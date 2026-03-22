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El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano
El Barça venció por 1-0 contra el Rayo Vallecano gracias a un cabezazo de Ronald Araujo y muy poco más
El Barça derrotó por la mínima a Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick presentó un once muy titular, teniendo en cuenta las molestias de Eric Garcia. Ronald Araujo ocupó el lateral derecho y fue el autor del único gol de un partido en el que Joan Garcia volvió a ser el salvador.
El partido ha comenzado con susto para el Barça en el primer minuto de partido, en un disparo de Carlos Martín muy solo que ha rechazado Joan Garcia. En en 23', Araujo adelantó al Barça con un cabezazo a la salida de un córner. Fue de lo poco destacable de un partido soso, pero en el que lo mejor fue el resultado. Tres puntos más para el líder.
Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona contra el Rayo Vallecano:
Joan Garcia, Portero
Internacional
Primer minuto y primer paradón a bocajarro del MVP. El de Sallent se tiró al suelo y sembró el pánico en el ecuador del primer tiempo, pero pudo continuar jugando tras ser atendido. Muy seguro y atento en los centros laterales del rival, se lució en un disparo de Álvaro, y sobre todo, en un cabezazo de Unai López. Tres intervenciones de gran mérito para el nuevo internacional español.
Ronald Araujo, Defensa
Desenfrenado
Versión muy ofensiva del uruguayo en el lateral diestro. Subió continuamente en la primera mitad y en defensa, estuvo muy atento y efectivo tras crearle problemas Chavarría en la primera jugada del partido. Tras el descanso ya no fue tan protagonista, pero mantuvo la correccion en todo momento.
Pau Cubarsí, Defensa
Majestuoso
Bien posicionado en el eje, no dejó pasar una y estuvo certero en el pase, con muy buena visión de juego. Vuelve a estar a un nivel altísimo y con la contundencia necesaria que ha de tener un central. Eso sí, le significó una cartulina amarilla.
Gerard Martín, Defensa
Asentado
Suya fue la primera ocasión del partido en un disparo lejano que le salió flojo. Totalmente compenetrado con Pau Cubarsí en el centro de a defensa, está brillando en la posición de central.
Joao Cancelo, Defensa
Asistente
Más atento en acciones defensivas que otras veces, el portugués fue más selectivo en sus subidas y también buscó posiciones más centradas. De un gran saque de esquina suyo con rosca nació el 1-0 para la cabeza de Araujo. Se mostró demasiado confiado en una acción defensiva antes de ser sustituido, cuando ya estaba fundido.
Marc Bernal, Centrocampista
Exigido
Sin la llegada ni la participación de otros partidos, realizó un trabajo más de contención ante la presión y la acumulación de futbolistas del Rayo en el centro del campo. Cuando le fue el balón a su zurda, pasaron cosas. Sustituido a la hora del partido después de mucha 'tralla' seguida y de estar apercibido. Es clave para Flick.
Pedri, Centrocampista
Sensato
Se empiezan a ver cosas del Pedri del arranque de temporada, aunque todavía le falta una mayor continuidad para alcanzar su superlativo nivel. Llevó el 'tempo' del partido a placer, a veces a primer toque, otras controlando más. Un futbolista imprescindible que todavía irá a mucho más.
Fermín López, Centrocampista
Arriesgado
Hizo kilómetros sin la libertad en la mediapunta de otras veces, muy bien marcado. El Rayo pidió un penalti del de El Campillo sobre Ratiu. El árbitro interpretó que el conrtacto no fue lo suficiente, pero se la jugó. Sintió un dolor muscular en el inicio de la segunda mitad, pero volvió al terreno de juego y se aplicó al máximo.
Lamine Yamal, Delantero
Intermitente
Reclamó un penalti de Pathé Ciss y trató de marcharse de la marca de un Pep Chavarría que estuvo muy encima en todo momento. Cuando lo consiguió, creó peligro, como en un chut cruzado en carrera que salió fuera.
Raphinha, Delantero
Frustrado
Vio una amarilla cuando solo se habían jugado 7 minutos por un pisotón. El brasileño arrancó algo impreciso y falló una muy clara en el 12' en el uno contra uno. Envió un balón al travesaño que estuvo muy cerca del gol. No pudo seguir su magnífica racha.
Robert Lewandowski, Delantero
Indolente
Ha vuelto a recuperar el gol y la confianza de Flick, pero apenas intervino en los 45 minutos que jugó. Se movió mucho entre líneas, pero sin lograr tener opción para el remate. Quizás con la cabeza puesta en la repesca, donde Polonia se juega el Mundial, fue sustituido al descanso por Ferran Torres.
Ferran Torres, Delantero
Inconformista
Buscó un gol balsámico que tanto necesita pero no llegó. Su primera acción llegó en el 57', pero su envío cruzado no encontró puerta ni a Raphinha.
Dani Olmo, Centrocampista
Confundido
Le faltó lucidez en los minutos que estuvo sobre el césped. El de Terrassa está quizás perdiendo la partida con Fermín en la mediapunta y necesita volver a activarse.
Marc Casadó, Centrocampista
Cumplidor
Se ubicó en el centro del campo para acometer las llegadas de un Rayo cada vez más peligroso.
Marcus Rashford, Delantero
Chisposo
Su entrada activó el juego ofensivo del conjunto azulgrana. Necesita más minutos.
Xavi Espart, Defensa
Sustancial
Jugó los últimos minutos por Joao Cancelo para seguir acumulando experiencia.
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