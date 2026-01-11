El 1x1 del Barça ante el Real Madrid

Barça y Madrid cuajaron un partido frenético en la final de la Supercopa de España. Después de una media de hora insulsa, se desataron las hostilidades y el primer tiempo acabó en tablas con un Barça elaborador y un Madrid que rompía a la contra.

En la segunda parte, los equipos notaron el cansancio, aunque continuó el toma y daca hasta que Raphinha desatascó el encuentro con un lanzamiento afortunado, pero si alguien merecía el tanto era él.

7 Joan Garcia, Portero Serio Vinicius fue el jugador que le generó más peligro con sus constantes internadas ya sea desde la banda o por dentro. El catalán le paró los pies cada vez que pudo, menos en el primer gol blanco.

5 Jules Koundé, Defensa Mareado Fue el jugador que pasó mayores apuros ya que Vinicius le buscó de forma constante la espalda cada vez que subía para buscar el dos contra uno con Lamine Yamal. No encontró su posición ni en defensa ni en ataque.

6 Pau Cubarsí, Defensa Expuesto Tuvo que salir a las ayudas defensivas a Koundé frente a Vinicius. Ello le costó un gran desgaste. Estuvo mejor en el primer tiempo cuando pudo filtrar balones verticales. Después midió mucho más sus acciones ofensivas.

6 Eric Garcia, Defensa Arriesgado Su valentía se convirtió en ocasiones en osadía y, por ejemplo, perdió la pelota del primer gol blanco. Tuvo personalidad y carácter. Dos valores muy destacables, aunque en su intentó de comandar al equipo desde atrás cometiera algún error.

6 Alejandro Balde, Defensa Moderado Se posicionó mucho en campo contrario, aunque no arrancó como en otras ocasiones y no se produjo el efecto sorpresa que tantas veces da rédito al conjunto barcelonista.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Mejorado Tuvo siempre muy cerca a los jugadores del Real Madrid, en especial a Gonzalo, que se desfondó en labores defensivas. No pudo imprimir un ritmo de juego alto a la pelota de arranque, pero sacó carácter en el segundo tiempo para ser mucho más líder y recupear en campo contrario. Su ímpetu lo llevó incluso a ser expulsado por una patada a Mbappé.

8 Pedri, Centrocampista Básico Aunque le pongan muchos rivales encima, el tinerfeño supo colocarse bien en los momentos de mayor apuro y tener claridad para asistir a Lewandowski en el segundo tanto. Su clarividencia siempre es fundamental para el FC Barcelona

6 Fermín López, Centrocampista Bregador Recuperó la pelota y asistió a Raphinha en el tanto que inauguró el marcador. Le costó entrar en el encuentro, pero cuando lo hizo se notó. Su pelea siempre se agradece.

8 Lamine Yamal, Delantero Desbordante Se aterevió, encaró a Carreras y, de manera increíble, su marcador no fue amonestado después de un pisotón de libro. Apareció en los momentos complicados para atrapar la pelota y darle verticalidad.

7 Robert Lewandowski, Delantero Preciso Apenas se le había visto hasta que en la recta final de la primera parte aprovechó un pase de Pedri y definió con una vaselina magnífica ante Courtois. Disfrutó de pocos espacios y fue sustituido para ganar piernas con Ferran Torres.

9 Raphinha, Delantero Colosal Cuando el fútbol no le llegaba, aportó trabajo defensivo como en un mano a mano con Vinicius en la propia área. Falló una ocasión clara, pero después fue el jugador determinante para lograr la victoria. Un golazo con calidad y el tercero, de la victoria, con una cuestión de fe con un rebote tan afortunado como merecido.

6 Ferran Torres, Delantero Fijador Se encargó de que el Real Madrid no pudiera sacar la pelota de una manera limpia. Se desmarcó por todas partes, corrió lo indecible y su trabajo fue impagable para el resto de compañeros.

7 Dani Olmo, Centrocampista Fino Dejó destellos muy buenos, dio electricidad a la zona de tres cuartos y este punto de ambición ofensiva que el equipo requería.

6 Gerard Martín, Defensa Marcador Eric Garcia no podía más y el ex del Cornellà se situó en el centro de la zaga para sacar balones

6 Marcus Rashford, Delantero Contragolpeador Ayudó a que el equipo pudiera ganar oxígeno con sus carreras, aunque falló cruzando en exceso el balón.