El 1x1 del Barça - Sevilla

El Barça jugó un partido muy serio ante el Sevilla, de principio a fin, mostrándose muy superiores durante los noventa minutos, en los que trabajaron sin descanso para buscar una victoria tan contundente como merecida.

El primer tiempo fueron 45 minutos de un fútbol muy consistente en el que todos los jugadores hicieron exactamente lo que se les pedía. Las rotaciones de Flick fueron acertadas y el encuentro se puso de cara muy rápido gracias a dos acciones de Cancelo.

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Raphinha transformó dos penaltis antes de que Dani Olmo lograra el tercero para cerrar un marcador impoluto antes del descanso. En el segundo tiempo, más de lo mismo e incluso mejor. Raphinha completó su 'hat-trick' y Cancelo marcó un golazo. Además, Flick pudo dar de nuevo la bienvenida a Gavi, que se llevó la ovación del estadio. Cerradísima.

Estas son las notas de los jugadores del Barça:

7 Joan Garcia, Portero Imperturbable Se siente cómodo en cualquier escenario de partido y lo demuestra con una clarividencia y un sosiego que da seguridad al equipo. No tiembla nunca, ni en los momentos de mayor tensión. Nada pudo hacer en los goles tardíos del Sevilla en ambos tiempos.

7 Xavi Espart, Defensa Continuista Flick le dio la titularidad pocos días después de su debut, todo un reto, pero para eso están los canteranos, que aceptó y cumplió sin problemas, gustándose con el paso de los minutos. La Masia nunca falla. Y sigue, y sigue, y sigue...

7 Pau Cubarsí, Defensa Consistente Pau es de esos futbolistas que nunca juegan mal. Puede tener mejores o menos buenos días, pero nunca malos. Y cada día se siente más a gusto junto a Gerard Martín.

7 Gerard Martín, Defensa Empoderado Es, seguramente, el futbolista del que Flick debe estar más orgulloso. Titular ya indiscutible, ha crecido tanto que nadie puede moverle del once. Bien en la contención y seguro en la construcción.

9 Joao Cancelo, Defensa Fichajazo Hay pocos laterales tan ofensivos como el portugués. Aparece por banda y por dentro, comprometido siempre en ataque, que es su gran fortaleza. Provocó el penalti con el que Raphinha abrió el marcador y también el que supuso el segundo del Barça. Y marcó un golazo. ¿Flojea en defensa? Esto es el Barça.

8 Marc Bernal, Centrocampista Influyente Con permiso de Pedri, el de Berga es un manual con patas de cómo estructurar un centro del campo, de cómo obligar a propios y extraños a jugar a lo que él decida. Dio la asistencia del tercero, dio, en definitiva, un recital. Y lo mejor es que lo suyo solo ha hecho más que empezar.

7 Pedri, Centrocampista Buscado Como no puede ser de otra forma porque, cada vez que el balón pasa por él, la jugada adquiere otra dimensión. Es, por todo lo que da, un futbolista imprescindible. No en el Barça, lo sería en cualquier equipo y sistema.

8 Dani Olmo, Centrocampista Inteligente Es de esos futbolistas capaces de ser influyentes con balón, algo sencillo de observar, pero también sin él porque todos sus movimientos tienen sentido y buscan hacer daño al rival al mismo tiempo que habilitan a sus compañeros. Y tiene el gol de un delantero.

6 Roony Bardghji, Delantero Insistente El descanso de Lamine le permitió sumar minutos en los que no dejó de intentarlo y en los que se le vio una comprensión de lo que pasaba a su alrededor enorme. Bien, muy bien.

9 Raphinha, Delantero Desatado En el sentido más literal de la expresión, es decir, marcó con el manual de instrucciones que Antonín Panenka dejó escrito para la historia el primer penalti y no falló en el segundo. Completó el 'hat-trick' con algo de fortuna y total determinación. El mejor Raphinha en el momento justo.

6 Robert Lewandowski, Delantero Picapedrero No dejó de intentarlo, de abrir espacios y de buscar el gol, pero no acaba de encontrar su recompensa. Ya llegará. Se quejó de la máscara en un remate de cabeza que se fue fuera. Dejó pasar el balón en el gol de Cancelo.

8 Fermín López, Centrocampista Divertido Salió tras el descanso y se lo pasó en grande: pidió el balón, asistió, tiró caños, condujo... Qué manera de jugar a fútbol y de divertirse como un niño.

7 Marc Casadó, Centrocampista Solvente Un regalo para cualquier entrenador porque su compromiso es total y mantiene regularidad en cualquier escenario y situación.

7 Ronald Araujo, Defensa Satisfecho Entró para un ovacionado Cancelo y tuvo el gol en un remate de cabeza a la salida de un córner. Se atrevió a subir el balón y estuvo siempre cómodo.

7 Lamine Yamal, Delantero Impaciente Flick le dio descanso, pero no pudo frenarle los noventa minutos porque el '10' es de los que no sabe morderse las uñas en el banquillo. Tuvo su rato en el parque.