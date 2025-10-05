El 1x1 del Barça ante el Sevilla

La temporada pasa tan rápido, que los equipos no tienen tiempo para pensar en lo que fue o será. El Barça compareció en el Pizjuán, donde el Sevilla no ganaba al conjunto azulgrana desde hace una década, y sufrió un atropello en la primera mitad. Al igual que sucedió en el partido contra el PSG, el despliegue físico del centro del campo fue decisivo para someter al conjunto de Flick, quien intentó dosificar esfuerzos. Pero LaLiga, la Champions y lo que vendrá no dará tregua. La competición doméstica mostró la peor cara del Barça desde la llegada del alemán. Un 4-1 inapelable.

Con la polémica de Luis de la Fuente todavía coleando, Lewandowski regresó a la titularidad en lugar del lesionado Lamine. A esta baja hay que unir las ya conocidas de Joan García, Ter Stegen, Gavi y Fermín. Un conjunto de ausencias que condicionaron el once del alemán. En defensa, Flick optó por renovar, una vez más, el eje de la zaga, ofreciendo esta vez la combinación entre Araujo y Cubarsí, dando descanso así a Eric García.

En el centro del campo, poco margen de maniobra, con De Jong y Pedri en un doble pivote que tendrá que aguantarlo todo esta temporada. En la mediapunta, Dani Olmo, en busca de una redención constante, intentando buscar el punto de acierto que le devuelva a su versión más diferencial. Renovación también del tridente en ataque, con Ferran y Rashford en las bandas, siendo Lewandowski el referente en la punta de una visita muy complicada. Se confirmó la complejidad con un equipo que nunca estuvo a la altura del partido, totalmente superado, y que entrega el liderato.

5 Wojciech Szczesny, Portero Sostén Al polaco lo sacaron del retiro para reincorporarlo al mercado laboral como un apagafuegos de categoría. Hizo varias paradas decisivas en la primera parte, cuando el Barça estaba siendo asediado. En la segunda, volvió a sostener al equipo. Recital de recursos. No pudo hacer nada en el penalti de Alexis. Evitó una goleada mayor.

3 Jules Koundé, Defensa Abroncado Totalmente desnortado en labores defensivas, con Suazo y Vargas haciendo sangre por su banda. Flick decidió mantenerle para aprovechar su aporte ofensivo, pero no dejó de corregirle durante todo el partido. Desdibujado, como el resto de una defensa a la intemperie que fue la cara más visible del desastre azulgrana.

4 Ronald Araujo, Defensa Castigado Fue sustituido al descanso tras una primera parte de sufrimiento. Discutió amargamente el penalti que supuso el principio de la estampida del Sevilla. Mal a la hora de tirar la línea de fuera de juego, pero evitó, en el cuerpo a cuerpo, la sentencia de Alexis. Nadie mejor que él sabe cuáles son sus virtudes y defectos.

3 Pau Cubarsí, Defensa Desnaturalizado El que más echa de menos a Iñigo Martínez, cuya ausencia le obliga a jugar de modo desnaturalizado. No está tan fresco físicamente y notó el desgaste del partido del PSG. No ha empezado bien la temporada y deberá dar un paso adelante para colaborar en la reconstrucción de una derrota que fue un desastre colectivo.

4 Gerard Martín, Defensa Sustituido Flick le cambio al descanso después de una primera parte en la que sufrióy se cargó con una amarilla. Aunque con oficio, fue superado por el tifón que desplegó el Sevilla en una primera mitad en la que expuso al máximo a la defensa del Barça.

3 Frenkie de Jong, Centrocampista Invisible Sus aspavientos pidiendo movimiento al resto de sus compañeros fueron el reflejo de un equipo falto de ideas. Tan solo pudo ejercer labores de corrección.

4 Pedri, Centrocampista Desesperado El Barça existe a duras penas sin el hombre que bombea al resto. Aislado durante toda la primera mitad, le quitó la tierra de encima al equipo para poner una asistencia que no cambió la temperatura del encuentro. Como al resto de sus compañeros, el partido le pasó por encima, para desesperación de su entrenador.

3 Dani Olmo, Centrocampista Intrascendente Tiene que aportar mucho más para ser un jugador importante. La posición que desempeña requiere una exigencia que permite cambiar partidos. No apareció en ninguna de las acciones de peligro del Barça.

4 Ferran Torres, Delantero Estrangulado Voluntarioso, pero sin el primer toque o el don de la oportunidad de anteriores partidos. No fue un argumento ofensivo del Barça en ningún momento. Su trabajo se redujo a bregar con los defensas del Sevilla, que tuvieron en Rashford el gran referente a combatir.

5 Marcus Rashford, Delantero Goleador Sacó al Barça del atolladero con un remate de calidad al borde del descanso. Acción de calidad de un jugador que, incluso en las malas tardes, suma puntos a su favor. Tiene un guante en las jugadas a balón parado y es capaz, en un partido de este estilo, de hacer la guerra por su cuenta.

3 Robert Lewandowski, Delantero Negado Desaparecido en combate. Día horrible del polaco. Después de un partido sin aportar nada en ataque, falló un penalti tras un 'saltito' que le llevó a enviar fuera el lanzamiento desde los once metros. Flick optó por mantenerle en el campo, por el don de la oportunidad que pueda tener, pero su rendimiento fue nefasto.

4 Eric Garcia, Defensa Vencido Es el mejor central del Barça, porque es el único que tiene la virtud de mover hacia adelante al equipo desde atrás, lo que sirve para romper la primera línea depresión. Se incorporó al ataque en las jugadas a balón parado. Naufragó, como el resto en unos repliegues del todo ineficaces.

4 Alejandro Balde, Defensa Apabullado Forzó el penalti del empate y eso supuso más aporte ofensivo que el de otros compañeros de ataque del Barça. Atrás, como el resto, totalmente a merced de un Sevilla que terminó certficando la victoria a la contra.

4 Roony Bardghji, Delantero Aspirante El sueco salió como una opción para buscar el apetito del uno contra uno en un partido donde el Barça necesitaba un punto de explosividad con el que cambiar el signo del duelo. Pudo ser el autor del emapte, pero falló con todo a su favor.