El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano al descanso

El Barça domina por las mínima al descanso del partido contra el Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick ha presentado un once muy titular, teniendo en cuenta las molestias de Eric Garcia. Ronald Araujo es quien está ocupando el lateral derecho.

El partido ha comenzado con susto para el Barça en el primer minuto de partido, en un disparo de Carlos Martín muy solo que ha rechazado Joan Garcia. En en 23', Araujo ha adelantado al Barça con un cabezazo a la salida de un córner.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido contra el Rayo Vallecano:

7 Joan Garcia, Portero Internacional Primer minuto y primer paradón a bocajarro. El de Sallent se tiró al suelo y sembró el pánico en el ecuador del primer tiempo, pero pudo continuar jugando tras ser atendido. Por lo demás, 45 minutos plácidos.

8 Ronald Araujo, Defensa Desenfrenado Versión muy ofensiva del uruguayo en el lateral diestro. Subió continuamente y en defensa, estuvo muy atento y efectivo tras crearle problemas Chavarría en la primera jugada del partido. Gran reacción.

8 Pau Cubarsí, Defensa Majestuoso Bien posicionado en el eje, no dejó pasar una y estuvo certero en el pase, con muy buena visión de juego. Vuelve a estar a un nivel altísimo.

7 Gerard Martín, Defensa Asentado Suya fue la primera ocasión del partido en un disparo lejano que le salió flojo. Totalmente compenetrado con Pau Cubarsí en el centro de a defensa, está brillando en la posición de central.

7 Joao Cancelo, Defensa Asistente Más atento en acciones defensivas que otras veces, el portugués fue más selectivo en sus subidas y también buscó posiciones más centradas. De un gran saque de esquina suyo con rosca nació el 1.0 para la cabeza de Araujo.

6 Marc Bernal, Centrocampista Aplicado Sin la llegada ni la participación de otros partidos, realizó un trabajo más de contención ante la presión y la acumulación de futbolistas del Rayo en el centro del campo. Cuando le fue el balón a su zurda, pasaron cosas.

7 Pedri, Centrocampista Activado Se empiezan a ver cosas del Pedri del arranque de temporada, aunque todavía le falta una mayor continuidad para alcanzar su superlativo nivel. Llevó el 'tempo' del partido a placer, a veces a primer toque, otras controlando más.

6 Fermín López, Centrocampista Arriesgado Hizo kilómetros sin la libertad en la mediapunta de otras veces, muy bien marcado. El Rayo pidió un penalti del de El Campillo sobre Ratiu. El árbitro interpretó que el conrtacto no fue lo suficiente, pero se la jugó.

6 Lamine Yamal, Delantero Intermitente Reclamó un penalti de Pathé Ciss y trató de marcharse de la marca de un Pep Chavarría que estuvo muy encima en todo momento. Aplazó su magia para los siguientes 45 minutos.

6 Raphinha, Delantero Frustrado Vio una amarilla cuando solo se habían jugado 7 minutos por un pisotón. El brasileño arrancó algo impreciso y falló una muy clara en el 12' en el uno contra uno. Envió un balón al travesaño que estuvo muy cerca del gol.