acierto en el último pase. Bien en esas labores ofensivas y en defensa correcto.

8 Eric Garcia, Defensa Mariscal Fue el mejor de la defensa. Le flotaron bastante en salida de balón y estuvo correcto en ese apartado. Luchó, se dejó la piel, sacó mil balones divididos y cuajó otra noche de muchos kilates.

5 Gerard Martín, Defensa Creciente No cuajó una gran primera mitad, algo nervioso y con algunas pérdidas. Chory, el delantero del Slavia, lo apretó mucho. Fue creciendo a medida que avanzó el partido y acabó de lateral. Comodín.

5 Alejandro Balde, Defensa Espeso No estuvo donde debía en el córner del Slavia del 1-0 y su marca peinó al segundo palo sin oposición. Más allá de eso, tampoco pudo aportar mucho en ataque, no estuvo especialmente fino en sus decisiones. Como el equipo, mejoró un poco con los minutos.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Lanzado Estuvo poco activo y se durmió en el gol del Slavia, puesto que el futbolista al segundo palo era suyo. Pero luego se fue soltando y acabó jugando un partido muy completo. Dio un pase de gol y dividió muy bien en 3/4 de campo. Trabajando mucho también.

6 Pedri, Centrocampista Lesionado No estuvo especialmente fino mientras estuvo en el verde Pedri. Muy marcado, un césped en muy malas condiciones. Y en la segunda mitad se rompió y tuvo que ser sustituido. Baja durísima para el Barça, más a estas alturas de temporada.

9 Fermín López, Centrocampista Bendecido Otra temporada espectacular de el de El Campillo. Sumando goles, asistencias e irrumpiendo en segunda línea siempre haciendo daño. Tuvo una primera ocasión que no resolvió bien, pero en la segunda fusiló al portero del Slavia para hacer el 1-1. Y luego marcó un golazo. Él solo arregló el desaguisado. 10 goles y 10 asistencias.

5 Raphinha, Delantero Desconocido Versión extraña el brasileño. Quizás por el frío extremo. Apenas le vimos, no se asoció con sus compañeros, no generó casi nada. No nos tiene acostumbrados a esto. En la segunda tampoco acabó de encontrarse, pero trabajó como siempre.

5 Roony Bardghji, Delantero Discreto Se ofreció, dio alternativas, pero no pudo desbordar ni ser diferencial. Tuvo un par de destellos, pero no le salió gran cosa. Sustituido a la hora de partido.

6 Robert Lewandowski, Delantero Ascendente Poquito en ataque en la primera mitad y, además, se marcó el 2-2 en una acción desafortunada. En la segunda mejoró bastante y estuvo letal en el 2-4.

7 Dani Olmo, Centrocampista Volcánico El egarense entró frío tras la lesión de Pedri, sin siquiera calentar. Pero en la primera que tuvo conectó un derechazo imparable para hacer un 2-3 que fue determinante. A este nivel dará mucho.

7 Marcus Rashford, Delantero Explosivo Pese a salir a -6 grados, el inglés entró bien al partido y suya fue la asistencia a Lewandowski tras un gran cambio de ritmo en la banda y centro tenso. Buenos minutos.

7 Ronald Araujo, Defensa Recuperado Gran noticia que vaya acumulando minutos y teniendo rodaje. Flick lo necesitará ante todo lo que está por venir.