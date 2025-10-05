El 1x1 del Barça ante el Sevilla al descanso

El Excel de Flick volvió a activarse en el partido contra el Sevilla en el Pizjuán. Un encuentro al que el Barça comparecía después de la derrota frente al PSG y con la obligación de no fallar tras el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal. Lo que no cambia son las rotaciones, obligadas por la exigencia de un calendario que llega al temido parón de selecciones. Una ventana en la que no estarán Lamine Yamal y Marc Bernal, después de que ambos fuesen desconvocados.

Con la polémica de Luis de la Fuente todavía coleando, Lewandowski regresó a la titularidad en lugar del lesionado Lamine. A esta baja hay que unir las ya conocidas de Joan García, Ter Stegen, Gavi y Fermín. Un conjunto de ausencias que condicionaron el once del alemán. En defensa, Flick optó por renovar, una vez más, el eje de la zaga, ofreciendo esta vez la combinación entre Araujo y Cubarsí, dando descanso así a Eric García.

En el centro del campo, poco margen de maniobra, con De Jong y Pedri en un doble pivote que tendrá que aguantarlo todo esta temporada. En la mediapunta, Dani Olmo, en busca de una redención constante, intentando buscar el punto de acierto que le devuelva a su versión más diferencial. Renovación también del tridente en ataque, con Ferran y Rashford en las bandas, siendo Lewandowski el referente en la punta de una visita al Pizjuán, donde el Sevilla no ganaba al Barça desde hace diez años. Sin embargo, la primera parte le dio la vuelta a la estadística con un 2-0 muy claro ante un conjunto superado.

7 Wojciech Szczesny, Portero Salvador Cargado de trabajo desde el pitido inicial, como parapeto ante una línea alta que el Sevilla superó, aunque varias veces en fuera de juego. Atento a los centros laterales. Alexis Sánchez le engañó en el penalti. Salvó la primera parte del Barça, con un ramillete de paradas que mantuvieron a los suyos en el encuentro.

4 Jules Koundé, Defensa Abroncado Almeyda cargó el ataque por su banda, con Vargas y Suazo haciendo la guerra contra el francés y sus apoyos. Superado por el ritmo del Sevilla, como el resto de sus compañeros, asfixiado a la hora de achicar los intentos hispalenses. Flick le apercibió en varias ocasiones por no estar al nivel de intensidad esperado.

4 Ronald Araujo, Defensa Castigado Se vio involucrado en un forcejeo con Isaac Romero en el que ambos se agarraban en el área. El colegiado decidió pitar penalti ante la indiginación del uruguayo. Muy blando, regalando el balón a jugadores como Isaac Romero. Uno de los que más sintió el ahogo del Sevilla, rompiendo el fuera de juego. Blocó un buen intento de Alexis, reponiéndose de los varapalos anteriores.

4 Pau Cubarsí, Defensa Saturado Otros de los que pagó el desgaste del PSG. Sufriendo con marcas en la presión en cima y sin capacidad para conectar con compañeros en ninguna línea. Demasiado hundido con el Barça en un ritmo impropio para este encuentro. Obligado a ser el hombre de primeros auxilios de la zaga azulgrana. Al descanso, por fin sacó un pase para Rashford.

4 Gerard Martín, Defensa Agobiado Se cargó rápido con una amarilla y sufrió ante el despliegue enérgico de un Sevilla que le presionó cada vez que tuvo el balón. Agobiado en la salida y en los repliegues, con Balde esperando en el banquillo. Vivió en carne propia lo que el resto de zagueros del Barça: una soledad infinita ante la estampida del Sevilla.

6 Pedri, Centrocampista Aparecido Sin el aporte del canario es imposible que el Barça carbure. Pero la carga de minutos va a ser una rémora con la que tendrá que convivir un jugador muy castigado por el desgaste desde hace años. Como pasó con el PSG, un centro del campo físico pasó por encima de la creación azulgrana. Se inventó una asistencia para darle oxíogeno al Barça.

4 Frenkie de Jong, Centrocampista Ahogado Un jugador que había sido clave para cambiar partidos complicados también estuvo desaparecido en el primer tiempo. Persiguió sombras, como el resto de sus compañeros.

6 Marcus Rashford, Delantero Goleador Cambió de flanco, pero fue igual de invisible que el resto de sus compañeros en una parcela ofensiva completamente desaparecida. Al borde del descanso sacó al Barça del letargo con una ocasión para, por lo menos, desehacer el encefalograma plano. Volvió a ver puerta y definió con una gran acción.

4 Dani Olmo, Centrocampista Desnaturalizado Formó parte del naufragio colectivo de un Barça sin alma que entregó las armas en la primera parte.

4 Ferran Torres, Delantero Bregador El único hombre del ataque que tocó algún balón, pero sin ningún tipo de intención más allá del esfuerzo personal.