El 1x1 del Barça ante el Rayo

Partido accidentado para el Barça en la tercera jornada de Liga. Se presumía un encuentro duro en Vallecas y el guión se cumplió en la primera mitad, donde los azulgranas estuvieron a merced de un Rayo que incidió en los huecos de los laterales para someter a los de Flick. Lamine Yamal deshizo la igualada al borde del descanso con un penalti muy discutido por la grada del Rayo. Fran García empató el encuentro a balón parado tras un desajuste defensivo de los azulgranas. Joan García fue decisivo para salvar un punto en el primer tropiezo de la temporada, que llega justo antes del parón.

El técnico alemán apostó por una línea defensiva inédita, con Eric García y Christensen como pareja de centrales. Ferran retuvo la titularidad frente a Lewandowski y Dani Olmo fue suplente por delante de Fermín, con su futuro todavía por decidir. Al conjunto culé le costó crear juego. Joan García fue el mejor en el arranque barcelonista, con una intervención clave frente a Ratiu después de que los laterales del Barça no tuviesen su mejor noche.

La previa del encuentro estuvo marcada por el estado del césped, algo que preocupó tanto a los jugadores del Rayo como del Barça. En la grada de Vallecas hubo huelga de animación desde el fondo de Bukaneros, colectivo al que acusó de "prácticas mafiosas". El estadio está en el punto de mira de la UEFA para poder tener el 'ok' que le permita jugar la Conference. Iñigo Pérez compuso un once práctica nuevo con respecto al duelo contra el Neman bielorruso.

En SPORT repasamos el 1x1 de los jugadores del Barça contra el Rayo:

10 Joan Garcia, Portero Salvador El mejor del Barça con diferencia. Cuajó un recital de intervenciones contra todos los jugadores del Rayo que intentaron batirle: Ratiu, Isi, Álvaro García... Perfecto en los mano a mano y solo batido tras un desajuste defensivo en un córner. Frustró todos los intentos franjirrojos.

5 Jules Koundé, Defensa Agazapado Regresó a la titularidad. El Rayo buscó sus espaldas y encontró oportunidades gracias a un eléctrico Álvaro García. Estuvo incómodo, también en fase ofensiva, siendo incapaz de perfilarse bien.

7 Eric Garcia, Defensa Incisivo Uno de los jugadores más participativos del Barça. Mejor en campo ajeno que propio. Se encargó de la salida de balón y se animó en ataque. El único de los de atrás con oficio para estar en todas las situaciones de exigencia.

5 Andreas Christensen, Defensa Corrector Formó una pareja de centrales inédita con Eric García. Ejerció un rol importante, atento al corte y apaciguando los avances de hombres como Isi, que ejerció de delantero, pero su aportación se limitó a esta faceta.

5 Alejandro Balde, Defensa Exigido Al igual que Koundé, sufrió en su banda por las continuas incursiones del Rayo por las bandas. Se enfrentó a un De Frutos que le llevó al límite en varias ocasiones. En la segunda se prodigó más en ataque, aunque sin acierto.

6 Pedri, Centrocampista Pluriempleado Un jugador al que no le molesta la superficie, a pesar del estado del césped de Vallecas. Se giró varias veces, siempre con éxito, aunque no pudo distribuir el juego a su gusto. De su cabeza salió la escasa inspiración azulgrana. Se puso el mono de trabajo para defender.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Conductor El neerlandés intentó descibrar el juego, aunque no siempre tuvo suerte en sus desplazamientos. Mejor con campo abierto y efectivo en la presión ante un Rayo que buscó abrir terreno en todo momento.

5 Dani Olmo, Centrocampista Insistente Regresaba a un lugar en el que fue feliz por primera vez con la camiseta del Barça. Se ofreció en todo momento, pero, al igual que sus compañeros, no tuvo la precisión esperada.

6 Lamine Yamal, Delantero Ambivalente Incluso en un gris Barça, sacó a relucir su talento para generar la primera gran oportunidad azulgrana y forzar un penalti. Asumió la responsabilidad de tirar el penalti con Vallecas encolerizado. Falló en la marca en el tanto del Rayo.

5 Raphinha, Delantero Ineficaz Gozó de una oportunidad clarísima en la que se llenó de balón en lugar de cederla a Ferran. Después, pecó de exceso de solidaridad con su compañero en otra contra peligrosa. Bien posicionado, pero ineficaz.

5 Ferran Torres, Delantero Aislado Falló en los primeros contactos. Reclamó una asistencia a Raphinha en una acción muy clara. Se movió con insisitencia, pero no logró conectar con sus compañeros. Se quedó atrás en una contra clara y no pudo prolongar su racha goleadora.

5 Fermín López, Centrocampista Incierto Pendiente de su futuro, una situación con la que nunca es fácil lidiar en los encuentros de máxima presión.

5 Marcus Rashford, Delantero Activo Salió conectado, buscando los espacios entre los zagueros del Rayo, pero no logró la revolución esperada.

5 Gerard Martín, Defensa Presente Primera aparición tras lograr dorsal con el primer equipo. Atento a las contras que intentó el Rayo al final del encuentro.