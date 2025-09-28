El 1x1 del Barça - Real Sociedad

No hay partido fácil aunque a veces pueda parecerlo. La prueba es el planteamiento de la Real Sociedad, que maniató a los blaugrana durante muchos minutos y hasta que el equipo no entendió lo que había que hacer, el partido se hizo cuesta arriba.

El Barça disputó un primer tiempo ante la Real Sociedad con un once en el que Flick sorprendió con la entrada de Dro en la mediapunta. Los blaugrana sufrieron desde el primer minuto ante un rival que planteó un sistema muy defensivo y que encontró premio.

Pocas ocasiones, una de Rashford con un disparo duro y otra de Lewandowski que acabó en fuera de juego. También lo intentaron Pedri y Bardghji, que siempre se encontraron con Remiro, que hizo un primer tiempo soberbio. El Barça fue de menos a más.

Antes de llegar al descanso, Koundé remató un córner al fondo de la red y, ya en la segunda, la entrada de Lamine Yamal lo cambió todo. Entró, se fue de Sergio Gómez, centró y Lewandowski adelantó al Barça de cabeza.

Luego hubo que remar para aguantar el marcador porque el rival apretó en busca del empate.

6 Wojciech Szczesny, Portero Castigado No pudo hacer nada en el gol. El resto, sin problemas. Jugó fácil con los pies y ejerció con solvencia.

7 Jules Koundé, Defensa Creyente Jugó más en ataque que a nivel defensivo, donde cumplió. Sin espacios, no es donde mejor se de desenvuelve el francés, aunque un centro suyo estuvo a punto de acabar en el empate y tanto creyó en ello que, con 0-1, se fue sin mirar atrás hacia adelante y acabó empatando en un córner antes del descanso.

6 Ronald Araujo, Defensa Iniciador Fue quien, por exigencias del guion, debió iniciar muchas jugadas desde la defensa ante la telaraña construida por el rival. En defensa se mostró poderoso.

6 Andreas Christensen, Defensa Veterano No es que fuera culpa suya porque la Real lo hizo perfecto, pero evitó el fuera de juego en la jugada del gol donostiarra. El resto lo hizo todo bien en un partido duro de roer. Tiene oficio para aburrir.

6 Gerard Martín, Defensa Extremo Fue un monólogo del Barça que obligó a Rashford a meterse mucho por dentro, así que le tocó subir la banda. Le faltó profundidad y entenderse mejor con el inglés, pero no dejó de intentarlo nunca.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Omnipresente Desde la posición de pivote se movió, prácticamente, por cualquier zona del centro del campo. El partido lo pedía y el holandés jugó inteligente, eligiendo bien en cada momento.

8 Pedri, Centrocampista Intocable Partido de esos que piden tocar y tocar buscando sortear la fuerte presión del rival. Se armó de paciencia para seguir al mando del fútbol del Barça, al que volvió a dirigir con maestría. No falla nunca y estuvo cerca del gol en varias ocasiones. Es un espectáculo.

6 Dro Fernández, Centrocampista Exigido Debutar como mediapunta ante una Real ultradefensiva es un examen imponente para cualquiera. El canterano entendió que había que jugar fácil y rápido. No salió tras el descanso.

7 Roony Bardghji, Delantero Pragmático El sueco jugó un primer tiempo serio, midiendo bien cada acción, intentando desbordar cuando la jugada lo pedía y dando continuidad el resto de las veces. Incluso se atrevió con el disparo. Creció con el paso de los minutos y dejó su sitio a Lamine a la hora de partido.

7 Robert Lewandowski, Delantero Vacunador La defensa de la Real rodeó al polaco aislándose del juego del equipo. Bajó a recibir cuando pudo para tocar algún balón. En una de ellas le sacó la amarilla a Zubeldia, pero entró poco en juego. No lo necesita. El primer balón que le llegó en condiciones, barraca. Tuvo el doblete, pero falló el gol más fácil de su vida disparando al travesaño.

6 Marcus Rashford, Delantero Agitador El equipo le buscó y él las pedía todas, buscando el uno contra uno y metiendo balones al área. Siempre sacaba algo, aunque quizás demasiadas pérdidas. Remiro evitó el gol en un disparo duro del inglés. De más a menos.

7 Dani Olmo, Centrocampista Necesario Flick pensó en el PSG y solo le dio la segunda mitad. El juego interior del Barça mejoró y el fútbol empezó a fluir. Asistencia 'premium' para Lewandowski que no acabó en gol por poco. También probó el disparo siempre con peligro.

8 Lamine Yamal, Delantero Genio Entró, se fue de Sergio Gómez, se la puso a Lewandowski y llegó el empate. Luego hizo un caño. ¿Y luego? Luego más y más y más. Ver jugar a Lamine Yamal es uno de los grandes placeres de la vida.

6 Ferran Torres, Delantero Comprometido Salió por Rashford y se situó de extremo zurdo. Fueron minutos en los que tocó apretar los dientes en busca del tercero (dejó un balón a Lewandowski que mereció acabar en gol), pero con un ojo mirando atrás para evitar sustos.

6 Eric Garcia, Defensa Multiusos Entró como lateral zurdo y le tocó sufrir ante Take Kubo. Es imprescindible para Flick y lo reservó para el PSG.