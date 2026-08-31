El 1x1 del Barça contra el Rayo Vallecano

Tercer partido de liga y tercera alineación de Hansi Flick. El alemán ha vuelto a introducir tres cambios respecto el once que presentó el pasado jueves contra el Athletic Club.

Xavi Espart se está consolidando como la gran sorpresa del inicio de temporada blaugrana.

Christensen, Koundé y Dani Olmo son las novedades para esta tercera jornada liguera.

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Así hemos visto a los jugadores del Barça en los primeros 45 minutos contra el Rayo Vallecano. El Barça remontó (5-2) el gol inicial de Camello. Raphinha (2), Lamine (2) y Leujene (pp).

6 Joan Garcia, Portero Desconocido En el primer gol del Rayo poco pudo hacer. En la primera mitad apenas tuvo que atrapar un remate exterior con eficacia. En el 3-2 estuvo un poco lento de reflejos. No tuvo su mejor día aunque siempre saca a relucir su agilidad. Se lució con un paradón en el tramo final que le hizo acabar con mejores sensaciones.

6 Jules Koundé, Defensa Ascendente Primera titularidad liguera del defensa francés. En el 0-1 de Camello, Álvaro le superó con demasiada claridad y facilidad. Tras este grave error mejoró sus prestaciones e incluso marcó un gol que el árbitro anuló por fuera de juego. En la segunda mitad se esforzó para incorporarse con peligro al ataque.

7 Pau Cubarsí, Defensa Exigido El de Estanyol repitió titularidad como central derecho y su presencia siempre es sinónimo de seguridad y calidad. Salvó un gol en una acción defensiva impecable. Tuvo más trabajo en la segunda mitad con un Rayo que generó dificultades a la zaga blaugrana.

6 Andreas Christensen, Defensa Irregular El danés volvió a ser titular y se situó en el eje izquierdo de la zaga. No estuvo demasiado contundente en la acción del 0-1 ya que Camello se le anticipó en el remate. Al margen del gol continuó ofreciendo su solvencia habitual. Provocó de manera innecesaria un córner que acabó en el 3-2 del Rayo.

7 Xavi Espart, Defensa Titularísimo Tercer partido de liga y tercera titularidad para el de Vilassar. Su presencia posibilita que el Barça cuente con un centrocampista más. Juega como si llevara años de titular. Inició la jugada del primer gol blaugrana. En defensa tiene que seguir creciendo para ser un lateral total. En el 3-2 Camello le superó en el juego aéreo. Remató de cabeza con peligro para rozar su primer gol con el primer equipo. Con la entrada de Cancelo se situó como interior.

7 Marc Bernal, Centrocampista Dinámico El de Berga inició el curso con una gran confianza en sus fuerzas. No se limita a cumplir como mediocentro defensivo y se proyecta con peligro al ataque. Rozó el gol con un chut lejano espectacular. Recupera muchos balones y los distribuye con criterio. Su radio de acción es muy alto.

7 Pedri, Centrocampista Pasador Tras brillar contra el Athletic, el de Tegueste volvió a liderar el centro del campo con la ayuda inestimable de Bernal. Arrancó pletórico con dos o tres acciones mágicas propias del mejor centrocampista del mundo. Tras unos primeros minutos de matrícula de honor bajó sus prestaciones a un rendimiento más humano. Le faltó imponer un partido más controlado en la segunda mitad.

6 Dani Olmo, Centrocampista Detallista Tras dos partidos brillantes de Fermín, Hansi le otorgó la titularidad como mediapunta. Sin entrar demasiado en juego, siempre resuelve con calidad cualquier acción. Siempre deja destellos de su clase aunque puede aportar más en la construcción del juego para asemejarse al Olmo del Mundial.

9 Lamine Yamal, Delantero Fenómeno Su primer gol de la temporada define su condición total de crack. El control es superlativo y el remate a la escuadra una locura. Genera constante peligro en todas sus incursiones por la banda derecha. En el último minuto ha dejado una jugada repleta de regates increíbles en su propio terreno de juego. Tras una segunda mitad con menor presencia acabó feliz con otro golazo. Ha vuelto con ganas de demostrar porque es el mejor futbolista del planeta.

9 Raphinha, Delantero Matador El brasileño se está consolidando como el delantero centro titular del equipo. El 1-1 es propio de uno de los mejores '9' del mundo. Su maniobra está llena de verticalidad, calidad y efectividad rematadora. Ofrece presión, desmarques y mucha capacidad para amenzar al rival. Su segundo tanto es del goleador de toda la vida que remata sabiendo que será gol. El '9' titular es el capitán.

8 Gordon, Delantero Asistente El inglés no participó demasiado al inicio pero con el paso de los minutos fue a más. Cuando tiene metros por delante es imparable. Su jugada en el minuto 16 es un prodigio de verticalidad y velocidad. Tuvo dos buenas oportunidades tras un sendas acciones similares con recorte interesante y chut potente. Provocó con una gran jugada un gol de Koundé que fue anulado por fuera de juego. Su instencia tuvo premio con un centro que Lejeune acabó enviando en su propia portería. Se inventó un gran pase as Raphinha en el 4-2.

7 Fermín López, Centrocampista Vertical Tuvo una gran oportunidad a los pocos instantes de suplir a Dani Olmo. Se inventó un gran pase al espacio a Gordon que el inglés no aprovechó. Su electricidad es oro para el equipo.

6 Rodri, Centrocampista Diesel Entró por Marc Bernal y no tardó en mostrar su jerarquía para darle sentido al juego del equipo. Necesita tiempo para ofrecer su mejor versión.

6 Adeyemi, Delantero Impreciso Suplió a Gordon en el tramo final y a los pocos segundos tuvo una ocasión de oro que no pudo transformar con un remate con la derecha que salvó Cárdenas. Tenerlo como revulsivo es un lujo.