FC Barcelona
El 1x1 del Barça - Real Sociedad al descanso
El Barça jugó un primer tiempo en el que le costó muchísimo superar a la tupida defensa donostiarra
El Barça disputó un primer tiempo ante la Real Sociedad con un once en el que Flick sorprendió con la entrada de Dro en la mediapunta. Los blaugrana sufrieron desde el primer minuto ante un rival que planteó un sistema muy defensivo y que encontró premio.
Pocas ocasiones, una de Rashford con un disparo duro y otra de Lewandowski que acabó en fuera de juego. También lo intentaron Pedri y Bardghji, que siempre se encontraron con Remiro, que hizo un primer tiempo soberbio. El Barça fue de menos a más.
Estas son las notas de los jugadores del Barça al descanso:
Wojciech Szczesny, Portero
Castigado
No pudo hacer nada en el gol. El resto, sin problemas.
Jules Koundé, Defensa
Creyente
Jugó más en ataque que a nivel defensivo, donde cumplió. Sin espacios, no es donde mejor se de desenvuelve el francés, aunque un centro suyo estuvo a punto de acabar en el empate y tanto creyó en ello que, con 0-1, se fue sin mirar atrás hacia adelante y acabó empatando en un córner.
Ronald Araujo, Defensa
Iniciador
Fue quien, por exigencias del guion, debió iniciar muchas jugadas desde la defensa ante la telaraña construida por el rival.
Andreas Christensen, Defensa
Fotografiado
No es que fuera culpa suya porque la Real lo hizo perfecto, pero evitó el fuera de juego en la jugada del gol donostiarra. El resto lo hizo todo bien en un partido duro de roer.
Gerard Martín, Defensa
Extremo
Fue un monólogo del Barça que obligó a Rashford a meterse mucho por dentro, así que le tocó subir la banda. Le faltó profundidad y entenderse mejor con el inglés.
Frenkie de Jong, Centrocampista
Onnipresente
Desde la posición de pivote se movió, prácticamente, por cualquier zona del centro del campo. El partido lo pedía y el holandés jugó inteligente, eligiendo bien en cada momento.
Pedri, Centrocampista
Paciente
Partido de esos que piden tocar y tocar buscando sortear la fuerte presión del rival. Se armó de paciencia para seguir al mando del fútbol del Barça, al que volvió a dirigir con maestría. No falla nunca.
Dro Fernández, Centrocampista
Exigido
Debutar como mediapunta ante una Real ultradefensiva es un examen imponente para cualquiera. El canterano entendió que había que jugar fácil y rápido.
Roony Bardghji, Delantero
Pragmático
El sueco jugó un primer tiempo serio, midiendo bien cada acción, intentando desbordar cuando la jugada lo pedía y dando continuidad el resto de las veces. Incluso se atrevió con el disparo. Creció con el paso de los minutos.
Robert Lewandowski, Delantero
Enjaulado
La defensa de la Real rodeó al polaco aislándose del juego del equipo. Bajó a recibir cuando pudo para tocar algún balón. En una de ellas le sacó la amarilla a Zubeldia.
Marcus Rashford, Delantero
Agitador
El equipo le buscó y él las pedía todas. El más trascedente de los tres delanteros, buscando el uno contra uno y metiendo balones al área. Siempre sacaba algo. Remiro evitó el gol en un disparo duro del inglés. De más a menos.
