El 1x1 del Barça contra la Real Sociedad

Encuentro muy complicado para el Barça en Anoeta, uno de los estadios en los que más le ha costado sacar puntos, tradicionalmente, y donde el encuentro se puso en su contra debido a un tanto de Oyarzabal en la gran oportunidad de los locales. Aprovechó un buen centro de Guedes para disolver el dominio de los de Flick, que gozaron de varias ocasiones para ponerse por delante.

Ni un Lamine Yamal estelar pudo poner por delante al conjunto azulgrana en los primeros 45 minutos. El VAR intervino para anular un tanto del jugador más destacado del Barça. El extremo forzó un penalti, pero, de nuevo, la revisión dictaminó que había partido de un fuera de juego. La vida a remolque de los de Flick, algo habitual esta campaña.

Aunque el cabezazo de Rashford parecía cambiar el guión de la película, el tanto de Guedes dejó inútil la reacción de un conjunto azulgrana que se disolvió en el tramo final del partido, con el riesgo enfrente de una Real Sociedad movida por el coraje de su afición. Los tres puntos se quedaron en Anoeta para dejar al Real Madrid a un punto en LaLiga.

5 Joan Garcia, Portero Batido El meta azulgrana abroncó a Koundé por sus fallos en las marcas. El gol de Oyarzabal fue una volea que entró por su palo. En el segundo hizo una primera parada de reflejos, después, un resbalón que le impidió llegar a un tanto emocional de Guedes que fue un desastre en cadena. En el aluvión final acabó cometiendo varias imprecisiones.

4 Jules Koundé, Defensa Defenestrado Cuajó una mala primera parte, perdiendo la marca de Guedes en la mayoría de acciones y siguiendo la trayectoria del balón con la mirada en el tanto de Oyarzabal. En el segundo tanto también vio cómo el centro se dibujaba desde su flanco para un golpe mortal. Tuvo una ocasión muy clara para redimirse con un testarazo que, como tantos tiros, impactó en la madera.

4 Pau Cubarsí, Defensa Sufrió con el resultado en contra e hizo un cabezazo en falso en la acción del segundo tanto. Fue de más a menos, como el resto de un Barça que terminó sufriendo emocionalmente con el segundo tanto de la Real Sociedad que cambió la inercia del partido.

6 Eric Garcia, Defensa Auxilio Tiene una capacidad para perfilarse que le convierte en el mejor defensa para vivir en el alambre, algo a lo que le obligó la Real Sociedad después de ponerse por delante en el marcador. Mantuvo con vida al Barça ante la ira de un equipo donostiarra que atacó la espalda azulgrana en el desenlace.

5 Alejandro Balde, Defensa Inconexo Más cómodo en labores ofensivas que defensivas, como le ocurre habitualmente a los laterales del Barça, obligados a extremar las vigilancias en un contexto de desventaja. Como el resto de sus compañeros, se quedó a las puertas de completar sus jugadas con éxito.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Apagado El Barça necesita de sobremanera su oxígeno, sobre todo cuando se trata de partidos que necesitan ritmo y recuperaciones altas. Con menos presencia que en anteriores citas en las que fue decisivo, tal que la Supercopa.

6 Pedri, Centrocampista Achicado Se echó el equipo a las espaldas en el peor momento, con el 2-1 que anunciaba una situación crítica. Nunca se esconde, aunque como el resto del Barça acabó frustrado al ver el enorme caudal de ocasiones desperdiciadas en un partido que los de Flick perdieron por falta de pegada.

7 Lamine Yamal, Delantero Destacado Ha recuperado su mejor versión, una buena noticia para el Barça. Se inventó ataques de todos los colores en una primera parte que hizo suya y que solo el VAR frustró. Metió una asistencia brillante para Rashford y fue el mejor de un equipo que se cansó de intentarlo contra Remiro.

5 Fermín López, Centrocampista Acelerado El correcaminos del Barça se encontró más cómodo al inicio, cuando los espacios aparecían ante sus galopadas. Le faltaron opciones y quedó demostrado que cuando realmente está cómodo es con balón y a la carrera.

6 Dani Olmo, Centrocampista Gafado Jugó con inteligencia entre líneas y encontró varias posiciones claras de disparo en el acto inicial. Lo hizo sin acierto, a pesar de su calidad. Hay noches en las que el destino decide que hay que poner varios palos en tu vida, como en los que impactaron sus intentos al inicio del segundo tiempo. Después, notó cierta precipitación y terminó siendo sustituido por Rashford.

5 Ferran Torres, Delantero Ahogado Después de un primer tiempo en el que se dedicó a hacer un trabajo ingrato, como el de crear espacios en la zaga realista, apareció en la segunda mitad con un disparo que se topó con Remiro. Sin embargo, terminó siendo reemplazado por Lewandowski para buscar el fútbol directo que él no logró enlazar.

5 Joao Cancelo, Defensa Debutante Impreciso cuando entró en contacto con balón. Necesitará un acople rápido para ser útil en ataque, que es su mejor virtud.

5 Robert Lewandowski, Delantero Socorrista Tuvo una ocasión muy clara ante un Remiro estelar. De las de '9' de área. Pero tampoco fue su día.

6 Marcus Rashford, Delantero Cabeceador Mantuvo la esperanza de sacar puntos en Anoeta con un cabezazo ganador y envió un centro al palo. Generó todo lo que pudo, pero no fue suficiente.

S.C. Roony Bardghji, Delantero Revulsivo Permitió a Lamine jugar más por dentro y aumentó la pólvora en ataque de un Barça al que le faltó cierto.