El 1x1 del Barça ante el Real Madrid al descanso

El Barça se marchó al descanso de la final de la Supercopa de España con empate después de frenético final . El conjunto blanco se replegó atrás, incluso situando en ocasiones a cinco defensas, para minimizar al conjunto contrario y evitar que le generaran ocasiones de gol.

Eric Garcia fue el jugador con más jerarquía en defensa, mientras los laterales apenas podían subir al ataque. En el medio, De Jong estuvo muy marcado y Pedri no fue suficiente, mientras que Fermín no enocntró huecos hasta la recta final cuando el Barça se desencadenó.

En ataque, Lamine estuvo muy marcado por Carreras, mientras que Raphinha dispuso de la mejor ocasión solo ante Courtois, aunque definió de manera muy imprecisa antes de que lograra un auténtico golazo con un tiro cruzado. El final del primer tiempo fue frenético con tres goles para llegar con tablas.

7 Joan Garcia, Portero Seguro Tuvo que intervenir en dos ocasiones similares. Una contra de Vinicius y otra de Gonzalo y en ambos estuvo bien situado para atrapar el balón. Por alto no dio opción en las acciones a balón parado.

5 Jules Koundé, Defensa Sufridor Fue el jugador que pasó mayores apuros ante un Vinicius que, sobre todo, en el arranque del partido le buscó las cosquilllas. En ataque dejó que Lamine se jugará el uno contra uno frente Álvaro Carreras.

6 Pau Cubarsí, Defensa Solitario Prácticamente se quedó sin trabajo defensivo frente a un Real Madrid que no le encontró la espalda. Gonzalo lo intentó en una ocasión, aunque no le alcanzó para dejar totalmente atrás al defensa canterano.

6 Eric Garcia, Defensa Confiado Se puso al equipo a las espaladas al tener tan poca exigencia defensiva. Dividió, subió la pelota y buscó pases verticales, pero se confió en exceso propiciando el contraataque del tanto del empate de Vinicius.

6 Alejandro Balde, Defensa Tibio No quiso arriesgar en exceso en una banda en la que le podían aparecer Valverde o Rodrygo. Guardó bien su posición, si bien se echó de menos sus fulgurantes ataques.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Sujetado Tuvo siempre muy cerca a los jugadores del Real Madrid, en especial a Gonzalo, que se desfondó en labores defensivas. No pudo imprimir un ritmo de juego alto a la pelota.

6 Pedri, Centrocampista Práctico No se complicó la vida ante el entramado defensivo del Real Madrid y dio un excelete pase gol a Lewandowsiki. Lo mejor de Pedri seguro que está por llegar.

7 Fermín López, Centrocampista Crecido Recuperó la pelota y asistió a Raphinha en el tanto que inauguró el marcador. Le costó entrar en el encuentro, pero cuando lo hizo se notó.

8 Lamine Yamal, Delantero Pisoteado Se aterevió, encaró a Carreras y, de manera increíble, su marcador no fue amonestado después de un pisotón de libro. Apareció en los momentos complicados.

7 Robert Lewandowski, Delantero Oportuno Apenas se le había visto hasta que en la recta final aprovechó un pase de Pedri y definió con una vaselina magnífica ante Courtois.