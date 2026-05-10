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FC Barcelona

El 1x1 del Barça contra el Real Madrid al descanso

El equipo blaugrana busca sellar el título liguero en el clásico que se está disputando en el Spotify Camp Nou

Jaume Marcet

Jaume Marcet

El Barça será campeón empatando o ganando contra el Real Madrid. Los de Hansi Flick buscan celebrar el título de La Liga en un partido marcado por la crisis interna de los blancos.

Así hemos visto a los jugadores de Flick tras los primeros 45 minutos de clásico.

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Tranquilo

El portero de Sallent ha tenido muy poco trabajo en esta primera mitad. Contagia tranquilidad y seguridad a la zaga.

Eric Garcia, Defensa8

Eric Garcia, Defensa

Ganador

El polivalente zaguero de Martorell evitó el gol de Vinicius en una maniobra defensiva excelente. Se ha ganado la confianza de Flick para jugar de lateral derecho. Su capacidad para imponerse en balones divididos y su espíritu competitivo es oro puro. Su papel como marcador de Vinicius es de los más exigentes en el clásico.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Concentrado

El central de Estanyol se está anticipando a Gonzalo y está exhibiendo su contundencia habitual. Su temporada está siendo fantástica con una progresión ascendente.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Corrector

El defensa zurdo ha sufrido en alguna ocasión con los envíos directos del Real Madrid buscando su espalda. Gerard nunca se arruga.

Joao Cancelo, Defensa7

Joao Cancelo, Defensa

Ofensivo

El lateral portugués está muy cómodo en su doble función de lateral en fase defensiva y extremo en la fase ofensiva. aparece por dentro y por fuera de manera inesperada.

Gavi, Centrocampista7

Gavi, Centrocampista

Luchador

El interior andaluz se está acostumbrando a ejercer de '6'. Su agresividad y espíritu competitivo es una bendición para los de Flick. No se cansa de recuperar balones y distribuirlos con criterio. Su capacidad correctora es primordial.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Clarividente

El centrocampista de Tegueste es el encargado de poner un punto de pausa y criterio al juego eléctrico del Barça. Todavía no está en su mejor nivel aunque el Pedri actual es 100% imprescindible para dotar de creatividad al centro del campo.

Dani Olmo, Centrocampista7

Dani Olmo, Centrocampista

Fantasioso

El egarense no había empezado muy metido el partido pero su dejada a Ferran Torres en el 2-0 es de crack mundial. Un detalle que retrata la clase de un jugador muy especial. Perdonó el tercer gol en un remate que le quedó ideal para marcar. Recibió un pisotón durísimo de Camavinga.

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Indrescifrable

El extremo inglés le ha ganado la partida a Roony para suplir a Lamine en la derecha. Su golazo estratosférico de falta dejó sin capacidad de reacción a un portero del nivel de Courtois. Rozó su segundo gol con un centro-chut. Perdonó el tercer gol tras un pase sublime de Ferran. Su capacidad para alternar grandes acieros con errores inexplicables es única.

Ferran Torres, Delantero9

Ferran Torres, Delantero

Estelar

El delantero valenciano ha provocado la falta del gol de Rashford y ha marcado un golazo tras la asistencia fabulosa de Olmo. Está en un momento dulce de forma. Su aportación en la presión es impagable. El pase a lo Lamine al espacio para Rashford fue una dwelicia.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Adaptado

El mediapunta andaluz se está adaptando a las mil maravillas a ejercer de extremo izquierdo. Fermín está buscando encarar a Trent, el punto débil de la zaga blanca. Se está desesperando ante las faltas que Hernández Hernández no indique las infracciones que recibe. Su intensidad es un regalo para el equipo.

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