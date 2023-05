El 1x1 del Barça - Real Sociedad

Los de Xavi jugaron un mal partido y merecieron caer ante un rival que se jugaba más Los errores individuales condenaron a Ter Stegen a encajar dos goles y Lewandowski maquilló la derrota

El Barça casi no compareció ante la Real Sociedad, que tampoco exhibició un gran fútbol ni tuvo que poner todos sus sentidos para llevarse una victoria que les consolida en la Champions. A los blaugrana, con el título en el bolsillo, les faltó motivación y convicción. Eso sí, Lewandowski siguió a lo suyo y volvió a ver puerta.

En el primer tiempo el equipo se vio sorprendido por la Real Sociedad muy pronto, cuando Koundé perdió un balón ante Sorloth y el delantero cedió para que Merino sorprendiera a Ter Stegen. Los de Xavi no dejaron de buscar el empate y se repusieron bien del golpe, aunque faltó algo de contundencia.

De hecho, los de Imanol Alguacil tuvieron también ocasiones para hacer el segundo. Ter Stegen, en una clarísima, evitó el gol de Cho. En el otro área, Dembélé fue el más incisivo de su equipo, aunque costó encontrar la clarividencia necesaria para llegar con opciones claras ante Remiro.

En la segunda mitad, más de lo mismo o incluso peor. El meta alemán volvió a encajar un tanto tras una pérdida lamentable, esta vez de Frenkie de Jong. A falta de tres minutos, Lewandowski, que tuvo un duelo épico con Le Normand, acabó viendo puerta y maquillando la derrota.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça ante la Real Sociedad:

Koundé le vendió a los cinco minutos y Merino le sorprendió por debajo de las piernas. El alemán mostró su enfado, como no podía ser de otra manera, al perder la ocasión de acabar con otra portería a cero. Evitó el segundo de Cho en una de las llegadas claras de la Real.

4

Koundé, defensa

Despistado

No habían pasado ni cinco minutos y vio cómo Sorloth le robaba la cartera, arrancaba y cedía para que Merino batiera a Ter Stegen. No se puede empezar un partido tan frío. No salió tras el descanso.