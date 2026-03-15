El 1x1 del Barça - Sevilla al descanso

El Barça jugó un primer tiempo ante el Sevilla en el que no dio opciones a su rival. Fueron 45 minutos de un fútbol muy consistente en el que todos los futbolistas hicieron exactamente lo que se les pedía. Las rotaciones de Flick fueron acertadas y el encuentro se puso de cara muy rápido gracias a dos acciones de Cancelo.

Raphinha transformó dos penaltis antes de que Dani Olmo lograra el tercero para cerrar un marcador impoluto antes del descanso. Estas son las notas de los jugadores del Barça:

6 Joan Garcia, Portero Imperturbable Se siente cómodo en cualquier escenario de partido y lo demuestra con una clarividencia y un sosiego que da seguridad al equipo. No tiembla nunca, ni en los momentos de mayor tensión. Nada pudo hacer en el gol tardío del Sevilla antes del descanso.

7 Xavi Espart, Defensa Continuista Flick le dio la titularidad pocos días después de su debut, todo un reto, pero para eso están los canteranos, que aceptó y cumplió sin problemas. La Masia nunca falla. Y sigue, y sigue, y sigue...

7 Pau Cubarsí, Defensa Consistente Pau es de esos futbolistas que nunca juegan mal. Puede tener mejores o menos buenos días, pero nunca malos. Y cada día se siente más a gusto junto a Gerard Martín.

7 Gerard Martín, Defensa Empoderado Es, seguramente, el futbolista del que Flick debe estar más orgulloso. Titular ya indiscutible, ha crecido tanto que nadie puede moverle del once. Bien en la contención y seguro en la construcción.

7 Joao Cancelo, Defensa Punzante Hay pocos laterales tan ofensivos como el portugués. Aparece por banda y por dentro, comprometido siempre en ataque, que es su gran fortaleza. Provocó el penalti con el que Raphinha abrió el marcador y también el que supuso el segundo del Barça. Siempre suma.

8 Marc Bernal, Centrocampista Influyente Con permiso de Pedri, el de Berga es un manual con patas de cómo estructurar un centro del campo, de cómo obligar a propios y extraños a jugar a lo que él decida. Dio la asistencia del tercero. Y lo mejor es que lo suyo solo ha hecho más que empezar.

7 Pedri, Centrocampista Buscado Como no puede ser de otra forma porque, cada vez que el balón pasa por él, la jugada adquiere otra dimensión. Es, por todo lo que da, un futbolista imprescindible. No en el Barça, lo sería en cualquier equipo y sistema.

8 Dani Olmo, Centrocampista Inteligente Es de esos futbolistas capaces de ser influyentes con balón, algo sencillo de observar, pero también sin él porque todos sus movimientos tienen sentido y buscan hacer daño al rival al mismo tiempo que habilitan a sus compañeros. Y tiene el gol de un delantero.

6 Roony Bardghji, Delantero Insistente El descanso de Lamine le permitió sumar minutos en los que no dejó de intentarlo y en los que se le vio una comprensión de lo que pasaba a su alrededor enorme. Bien, muy bien.

8 Raphinha, Delantero Panenkita En el sentido más literal de la expresión, es decir, marcó como el manual de instrucciones de Antonín dejó escrito para la historia. La pared con Cancelo fue medio penalti. El Barça necesita esta versión del brasileño, que tampoco falló en su segundo disparo desde los once metros.