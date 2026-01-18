El 1x1 del Barça contra la Real Sociedad al descanso

Nuevo asalto en LaLiga para el Barça de Flick después de pasar de ronda en la Copa del Rey contra el Racing y sabiendo que, pese a su crisis galopante, el Real Madrid sacó adelante el partido contra el Levante. Lo hizo bajo una pitada de época que les dejaba a un punto de ditancia. Visita complicada al Reale Arena para medirse a la Real Sociedad antes de viajar a Praga para el penúltimo asalto de la Champions ante el Slavia.

Flick contó con la baja de última hora de Raphinha, uno de los hombres más en forma del conjunto azulgrana. El brasileño no participó en el entrenamiento previo al partido contra la Real Sociedad por culpa de unas molestias físicas y se quedó fuera por precaución. El alemán optó por la fórmula 'Fermín - Olmo' que tan bien funcionó en el derbi contra el Espanyol, mientras que Ferran volvió a ser titular.

El Barça se fue perdiendo al descanso despues del gol de Oyarzabal y de malograr un buen número de ocasiones. Lamine fue el gran conductor del ataque azulgrana y vio puerta, aunque según el retrato del VAR, en fuera de juego de modo milimétrico. Pero lo intentó de todas las maneras posibles.

5 Joan Garcia, Portero Batido El encargado de iniciar las jugadas en un Barça al que le da respiro y corazón. Vio cómo Oyarzabal le superaba en un disparo, después de que Koundé cometiese el enésimo fallo. El gol le pilló a contrapie y se vio a remar a contracorriente, como el resto del equipo.

3 Jules Koundé, Defensa Descentrado En la primera acción del partido dejó centrar con demasiada libertad a Kubo para un gol anulado. Joan García le echó una bronca por esta candidez, a diferencia de su voluntad participativa en ataque. Se vio superado por Oyarzabal, al que perdió de vista en el remate del gol de la Real.

5 Pau Cubarsí, Defensa Implicado Con Eric García a su lado, la vida siempre mejora. Salvo en una ocasión que finalizó Guedes, cerró bien las filas en una defensa más afinada que empujó hacia adelante en un Barça dominador. Se vino abajo con el gol de la Real Sociedad que dejó en suspenso el dominio.

6 Eric Garcia, Defensa Auxilio El seguro de vida del Barça atrás, un futbolista que aplicó la jerarquía ante una Real Sociedad con mucha movilidad arriba. Atento a las marcas, pero cayó con todo el conjunto en la acción de Oyarzabal. A pesar de todo, el más aplicado en la vida defensiva del Barça.

5 Alejandro Balde, Defensa Incisivo Mejor ataque que en defensa, como de costumbre. Dejó que Kubo centrase para el gol de Oyarzabal que dinamitó el Reale Arena con una buena volea. Necesita mejorar la atención, como el resto de zagueros del Barça, sobre cuando se trat de centros laterales.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Conductor Al equipo le hace mucha fala su capacidad de recuperación, como demostró en la final de la Supercopa y en enfrentamientos anteriores. El tanto de la Real Sociedad también se llevó por delante su resistencia en complicidad con Pedri.

5 Pedri, Centrocampista Radar Planeando en el área rival desde el comienzo como maestro de ceremonias del ataque barcelonista. Desesperado con la actuación arbitral. Intentó buscar huecos en la zaga realista.

6 Dani Olmo, Centrocampista Participativo El suyo es un pie extraordinario, desde el que puso una diagonal perfecta para que Lamine abriese las hostilidades. Quiso ser protagonista con balón en un partido que le beneficiaba. Lo intentó con varios disparos y radiografió bien los espacios de un cuadro realista al que soportó el tanto de Oyarzabal.

8 Lamine Yamal, Delantero Destacado Se puso en marcha rápido para servir una asistencia mortal que Pedri no aprovechó con el público aun sentándose. Su combate contra Sergio Gómez fue el gran condicionante de la primera parte. Le dio un pase majetuoso a Olmo que envió arriba. Le faltó el gol, que le anuló un VAR para el que hay que tener fe. Lo mismo con el penalti que forzó y que de nuevo fue corregido.

5 Fermín López, Centrocampista Correcaminos El correcaminos azulgrana está en estado de gracia. El mejor soldado de Flick aprovechó una recuperación para anotar un gol anulado por el VAR. Luce mejor con balón que sin él, de ahí la importancia de que se ofrezca en cada ataque.